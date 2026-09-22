Apple brengt de appkiezer terug naar de Apple Watch. Met ingang van watchOS 27.2 kun je weer tussen apps wisselen en ze geforceerd afsluiten, maar dit werkt wel net even anders.

Al sinds de eerste beta van watchOS 27 afgelopen juni is de appkiezer niet meer beschikbaar op de Apple Watch. Twee keer op de Digital Crown drukken bracht niet meer de handige functie om snel tussen je recente apps te wisselen en ook apps geforceerd afsluiten werd ineens lastiger gemaakt. De vele klachten rondom het verdwijnen van deze handige functie lijken zijn vruchten af te werpen, want in de tweede beta van watchOS 27.2 brengt Apple het weer terug, zo ontdekte een betatester.

Apple Watch appkiezer terug in watchOS 27.2

De functie is in de beta van watchOS 27.2 weer volledig hersteld, maar de manier van activeren is wel anders. Twee keer op de Digital Crown drukken werkt niet meer; in plaats daarvan hou je nu de onderrand van het scherm even ingedrukt. Dit werkt alleen als je in een app zit en niet vanuit andere plekken op de Apple Watch.

Apple has brought back the App Switcher!



On watchOS 26 and earlier, you could access the App Switcher by double-clicking the Digital Crown, then turning the Digital Crown to navigate through your recently used apps. You could also swipe left on an app and tap the "X" button to… pic.twitter.com/G5fa0TeTR9 — 𝓑𝓸𝓷𝓮𝓼 (@limpless_skelly) September 22, 2026

Desalniettemin is het een welkome terugkeer van een geliefde functie. Hoewel het activeren niet zo makkelijk is als twee keer op de Digital Crown drukken, maakt dit het wisselen naar je andere recent gebruikte apps veel makkelijker. Door de apps in dit scherm naar links te vegen en op het rode kruisje te tikken, verwijder je de app uit het recente geheugen. Dit helpt om een vastgelopen app te herstellen. Je hoeft dit echter niet elke keer te doen als je een app gebruikt hebt, omdat dit juist zorgt voor meer stroomverbruik zodra je de app weer opstart.

Twee keer Digital Crown is nu wat anders, maar niet bij ons

De reden dat Apple voor een ander gebaar gekozen heeft, is omdat twee keer op de Digital Crown drukken binnenkort een andere functie krijgt. Daarmee activeer je op de nieuwste Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 de Live Rewind-functie, waarmee je terug kan lezen wat iemand om je heen in de afgelopen vijftien seconden gezegd heeft. Deze functie werkt alleen op deze twee nieuwe modellen en komt vanwege het ontbreken van Siri AI in de EU, niet bij ons beschikbaar.

Om de bediening van functies voor alle watchOS 27-geschikte Apple Watch-modellen gelijk te houden, heeft Apple besloten om het twee keer op de Digital Crown drukken op alle modellen te wijzigen, zelfs als ze de Live Rewind-functie niet ondersteunen. Dat heeft wel als gevolg dat twee keer drukken op niet-geschikte modellen niets doet.

watchOS 27.2 komt naar verwachting eind oktober of begin november voor iedereen beschikbaar. Mogelijk gaat Apple in de aankomende beta’s nog wat zaken wijzigen aan de terugkeer van de appkiezer, maar voor nu lijkt het erop dat de functie grotendeels volledig in ere hersteld wordt.

Bekijk ook Zo werkt de appkiezer op de Apple Watch: snel wisselen tussen recente apps Op de Apple Watch kun je via de appkiezer snel wisselen tussen je laatst gebruikte apps. Dit is verschillend voor watchOS 10 en eerdere versies, dus we leggen de mogelijkheden apart uit.