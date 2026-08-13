Sinds de komst van de MacBook Neo is de Windows-markt wakker geschud. Maar hoe goed zijn die alternatieven écht? Wij zoeken het uit.

In maart 2026 kondigde Apple de MacBook Neo aan: een compleet nieuw type MacBook met een prijs die ruim vierhonderd euro onder die van de MacBook Air ligt. Een aantrekkelijke instap voor nieuwe en prijsbewuste gebruikers – en een doorn in het oog van Windows-fabrikanten. In dit artikel vergelijken we de MacBook Neo met twee van hun nieuwste alternatieven.

Waarom maken we deze vergelijking?

De MacBook Neo is een regelrechte hit voor Apple: met zijn lage prijs en premium ontwerp heeft Apple een nieuwe standaard gezet voor betaalbare laptops. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij Windows-fabrikanten. Tijdens Computex in Taiwan, waar iCulture bij aanwezig was, kondigden Acer en Dell hun alternatieven aan: de Acer Swift Air 14 en de Dell XPS 13. Ze zijn beide gericht op gebruikers die zoeken naar een lichte en compacte laptop. Wij hebben deze nieuwe modellen tijdens de Computex al kunnen gebruiken en zetten ze naast de MacBook Neo voor een vergelijking tussen scherm, prestaties, accuduur, aansluitingen en prijs.

#1 Scherm: allemaal net anders

De drie laptops verschillen elk op hun eigen manier als het op het scherm aankomt. De MacBook Neo is met 13,0-inch het kleinste, gevolgd door de Dell XPS 13 met 13,4-inch en de Acer Swift Air 14 met 14,0-inch. Alle drie hebben een IPS LCD-scherm – bij Apple Liquid Retina genoemd.

Qua kwaliteit steekt de Dell er het meest uit: zijn 2,5K-resolutie is de scherpste van het trio, en dankzij DCI-P3 geeft hij ook een breder kleurenspectrum weer dan de andere twee. De MacBook Neo en Dell liggen met 500 nits gelijk op helderheid, de Acer blijft met 350 nits merkbaar achter. Ook op verversingssnelheid scoort de MacBook Neo minder: de Acer biedt een vaste 120Hz en de Dell een variabele tussen de 30 en 120Hz, terwijl de MacBook Neo beperkt blijft tot 60Hz. De Dell heeft ook een mooiere kleurweergave en is als enige voorzien van een touchscreen.

Maar Apple’s LCD-displays staan ook bekend om de uitstekende kwaliteit, ook al zijn de specs op papier misschien wat minder. Toch vonden we het scherm van de Dell XPS 13 net wat mooier.

MacBook Neo Acer Swift Air 14 Dell XPS 13 Grootte 13,0-inch 14,0-inch 13,4-inch Resolutie 2408 x 1506 1920 x 1200 2560 x 1600 Pixels per inch 219 162 226 Soort scherm Liquid Retina (IPS LCD) IPS LCD IPS LCD Touchscreen ❌ ❌ ✅ Helderheid 500 nits 350 nits 500 nits Kleurbereik sRGB 100% sRGB 100% DCI-P3 Verversingssnelheid 60Hz 120Hz 30-120Hz

#2 Processor en geheugen: Apple Silicon vs Intel

Een eerlijke vergelijking op processor is lastig, omdat de drie modellen op verschillende besturingssystemen draaien en benchmarks daardoor moeilijk één-op-één te vergelijken zijn. Toch is het zinvol de specificaties naast elkaar te leggen.

De MacBook Neo draait op Apple’s A18 Pro-chip – dezelfde chip als in de iPhone 16 Pro. De Acer en Dell kiezen beide voor een Intel Core Series 3, de instapoptie bij Intel-chips. Alle drie hebben een 6-core CPU, geïntegreerde GPU en een Neural Engine of NPU voor AI-taken.

Het grote verschil zit in het RAM. Alle drie starten met 8GB, maar de MacBook Neo biedt geen uitbreidingsmogelijkheid. De Acer en Dell gaan tot 16GB – een duidelijke voorsprong voor wie toekomstbestendig wil kopen.

MacBook Neo Acer Swift Air 14 Dell XPS 13 Chip A18 Pro Intel Core Series 3 Intel Core Series 3 CPU-kernen 6-core 6-core 6-core GPU 5-core geïntegreerd Intel integrated Intel Arc integrated Neural Engine/NPU 16-core (60 GB/s bandbreedte) Tot 17 TOPS / 40 platform TOPS Aanwezig (Intel Wildcate Lake) Standaard RAM 8GB 8GB 8GB Maximale RAM 8GB 16GB 16GB

#3 Opslag: wat heb je nodig?

Ook opslag is een belangrijk punt om rekening mee te houden bij het kopen van een nieuwe laptop en hier lopen de drie modellen behoorlijk uiteen. De MacBook Neo start als enige met 256GB basisopslag; de Acer en Dell beginnen beide al met 512GB en zijn op te waarderen naar 1TB. Wie veel foto’s, video’s of bestanden lokaal bewaart, merkt dat 256GB al snel krap kan zijn – de Windows-laptops bieden vanaf het instapmodel simpelweg meer ademruimte.

MacBook Neo Acer Swift Air 14 Dell XPS 13 Opslag standaard 256GB 512GB 512GB Opslag maximaal 512GB 1TB 512GB

#4 Batterijduur en laden: groter is niet altijd beter

De batterij is voor veel mensen een belangrijke factor bij de keuze voor een nieuwe laptop. De MacBook Neo heeft met 36,5 Wh de kleinste accu van de drie, maar haalt toch 16 uur streaming – vrijwel evenveel als de Dell (52 Wh, 17 uur) en niet ver achter de Acer (70 Wh, 19 uur). Een knappe prestatie voor de kleinste accu van het stel. Houd er wel rekening mee dat deze cijfers van de fabrikanten komen en in de praktijk kunnen afwijken.

Wie snel wil bijladen, kiest voor de Acer: als enige ondersteunt die snelladen en gaat in ongeveer 30 minuten van 0 naar 50 procent. De MacBook Neo en Dell missen die functie.

MacBook Neo Acer Swift Air 14 Dell XPS 13 Capaciteit 36,5 Wh 70Wh 52Wh Accuduur (streaming) Tot 16 uur Tot 19 uur Tot 17 uur Accuduur (web) Tot 11 uur Tot 16 uur n.n.b. Snel opladen ❌ 0-50% in 30 minuten ❌

#5 Gewicht en afmetingen

Alle drie de laptops zijn lekker licht en compact, wat je in deze klasse ook mag verwachten. Toch zijn er wel degelijk verschillen. De Acer Swift Air 14 is met 1,25 kg het zwaarste van het trio, maar het verschil met de MacBook Neo (1,23 kg) is zo klein dat je het in de praktijk nooit zult merken. De Dell XPS 13 is de echte uitblinker: met slechts 1 kilogram is hij aanzienlijk lichter dan zijn concurrenten. Wie veel reist of dagelijks een laptop in de tas gooit, zal dat verschil absoluut merken.

Qua dikte ontlopen ze elkaar nauwelijks – de MacBook Neo en Dell meten 12,7 mm, de Acer is met 12,9 mm een fractie dikker. Alle drie zijn netjes afgewerkt in aluminium, wat zorgt voor een stevige en hoogwaardige uitstraling.

MacBook Neo Acer Swift Air 14 Dell XPS 13 Gewicht 1,23 kg 1,25 kg 1 kg Dikte 12,7 mm 12,9 mm 12,7 mm Materiaal Aluminium Aluminium Aluminium

#6 Webcam en speakers

Alle drie de laptops hebben een 1080p-webcam, dus op dat vlak hoef je geen concessies te doen. De Dell XPS 13 heeft wel een streepje voor met een ingebouwde infraroodcamera voor Windows Hello – handig als je de laptop wil ontgrendelen zonder een vinger te hoeven gebruiken. Qua audio hebben alle drie stereospeakers, al gaat de Dell hier ook een stapje verder met vier speakers in plaats van twee.

MacBook Neo Acer Swift Air 14 Dell XPS 13 Webcam 1080p FaceTime HD 1080p 1080p + IR (Windows Hello) Speakers Stereo Stereo 4 stereospeakers

#7 Poorten en verbindingen

Op het gebied van poorten hanteert Apple het motto ‘less is more’ – en dat zie je terug in de specs. De MacBook Neo heeft de minste aansluitingen: één usb-c 3 en één usb-c 2. De Dell biedt twee usb-c 3.2-poorten, en de Acer voegt daar als enige ook nog een usb-a-poort aan toe. Handig, want er zijn nog altijd veel muizen, usb-sticks en andere accessoires die die oudere aansluiting gebruiken. HDMI ontbreekt bij alle drie, dus een adapter is sowieso geen overbodige luxe (of een scherm met usb-c).

Draadloos doet de Dell het het beste met wifi 7, terwijl de MacBook Neo en Acer het doen met wifi 6E. Op Bluetooth-gebied is dat net andersom: de MacBook Neo loopt voorop met Bluetooth 6, de Dell en Acer hebben Bluetooth 5.3.

MacBook Neo Acer Swift Air 14 Dell XPS 13 Usb-c 1x usb 3 (10Gb/s)

1x usb 2 (480 Mb/s) 2x usb 2x usb 3.2 OF

2x Thunderbolt 4 Usb-a ❌ 1x ❌ HDMI ❌ ❌ ❌ 3,5mm audio jack ✅ ✅ ✅ Wifi wifi 6E wifi 6E wifi 7 Bluetooth Bluetooth 6 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3

#8 Besturingssysteem: Windows vs macOS

De MacBook Neo komt met macOS 26 Tahoe, de Acer en Dell draaien op Windows 11. Welk systeem beter is, hangt volledig af van de gebruiker – hier op de iCulture-redactie hebben we een voorkeur voor macOS, maar Windows is zeker niet minderwaardig.

Het grootste voordeel van macOS is de nauwe integratie met andere Apple-apparaten. Functies zoals AirDrop, universeel klembord en Handoff maken het samenwerken tussen je iPhone, iPad en Mac heel prettig. Windows heeft dan weer als voordeel dat het compatibel is met een enorme hoeveelheid software en randapparatuur, en gebruikers hebben veel meer keuze uit hardware van verschillende fabrikanten. Maar maak je niet druk: ook op een MacBook Neo kun je nagenoeg alle printers, muizen, toetsenborden en andere schuiven aansluiten en gebruiken.

#9 AI en andere functies

Een opvallend verschil is het ontbreken van toetsenbordverlichting op de MacBook Neo – iets wat volgens ons een groot gemis is. De alternatieven hebben dit wel. Voor beveiliging biedt het 512GB-model van de MacBook Neo Touch ID, terwijl de Dell gezichtsherkenning via Windows Hello gebruikt.

Op AI-gebied zetten beide platformen stevig in. Apple doet dat via Apple Intelligence, waarmee je teksten kunt herschrijven, afbeeldingen genereren en slimme assistentfuncties gebruikt binnen het systeem. Microsoft zet in op Copilot, waarmee je documenten samenvat, teksten genereert en vragen stelt over je bestanden en instellingen. Maar vergeet niet dat je op alle drie de modellen natuurlijk een AI-tool naar keuze kan gebruiken, zoals ChatGPT of Gemini.

MacBook Neo Acer Swift Air 14 Dell XPS 13 Beveiliging Touch ID ❌ Windows Hello (gezicht) Verlicht toetsenbord ❌ ✅ ✅ AI Apple Intelligence Microsoft Copilot Microsoft Copilot

#10 Prijzen en kleuren

De MacBook Neo is met €799,- veruit de goedkoopste van de drie en studenten betalen zelfs maar €699,-. De Acer Swift Air 14 kost €899,-, de Dell XPS 13 €1.049,-. Vooral bij de Dell staan wel betere specificaties en extra functies tegenover, maar het prijsverschil is fors.

De MacBook Neo is verkrijgbaar in Indigo, Blos, Citrus en Zilver. De Acer en Dell zijn sinds deze zomer ook verkrijgbaar. De Acer in Sage Green, Frost Blue, Blossom Pink en Lilac Purple, de Dell in Sky en Storm.

MacBook Neo Acer Swift Air 14 Dell XPS 13 Adviesprijs €799,- €899,- €1.049,- Prijs voor studenten €899,- Onbekend Onbekend Releasedatum Maart 2026 Juli 2026 Zomer 2026 Kleuren Indigo

Blos

Citrus

Zilver Sage Green

Frost Blue

Blossom Pink

Lilac Purple Sky

Storm

Conclusie vergelijking MacBook Neo vs Windows-laptops

Het is natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken, maar omdat alle drie de laptops dezelfde markt proberen te bedienen, is de vergelijking toch zinvol.

De MacBook Neo is wat ons betreft de duidelijke winnaar op het gebied van prijs-kwaliteit. Voor €799 – of €699 voor studenten – krijg je een premium aluminium laptop met uitstekende batterijduur, een mooi scherm en de gepolijste macOS-ervaring. Dat is een combinatie die Windows-fabrikanten duidelijk wakker heeft geschud en dat is maar goed ook. Hoewel Apple de prijzen recent nog verhoogd heeft, heb je nog steeds de beste prijs-kwaliteitverhouding als je het vergelijkt met de twee andere modellen.

Want de Windows-alternatieven zijn er niet slechter op geworden door de komst van de MacBook Neo. De Acer Swift Air 14 biedt voor €899,- meer opslag, snelladen, een hogere verversingssnelheid en uitbreidbaar RAM – specificaties die een jaar geleden in dit prijssegment ondenkbaar waren. De Dell XPS 13 is met €1.049,- de duurste van het trio en eerder een alternatief voor de MacBook Neo maar levert daar het beste scherm, het laagste gewicht en de meeste uitbreidingsmogelijkheden voor terug.

Eén ding is zeker: de MacBook Neo heeft de lat voor betaalbare laptops flink hoger gelegd en daar plukken uiteindelijk alle gebruikers de vruchten van.

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