Apple kondigt vier grote wijzigingen aan voor Europese App Store

Apple heeft een aantal grote veranderingen voor de Europese App Store aangekondigd. Zo past Apple de commissies aan die ontwikkelaars moeten betalen en komen er voor gebruikers ook nieuwe mogelijkheden.

Apple ligt in de EU nog altijd onder een vergrootglas en is over diverse onderwerpen in gesprek met de Europese Commissie. Zo ook de App Store, waarmee Apple aan allerlei regels moet voldoen en ontwikkelaars van de EU meer vrijheid moet geven. In een persbericht laat Apple weten dat ze er wat de App Store betreft uit gekomen zijn met de Europese Commissie.

Grote wijzigingen in Europese App Store

In het kort gaat het om vier grote wijzigingen, die vanaf 1 oktober 2026 in gaan:

Alternatieve betaalmethodes toestaan voor digitale goederen vanuit App Store-apps, naast Apple’s eigen in-app aankopensysteem

Versoepelde eisen voor welke bedrijven alternatieve app stores mogen maken of apps via het web mogen aanbieden

Aangepaste commissietarieven voor ontwikkelaars

Vervangen van de Core Technology Fee-toeslag door de Core Technology Commission

Niet alle wijzigingen zullen voor gebruikers een even grote impact hebben. We nemen de nieuw aangekondigde veranderingen met je door.

Alternatieve betaalmethoden toegestaan in de App Store

Apple stelt ontwikkelaars voor het eerst in staat om een eigen betaalmethode te gebruiken voor digitale goederen in App Store-apps. Voorheen moesten appontwikkelaars altijd gebruikmaken van Apple’s eigen systeem voor in-app aankopen, waar ook een hoge commissie voor gold. Daardoor moesten appmakers een deel van de opbrengsten aan Apple afdragen.

Met de nieuwe optie voor andere betaalmethoden, hebben ontwikkelaars meer keuze in hoe ze digitale spullen in apps verkopen. Zij moeten daarvoor nog wel een commissie afdragen aan Apple, maar die ligt een stuk lager dan bij Apple’s eigen systeem voor in-app aankopen. Standaard is de commissie 20%, maar voor een groot aantal ontwikkelaars geldt een lagere commissie van 10%.

Een ontwikkelaar moet een betaalmethode minstens twaalf maanden aanhouden. Voor kinderen gelden bovendien extra regels. Apps in de categorie kinderen mogen geen links bevatten naar websites om transacties uit te voeren. Dit geldt ook standaard voor gebruikers onder de 13 jaar Bovendien moeten ontwikkelaars een extra beveiliging toevoegen als een gebruiker onder de 18 jaar een betaling buiten de app om uitvoert. Deze betalingen moeten goedgekeurd worden door een ouder of verzorger.

Nieuwe regels voor alternatieve app stores

Sinds voorjaar 2024 zijn alternatieve app stores toegestaan in de EU, maar Apple had daarvoor wel enkele regels opgesteld. Dat betekent dat niet iedereen zomaar een eigen app store mocht beginnen. De nieuwe eisen zijn onder andere dat bedrijven zelf beursgenoteerd zijn of onderdeel zijn van een beursgenoteerde onderneming. Het bedrijf kan ook een overheidsinstantie, onderwijsinstelling of een non-profitorganisatie zijn. In het persbericht lees je meer over de nieuwe eisen.

Bekijk ook Alternatieve appwinkels: zo installeer je apps buiten de App Store om In deze tip lees je over de voor- en nadelen van alternatieve app stores op de iPhone en hoe je er een installeert. Dat is soms even zoeken als je het voor het eerst doet.

Aangepaste commissietarieven voor aankopen uit apps en daarbuiten

Apple hanteerde voorheen een commissie tot 30% voor in-app aankopen die via Apple’s systeem betaald worden, maar met de nieuwe regels is dat verlaagd naar 26%. Voor veel ontwikkelaars wordt dit echter nog lager, namelijk 15%. Dit geldt voor kleinere ontwikkelaars die vallen onder het App Store Small Business Program, Mini App sPartner Program en Video Partner Program. Laatstgenoemde geldt bijvoorbeeld voor streamingdiensten.

Voor App Store-apps die andere betaalmethoden gebruiken, geldt standaard een commissie van 20%. Voor de kleinere ontwikkelaars en video streamingdiensten wordt 10% commissie gerekend.

Apple blijft ook een commissie rekenen voor aankopen die via een link buiten de app worden gedaan. Onder de nieuwe regels is dit 15%, maar ook hier geldt dat onder andere kleinere ontwikkelaars 10% commissie betalen.

Tot slot moeten apps die via alternatieve app-stores of via het web aangeboden worden, de nieuwe Core Technology Commission betalen van 5%.

Nieuwe heffingen

Apple introduceerde een aantal jaar geleden de Core Technology Fee. Ontwikkelaars moesten €0,50 per app-installatie betalen als deze apps buiten de App Store om geïnstalleerd worden. In plaats daarvan heeft Apple dus de eerder genoemde Core Technology Commission bedacht. Ontwikkelaars betalen daardoor alleen een commissie van 5% als apps buiten de App Store om digitale transacties mogelijk maken. De toeslag per app-installatie geldt dus niet meer. De twee heffingen die Apple in 2024 bedacht (Initial Acquisition Fee en Store Services Fee) komen ook te vervallen.

Lees hier het volledige persbericht over de App Store-veranderingen in de EU 18 augustus 2026 UPDATE Apple kondigt wijzigingen aan voor apps in de Europese Unie In vervolg op besprekingen met de Europese Commissie heeft Apple vandaag bekendgemaakt dat de zakelijke voorwaarden voor apps in de Europese Unie worden aangepast. Met deze aanpassingen komt er een einde aan de meningsverschillen tussen Apple en de Commissie over zakelijke voorwaarden en alternatieve distributie. Voortaan zullen dezelfde zakelijke voorwaarden gelden voor alle ontwikkelaars die apps in de EU distribueren, wat wel zo overzichtelijk is. Ontwikkelaars kunnen vanaf vandaag al akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, die op 1 oktober ingaan. Dezelfde zakelijke voorwaarden voor alle ontwikkelaars die apps in de EU distribueren Dit nieuwe model houdt in dat Apple commissie in rekening gaat brengen over de verkoop van digitale goederen en diensten. De oude Core Technology Fee (een toeslag per geïnstalleerde app voor grootschalige ontwikkelaars) wordt vervangen door de Core Technology Commission, dat wil zeggen een commissie van 5% over digitale transacties in apps die buiten de App Store om worden gedistribueerd. Verder komen volgens de nieuwe voorwaarden de Initial Acquisition Fee en de Store Services Fee te vervallen. Ook worden de commissie­percentages voor de App Store, alternatieve app-betalingen en alternatieve app-distributies aangepast. Al deze commissies weerspiegelen de vele manieren waarop Apple waarde creëert voor apps van ontwikkelaars, ongeacht of ze gebruikmaken van de App Store en/of de Apple procedure voor in-app aankopen. Een kort overzicht van de diverse commissiepercentages volgens de nieuwe voorwaarden: App Store-apps die gebruikmaken van de Apple procedure voor in-app aankopen : een commissie van 26%. Voor de meeste ontwikkelaars (inclusief alle deelnemers aan het App Store Small Business Program, Mini Apps Partner Program en Video Partner Program) en voor abonnementen die na het eerste jaar automatisch worden verlengd, is dit 15%.

: een commissie van 26%. Voor de meeste ontwikkelaars (inclusief alle deelnemers aan het App Store Small Business Program, Mini Apps Partner Program en Video Partner Program) en voor abonnementen die na het eerste jaar automatisch worden verlengd, is dit 15%. App Store-apps die andere betaalmethoden gebruiken : een commissie van 20%. Ontwikkelaars die aan bovengenoemde programma’s meedoen, betalen maar 10%.

: een commissie van 20%. Ontwikkelaars die aan bovengenoemde programma’s meedoen, betalen maar 10%. App Store-apps waarin aankopen via een link buiten de app worden gedaan : een commissie van 15%. Ontwikkelaars die aan bovengenoemde programma’s meedoen, betalen maar 10%.

: een commissie van 15%. Ontwikkelaars die aan bovengenoemde programma’s meedoen, betalen maar 10%. Apps die via een alternatieve app-marktplaats of elders online worden gedistribueerd: een Core Technology Commission van 5%. Alternatieve betalingen en de Apple procedure voor in-app aankopen De Apple procedure voor in-app aankopen is voor gebruikers de veiligste en betrouwbaarste manier om apps te kopen en te downloaden en om in die apps makkelijk en veilig te betalen. Volgens de nieuwe voorwaarden mogen ontwikkelaars naast de Apple procedure voor in-app aankopen voortaan ook andere betaal­mogelijkheden aanbieden, wat in de EU voorheen niet mocht. Met het oog op een consistente en transparante gebruikerservaring moeten deze volgens specifieke eisen worden gepresenteerd. Ontwikkelaars die apps in de EU distribueren, moeten kiezen welke betaalmogelijkheden zij willen aanbieden (de Apple procedure voor in-app aankopen, alternatieve betaal­opties in de app, buiten de app online of een combinatie daarvan) en ze moeten die keuze twaalf maanden aanhouden. Bescherming voor kinderen bij alternatieve betalingen in de EU De App Store is opgezet als veilige en betrouwbare plek voor iedereen, vooral ook voor kinderen. In samenspraak met de Commissie heeft Apple specifiek voor kinderen veiligheidsmaatregelen getroffen voor alternatieve betalingen die vergelijkbaar zijn met bestaande maatregelen op andere markten: Apps in de categorie ‘Kinderen’ in de App Store bevatten geen links naar websites om transacties uit te voeren. Dat beperkt het risico op fraude of oplichting van kinderen.

in de App Store bevatten geen links naar websites om transacties uit te voeren. Dat beperkt het risico op fraude of oplichting van kinderen. Voor gebruikers tot 18 jaar moeten alle apps uit de App Store die betalingen op een alternatieve manier verwerken of die links bevatten naar websites buiten de app om transacties uit te voeren, een beveiliging bevatten waarbij een ouder/verzorger de aankoop eerst moet goedkeuren.

moeten alle apps uit de App Store die betalingen op een alternatieve manier verwerken of die links bevatten naar websites buiten de app om transacties uit te voeren, een beveiliging bevatten waarbij een ouder/verzorger de aankoop eerst moet goedkeuren. Voor gebruikers tot 13 jaar mogen apps uit de App Store geen links bevatten naar websites buiten de app om transacties uit te voeren. Dit beschermt jongere kinderen tegen fraude en oplichting. In EU‑lidstaten waar digitale handelingen door kinderen vanaf 13 jaar toestemming van de ouders vereisen, worden deze veiligheids­maatregelen navenant bijgesteld. Eisen voor het gebruik van alternatieve app-marktplaatsen of online distributie versoepeld Apple heeft de eisen versoepeld voor wie in de EU een alternatieve app-marktplaats mag gebruiken of apps online mag distribueren. Dit zijn de nieuwe eisen voor bedrijven: Voldoen aan de financiële stabiliteitsnorm ‘Moderate’ volgens Dun & Bradstreet.

Zelf beursgenoteerd zijn of eigendom zijn van een beursgenoteerde onderneming.

Durfkapitaal gekregen van een gerenommeerd beleggingsfonds.

Door een erkende accountant onderworpen aan een financiële audit.

Een overheidsinstantie, onderwijsinstelling of non‑profitorganisatie zijn. Voor online distributie, wat alleen in de EU beschikbaar is, geldt dat daar geen marktplaats­beheerder achter staat, dus er wordt géén continu toezicht uitgeoefend zoals Apple bij de App Store doet. Dit betekent dat een kwaadwillende partij die apps online distribueert, gebruikers langere tijd kan duperen voordat dit wordt opgemerkt. Om EU-gebruikers zo goed mogelijk te blijven beschermen, blijft Apple bij de eis dat elke alternatief gedistribueerde app de Notarisatie-procedure moet doorlopen. Dit is een algemene beoordeling van de basisfunctionaliteit en bescherming tegen ernstige bedreigingen. Apple stelt uitgebreide informatiebronnen beschikbaar om ontwikkelaars inzicht te bieden in de opties die nu in de EU beschikbaar zijn voor apps. Deze zijn te vinden op Apple Developer Support.