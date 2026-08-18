Apple heeft per ongeluk een video van de AirPods met camera's verstopt in een aankomende macOS-update. Daardoor hebben we nu al de eerste bewegende beelden van deze nieuwe AirPods.

Al een aantal jaren gaan er geruchten over een nieuw setje AirPods met ingebouwde camera’s, bedoeld om de ruimte om je heen te analyseren en jou informatie te geven. Apple zou werken aan twee uitvoeringen, waarvan de eerste en wat minder uitgebreide versie mogelijk al in september aangekondigd wordt. Maar hoe zien deze AirPods met camera eruit en wat kun je er nou eigenlijk mee? Een gelekte video van Apple zelf laat het zien.

AirPods met camera’s gelekt met video

De video zit verstopt in de Release Candidate van macOS Tahoe 26.7, die onlangs verscheen. Deze aankomende macOS-update wordt vermoedelijk in september uitgebracht, vlak na de aankondiging van de nieuwe iPhones. Vandaar dat deze video in de update verstopt zit: Apple is immers van plan om de AirPods met camera tijdens dit event aan te kondigen. De video is ontdekt door codegraver Aaron Perris. In het geruchtencircuit worden deze AirPods ook wel de AirPods Ultra genoemd, al is nog niet duidelijk of dit ook echt de naam wordt.

In de video zien we een man met AirPods een boek oppakken, wat tegen Siri in de AirPods zeggen en hem weer wegleggen. Een voice-over stem zegt deze tekst:

With Visual Intelligence, your world becomes saveable. See something you like? Just ask me to save it for later.

Dit is uiteraard alleen mogelijk met een apparaatje met een ingebouwde camera, in dit geval de AirPods die de man in zijn oren heeft. Dankzij Visual Intelligence zien de camera’s de kaft van het boek, waarna dit opgeslagen kan worden om dit later nog eens op te zoeken.

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Op de video is helaas niet te zien hoe de camera’s in de AirPods er precies uit zien, aangezien je ze van achteren ziet. Ook zien we niet of het hier gaat om in-ear AirPods (zoals de AirPods Pro) of om gewone AirPods zoals de AirPods 4. We verwachten dat Apple alles zal onthullen tijdens het aankomende iPhone-event in september. Deze wordt vermoedelijk gehouden op 9 september, waar naast deze AirPods ook de iPhone 18 Pro en iPhone Fold onthuld zullen worden.

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