Op YouTube is een opname van de Q&A-sessie over Antennagate verschenen. Hierin beantwoorden Steve Jobs, Tim Cook en Bob Mansfield vragen van journalisten. Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd tot de video door Apple offline wordt gehaald.

Wie net als iCulture al lange tijd Apple op de voet volgt, kan zich ongetwijfeld nog herinneren aan Antennagate. Toen de iPhone 4 in 2010 op de markt kwam, ontstond er ophef over de vernieuwde antennes in het toestel. Het signaal werd zwak als de telefoon op een bepaalde manier werd vastgehouden. Apple organiseerde met spoed een persconferentie om vragen van journalisten te beantwoorden. Hoewel toenmalig COO Tim Cook weinig aan het woord kwam, is zijn aanwezigheid opmerkelijk. Het is voor zover bekend de enige keer dat hij samen met Steve Jobs op het podium verscheen.

Steve Jobs en Tim Cook op één podium

De persconferentie werd één dag van tevoren aangekondigd. Steve Jobs onderbrak zijn vakantie naar Hawaii om de pers te woord te staan. Het eerste deel, een presentatie waarin Jobs uitlegt dat de meeste telefoons hetzelfde antenneprobleem hebben, werd door Apple gepubliceerd. Het was bekend dat dit werd gevolgd door een vragenronde met de aanwezige pers, maar de beelden werden nooit door Apple gedeeld. Waarom het 16 jaar duurde tot een ogenschijnlijk willekeurig YouTubekanaal (‘Sir Mix-A-Lot Rare Music’) deze opname voor het eerst aan het licht brengt, is een raadsel.

We gaan ervan uit dat Apple actie zal ondernemen om de video weer offline te krijgen, maar tot die tijd raden we aan om de 47 minuten durende Q&A te bekijken. De manier waarop Jobs tijdens de Q&A vragen van journalisten beantwoordt, is interessant om terug te zien. Ook John Gruber, die destijds in de zaal zat, blikte naar aanleiding van de video terug op Jobs’ optreden.

Bekijk de video hieronder:

Vorig jaar schreven we over hoe anderhalf decennium later pas bekend werd hoe Apple met software Antennagate wilde oplossen.

Bekijk ook Hoe Apple 15 jaar terug met een truc Antennagate wilde oplossen De iPhone 4 was een iconisch toestel op zichzelf, maar werd geteisterd door ‘Antennagate’. Steve Jobs claimde destijds dat mensen hun iPhone verkeerd vasthielden, maar nu wordt 15 jaar later duidelijk wat het probleem was.