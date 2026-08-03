Apple heeft ieder jaar in de zomer een interessante Back to School-actie, waarbij je een cadeau krijgt bij aanschaf van een iPad of Mac. Maar dit jaar is de Back to School-actie in Nederland nog nergens te bekennen. Gaat dit nog komen?

Het gebeurt maar zelden dat Apple zelf een aanbieding heeft, maar twee keer per jaar organiseert Apple een speciale kortingsactie: in de zomer met Apple’s Back to School-actie en in november rondom Black Friday. Maar dit jaar gaat het wat betreft de Back to School-actie net even anders. In de VS is deze een maand later dan gebruikelijk eindelijk begonnen, maar in Nederland is hier nog geen zicht op. Het is zelfs de vraag of er überhaupt nog een Back to School-actie van Apple in Nederland komt.

Apple’s Back to School 2026 in Nederland: wanneer komt het?

Sinds 16 juli 2026 is de actie actief in de VS, maar in Nederland zitten we nog altijd zonder. De start op 16 juli is sowieso al een maand later dan gebruikelijk: vorig jaar begon de Back to School-actie van Apple in de VS op 17 juni. Nederland volgde in 2025 uiteindelijk ruim drie weken later, op 10 juli. Als Apple deze week nog met de Nederlandse Back to School-actie start, dan valt de actie binnen dezelfde tijdsperiode na de VS als vorig jaar.

Maar is dat wel zo logisch? Bij veel universiteiten begint eind augustus al het academische schooljaar, dus de actie start in dat geval maar kort op het begin van het studiejaar. Als Apple dit jaar wel nog de Back to School-actie voor Nederland en België gepland heeft, dan verwachten we dat dit uiterlijk midden volgende week (dus week 33) van start gaat. Veel later zou zeer ongebruikelijk zijn, helemaal omdat de actie ook veel korter loopt. In de VS liep de Back to School-actie vorig jaar nog tot en met 30 september, maar dit jaar is dat maar tot en met 27 augustus.

Maar er is ook zeker een kans dat de actie in Nederland helemaal niet door gaat dit jaar. Zoals we in de VS al zien, is de actie een stuk beperkter dan vorig jaar. Vorig jaar waren er niet alleen meer deelnemende producten, zoals de iMac, maar kon je ook kiezen uit een bijpassend accessoire. Zo kon je een gratis Magic Trackpad of Magic Mouse kiezen bij een nieuwe MacBook. Of je koos voor een nieuw setje AirPods. Dit jaar krijg je bij slechts vier producten een Apple gift card van maximaal $150,-. In de meeste gevallen is dat zelfs maar $100,-.

Een andere factor die mee kan spelen, is de beschikbaarheid van producten. De MacBook Air M5 heeft momenteel last van flinke tekorten, waardoor de levertijd oploopt tot begin september. Het klinkt onlogisch om een speciale kortingsactie op touw te zetten voor een product dat momenteel zo slecht leverbaar is, helemaal als er nog zo weinig tijd op de klok over is.

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Bovendien verhoogde Apple aan het begin van de zomer de prijzen van haar producten, als gevolg van de schaarste rondom geheugenchips. Geheugen is momenteel erg duur, waardoor Apple en vele andere bedrijven genoodzaakt zijn om hun prijzen te verhogen. Om vlak daarna een kortingsactie te starten (ook al gaat het om een tegoedbon voor een volgende aankoop), is lang niet zo vanzelfsprekend als voorgaande jaren.

Mocht de Back to School-actie van Apple toch van start gaan in Nederland, dan lees je dat uiteraard op iCulture. Voor nu lees je op onze speciale Back to School-pagina wat de actie momenteel in de VS inhoudt en waar je nu al een MacBook of iPad met korting kan scoren. Deze korting is vaak hoger dan het voordeel dat je bij Apple krijgt.

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