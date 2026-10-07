Wanneer verstuurt Apple de uitnodiging voor een volgend event? Eerdere oktober-events geven een duidelijke aanwijzing voor het moment waarop we meer horen.

Het iPhone-event is achter de rug, maar volgens geruchten heeft Apple dit najaar nog meer producten op de planning. Dat roept de vraag op wanneer de uitnodiging voor een volgende presentatie verschijnt. Eerdere oktober-events geven een aanwijzing, al kan Apple ook voor losse aankondigingen kiezen. Dit is wanneer we meer zouden kunnen horen.

Wanneer kondigt Apple het volgende event aan?

Na de iPhone-presentatie in september organiseert Apple soms nog een extra event in het najaar. Volgens geruchten introduceert het bedrijf op dinsdag 13 oktober 2026 nieuwe smart home-producten. Als Apple daarvoor een event organiseert, verschijnt de uitnodiging mogelijk al op woensdag 7 oktober 2026. Dat past bij de timing van eerdere oktober-events in 2021 en 2023: toen zat er zes dagen tussen de aankondiging en de presentatie.

Event Aankondiging Datum van event Tijd ertussen 2023 Scary Fast 24 oktober 2023 30 oktober 2023 6 dagen 2021 Unleashed 12 oktober 2021 18 oktober 2021 6 dagen

Wat als de uitnodiging nog niet komt?

Zonder uitnodiging blijft het afwachten hoe Apple de verwachte producten wil presenteren. Het bedrijf kan ook kiezen voor persberichten met introductievideo’s, eventueel aangevuld met demonstraties voor de pers. Daar hoeft geen vooraf aangekondigd event bij te horen. Die aanpak zou passen bij de afgelopen twee jaar. Zowel in 2024 als in 2025 verschenen na september nieuwe producten zonder extra Apple-event. Het laatste extra najaarsevent na de iPhone-presentatie was Scary Fast in oktober 2023.

De verwachte woninghub is wel een product waarvoor Apple uitgebreider zou kunnen uitpakken. Het gaat immers om een compleet nieuwe productcategorie, waarbij het bedrijf zal willen laten zien wat je ermee kunt en hoe de bediening werkt. Dat kan tijdens een event, maar ook in een afzonderlijke introductievideo.

Welke producten kun je verwachten?

Volgens geruchten introduceert Apple op 13 oktober een smart home hub, een vernieuwde Apple TV 4K en een nieuwe HomePod mini. De woninghub krijgt naar verwachting een scherm waarmee je onder meer slimme lampen en andere HomeKit-accessoires bedient. Bij al deze aankondigingen speelt de vernieuwde Siri een centrale rol. Alles wat je wil weten over deze nieuwe producten lees je in ons overzicht van de verwachte smart home-aankondigingen van Apple.

Bekijk ook ‘Apple gaat grote smart home-aankondiging doen op 13 oktober’: deze drie producten kun je verwachten Apple gaat op 13 oktober een aantal grote smart home-aankondigingen doen, zo zegt een betrouwbare bron. Apple gaat dan eindelijk het langverwachte smart home-display aankondigen.

Komt er later in oktober nog een Apple-event?

Volgens geruchten plant Apple in de laatste week van oktober of de eerste week van november nog meer productaankondigingen, mogelijk met nieuwe Macs. Ook wordt voor eind oktober een vernieuwde iPad mini verwacht. Organiseert Apple eind oktober een afzonderlijk event, dan verschijnt de uitnodiging mogelijk later deze maand. Een tweede presentatie staat nog niet vast. Apple kan ook kiezen voor persberichten en introductievideo’s. In onze vooruitblik op Apple in oktober lees je meer over de verwachte producten.

Bekijk ook Apple in oktober: dit kun je deze maand allemaal verwachten Oktober lijkt een hele belangrijke maand voor Apple te worden. We krijgen natuurlijk de iPhone Duo, maar er komt volgens bronnen nog veel meer aan. Dit is wat je allemaal in oktober van Apple kan verwachten.

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