AirPods 4 review

‘AirPods 5 komen eraan, aankondiging tijdens het september-event’: wat wordt er nieuw?

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Apple gaat tijdens het iPhone-event in september mogelijk de nieuwe AirPods 5 aankondigen. Deze vijfde generatie van de standaard AirPods komt weer in twee varianten.
Benjamin Kuijten -

Geruchten over nieuwe AirPods gaan de laatste tijd van links naar rechts. Apple zou werken aan twee versies van de AirPods met camera (ook wel AirPods Ultra genoemd), waarvan er eentje nog komende maand zou verschijnen. Maar Apple heeft deze AirPods met camera inmiddels uitgesteld, zo werd onlangs duidelijk. Krijgen we dan helemaal geen nieuwe AirPods meer dit najaar? Toch wel, zo verklapt Mark Gurman van Bloomberg. Als een konijn uit een hoge hoed duiken ineens de AirPods 5 op in het geruchtencircuit.

‘AirPods 5 komen in september’

De afgelopen maanden is er geen enkel gerucht geweest over de AirPods 5. Sterker nog: de laatste keer dat wij iets over dit model hoorde, was in oktober vorig jaar. Ook toen was het Mark Gurman die beweerde dat Apple in 2026 de AirPods 5 zou aankondigen.

In zijn bericht van vandaag zegt hij alleen dat Apple weer twee versies gaat onthullen: eentje met en eentje zonder actieve ruisonderdrukking. Wat er nieuw wordt in deze nieuwe standaard AirPods, zegt hij niet. Apple zou een nieuwe H3-chip kunnen introduceren, wat mogelijk zorgt voor een betere geluidskwaliteit. Maar dat is op dit moment slechts speculatie vanuit onze kant.

AirPods 4 oplaadcase geopend

Een jaar geleden zei Gurman dat hij niet verwacht dat de AirPods 5 de hartslagsensor van de AirPods Pro 3 krijgt. Toch zou Apple volgens hem misschien wel andere gezondheidsfuncties toe willen voegen, zoals een temperatuursensor.

De huidige AirPods 4 missen wel een paar functies ten opzichte van de huidige AirPods Pro 3. Zo wordt MagSafe niet meer ondersteund, terwijl dat bij de AirPods 3 nog wel het geval was. Je kunt de AirPods 4 met ruisonderdrukking wel draadloos opladen, maar de magnetische MagSafe-optie ontbreekt. Ook zit er geen ultra-wideband in de oplaadcase, waardoor je hem iets minder goed kan zoeken als je hem kwijt bent. Wellicht dat Apple deze functies in de AirPods 5 alsnog toe gaat voegen.

Hoe dan ook lijkt het erop dat de AirPods 5 tijdens het september-event aangekondigd gaan worden. Het event is nog niet officieel aangekondigd, maar staat voor woensdag 9 september met potlood in de agenda. Lees ook onze eerdere vooruitblik op het iPhone-event van 2026.

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