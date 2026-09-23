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Whoop tracker

‘Apple werkt aan gezondheidstracker zonder scherm, maar of hij ook echt komt is nog maar de vraag’

Nieuws Accessoires
Apple werkt aan een gezondheids- en fitnesstracker zonder scherm, zo zegt een bron. Maar de ontwikkeling bevindt zich nog in een hele vroege fase.
Benjamin Kuijten -

Met de Apple Watch heb je een alles-in-een wearable om je pols die niet alleen allerlei data meet over je gezondheid, maar ook te gebruiken is als bankpas, communicatiemiddel, muziekspeler en nog veel meer. Maar wat nou als je al die functie niet nodig hebt en wil focussen op gezondheid en fitness? Volgens Mark Gurman van Bloomberg werkt Apple aan een nieuwe wearable zonder scherm, vergelijkbaar met de Whoop-trackers.

Whoop-concurrent van Apple

Voor wie nog nooit van Whoop gehoord heeft: het is een polsbandje zonder scherm met allerlei sensoren erin, die metingen kan doen als de druk op je spieren, stressniveau, slaapkwaliteit en helpt met herstel. Er zit ook een coachonderdeel bij, die jou helpt om beter te trainen. Het grote nadeel is dat Whoop uitsluitend werkt met een abonnement: voor minimaal €199,- per jaar krijg je het armbandje en alle bijbehorende functies. Zodra je stopt met betalen, heb je ook niets meer aan het bandje.

Apple zou nu bezig zijn met prototypes van een soortgelijk bandje zonder scherm. Apple zou nu al een aantal maanden bezig zijn met het onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Omdat de ontwikkeling in nog zo’n vroege fase zit en er nu pas begonnen wordt met prototypes, is het nog lang niet zeker of dit accessoire er ook echt komt. Mocht het daadwerkelijk doorgaan, dan wordt het pas op z’n vroegst in 2028 verwacht.

Ondanks de vroege fase, weet de bron wel al wat details naar buiten te brengen. Het prototype heeft een stoffen bandje rondom de sensoren, vergelijkbaar met de schermloze trackers van Whoop, Garmin en Google. uiteraard is CEO John Ternus betrokken bij de ontwikkeling, maar zelfs Tim Cook zou zich er nog mee bemoeien. Eddy Cue, die tegenwoordig aan het hoofd staat van de gezondheidstak, zou ook bovenmatige interesse hebben in zo’n apparaatje.

Het is onduidelijk of Apple, net als Whoop, kiest voor een abonnementenmodel. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk, omdat Apple dat op dit moment met de Apple Watch ook niet doet. Alle metingen die de Apple Watch doet, blijven na de eerste aankoop van de Apple Watch zelf gewoon beschikbaar. Wel werkte Apple eerder aan een betaalde Health+ achtige dienst met een virtuele gezondheidscoach, maar dat zou inmiddels flink uitgesteld zijn.

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Apple wil een nieuw abonnement introduceren: Health+. Hiermee wordt je iPhone een virtuele gezondheiscoach. Over de introductie is nu wat tumult.

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