MacBook Neo vs Dell XPS 13 vs Acer Swift Air 14

iCulture vergelijkt: MacBook Neo vs Acer Swift Air 14 vs Dell XPS 13

Koopadvies
Sinds de komst van de MacBook Neo is de Windows-markt wakker geschud. Maar hoe goed zijn die alternatieven écht? Wij zoeken het uit.
Sasha Koevoets -

In maart 2026 kondigde Apple de MacBook Neo aan: een compleet nieuw type MacBook met een prijs die ruim vierhonderd euro onder die van de MacBook Air ligt. Een aantrekkelijke instap voor nieuwe en prijsbewuste gebruikers – en een doorn in het oog van Windows-fabrikanten. In dit artikel vergelijken we de MacBook Neo met twee van hun nieuwste alternatieven.

Inhoudsopgave

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Waarom maken we deze vergelijking?

De MacBook Neo is een regelrechte hit voor Apple: met zijn lage prijs en premium ontwerp heeft Apple een nieuwe standaard gezet voor betaalbare laptops. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij Windows-fabrikanten. Tijdens Computex in Taiwan, waar iCulture bij aanwezig was, kondigden Acer en Dell hun alternatieven aan: de Acer Swift Air 14 en de Dell XPS 13. Ze zijn beide gericht op gebruikers die zoeken naar een lichte en compacte laptop. Wij hebben deze nieuwe modellen tijdens de Computex al kunnen gebruiken en zetten ze naast de MacBook Neo voor een vergelijking tussen scherm, prestaties, accuduur, aansluitingen en prijs.

MacBook Neo vs Dell XPS 13 vs Acer Swift Air 14

#1 Scherm: allemaal net anders

De drie laptops verschillen elk op hun eigen manier als het op het scherm aankomt. De MacBook Neo is met 13,0-inch het kleinste, gevolgd door de Dell XPS 13 met 13,4-inch en de Acer Swift Air 14 met 14,0-inch. Alle drie hebben een IPS LCD-scherm – bij Apple Liquid Retina genoemd.

Qua kwaliteit steekt de Dell er het meest uit: zijn 2,5K-resolutie is de scherpste van het trio, en dankzij DCI-P3 geeft hij ook een breder kleurenspectrum weer dan de andere twee. De MacBook Neo en Dell liggen met 500 nits gelijk op helderheid, de Acer blijft met 350 nits merkbaar achter. Ook op verversingssnelheid scoort de MacBook Neo minder: de Acer biedt een vaste 120Hz en de Dell een variabele tussen de 30 en 120Hz, terwijl de MacBook Neo beperkt blijft tot 60Hz. De Dell heeft ook een mooiere kleurweergave en is als enige voorzien van een touchscreen.

Maar Apple’s LCD-displays staan ook bekend om de uitstekende kwaliteit, ook al zijn de specs op papier misschien wat minder. Toch vonden we het scherm van de Dell XPS 13 net wat mooier.

MacBook NeoAcer Swift Air 14Dell XPS 13
Grootte13,0-inch14,0-inch13,4-inch
Resolutie2408 x 15061920 x 12002560 x 1600
Pixels per inch219162226
Soort schermLiquid Retina (IPS LCD)IPS LCDIPS LCD
Touchscreen
Helderheid500 nits350 nits500 nits
KleurbereiksRGB100% sRGB100% DCI-P3
Verversingssnelheid60Hz120Hz30-120Hz

#2 Processor en geheugen: Apple Silicon vs Intel

Een eerlijke vergelijking op processor is lastig, omdat de drie modellen op verschillende besturingssystemen draaien en benchmarks daardoor moeilijk één-op-één te vergelijken zijn. Toch is het zinvol de specificaties naast elkaar te leggen.

De MacBook Neo draait op Apple’s A18 Pro-chip – dezelfde chip als in de iPhone 16 Pro. De Acer en Dell kiezen beide voor een Intel Core Series 3, de instapoptie bij Intel-chips. Alle drie hebben een 6-core CPU, geïntegreerde GPU en een Neural Engine of NPU voor AI-taken.

Het grote verschil zit in het RAM. Alle drie starten met 8GB, maar de MacBook Neo biedt geen uitbreidingsmogelijkheid. De Acer en Dell gaan tot 16GB – een duidelijke voorsprong voor wie toekomstbestendig wil kopen.

MacBook NeoAcer Swift Air 14Dell XPS 13
ChipA18 ProIntel Core Series 3Intel Core Series 3
CPU-kernen6-core6-core6-core
GPU5-core geïntegreerdIntel integratedIntel Arc integrated
Neural Engine/NPU16-core (60 GB/s bandbreedte)Tot 17 TOPS / 40 platform TOPSAanwezig (Intel Wildcate Lake)
Standaard RAM8GB8GB8GB
Maximale RAM8GB16GB16GB

#3 Opslag: wat heb je nodig?

Ook opslag is een belangrijk punt om rekening mee te houden bij het kopen van een nieuwe laptop en hier lopen de drie modellen behoorlijk uiteen. De MacBook Neo start als enige met 256GB basisopslag; de Acer en Dell beginnen beide al met 512GB en zijn op te waarderen naar 1TB. Wie veel foto’s, video’s of bestanden lokaal bewaart, merkt dat 256GB al snel krap kan zijn – de Windows-laptops bieden vanaf het instapmodel simpelweg meer ademruimte.

MacBook NeoAcer Swift Air 14Dell XPS 13
Opslag standaard256GB 512GB512GB
Opslag maximaal512GB1TB512GB

#4 Batterijduur en laden: groter is niet altijd beter

De batterij is voor veel mensen een belangrijke factor bij de keuze voor een nieuwe laptop. De MacBook Neo heeft met 36,5 Wh de kleinste accu van de drie, maar haalt toch 16 uur streaming – vrijwel evenveel als de Dell (52 Wh, 17 uur) en niet ver achter de Acer (70 Wh, 19 uur). Een knappe prestatie voor de kleinste accu van het stel. Houd er wel rekening mee dat deze cijfers van de fabrikanten komen en in de praktijk kunnen afwijken.

Wie snel wil bijladen, kiest voor de Acer: als enige ondersteunt die snelladen en gaat in ongeveer 30 minuten van 0 naar 50 procent. De MacBook Neo en Dell missen die functie.

MacBook NeoAcer Swift Air 14Dell XPS 13
Capaciteit36,5 Wh70Wh52Wh
Accuduur (streaming)Tot 16 uurTot 19 uurTot 17 uur
Accuduur (web)Tot 11 uurTot 16 uurn.n.b.
Snel opladen0-50% in 30 minuten

#5 Gewicht en afmetingen

Alle drie de laptops zijn lekker licht en compact, wat je in deze klasse ook mag verwachten. Toch zijn er wel degelijk verschillen. De Acer Swift Air 14 is met 1,25 kg het zwaarste van het trio, maar het verschil met de MacBook Neo (1,23 kg) is zo klein dat je het in de praktijk nooit zult merken. De Dell XPS 13 is de echte uitblinker: met slechts 1 kilogram is hij aanzienlijk lichter dan zijn concurrenten. Wie veel reist of dagelijks een laptop in de tas gooit, zal dat verschil absoluut merken.

MacBook Neo scherm

Qua dikte ontlopen ze elkaar nauwelijks – de MacBook Neo en Dell meten 12,7 mm, de Acer is met 12,9 mm een fractie dikker. Alle drie zijn netjes afgewerkt in aluminium, wat zorgt voor een stevige en hoogwaardige uitstraling.

MacBook NeoAcer Swift Air 14Dell XPS 13
Gewicht1,23 kg1,25 kg1 kg
Dikte12,7 mm12,9 mm12,7 mm
MateriaalAluminiumAluminiumAluminium

#6 Webcam en speakers

Alle drie de laptops hebben een 1080p-webcam, dus op dat vlak hoef je geen concessies te doen. De Dell XPS 13 heeft wel een streepje voor met een ingebouwde infraroodcamera voor Windows Hello – handig als je de laptop wil ontgrendelen zonder een vinger te hoeven gebruiken. Qua audio hebben alle drie stereospeakers, al gaat de Dell hier ook een stapje verder met vier speakers in plaats van twee.

MacBook NeoAcer Swift Air 14Dell XPS 13
Webcam1080p FaceTime HD1080p1080p + IR (Windows Hello)
SpeakersStereoStereo4 stereospeakers

#7 Poorten en verbindingen

Op het gebied van poorten hanteert Apple het motto ‘less is more’ – en dat zie je terug in de specs. De MacBook Neo heeft de minste aansluitingen: één usb-c 3 en één usb-c 2. De Dell biedt twee usb-c 3.2-poorten, en de Acer voegt daar als enige ook nog een usb-a-poort aan toe. Handig, want er zijn nog altijd veel muizen, usb-sticks en andere accessoires die die oudere aansluiting gebruiken. HDMI ontbreekt bij alle drie, dus een adapter is sowieso geen overbodige luxe (of een scherm met usb-c).

Draadloos doet de Dell het het beste met wifi 7, terwijl de MacBook Neo en Acer het doen met wifi 6E. Op Bluetooth-gebied is dat net andersom: de MacBook Neo loopt voorop met Bluetooth 6, de Dell en Acer hebben Bluetooth 5.3.

MacBook NeoAcer Swift Air 14Dell XPS 13
Usb-c1x usb 3 (10Gb/s)
1x usb 2 (480 Mb/s)		2x usb2x usb 3.2 OF
2x Thunderbolt 4
Usb-a1x
HDMI
3,5mm audio jack
Wifiwifi 6Ewifi 6Ewifi 7
BluetoothBluetooth 6Bluetooth 5.3Bluetooth 5.3

#8 Besturingssysteem: Windows vs macOS

De MacBook Neo komt met macOS 26 Tahoe, de Acer en Dell draaien op Windows 11. Welk systeem beter is, hangt volledig af van de gebruiker – hier op de iCulture-redactie hebben we een voorkeur voor macOS, maar Windows is zeker niet minderwaardig.

Het grootste voordeel van macOS is de nauwe integratie met andere Apple-apparaten. Functies zoals AirDrop, universeel klembord en Handoff maken het samenwerken tussen je iPhone, iPad en Mac heel prettig. Windows heeft dan weer als voordeel dat het compatibel is met een enorme hoeveelheid software en randapparatuur, en gebruikers hebben veel meer keuze uit hardware van verschillende fabrikanten. Maar maak je niet druk: ook op een MacBook Neo kun je nagenoeg alle printers, muizen, toetsenborden en andere schuiven aansluiten en gebruiken.

MacBook Neo gebruiken

#9 AI en andere functies

Een opvallend verschil is het ontbreken van toetsenbordverlichting op de MacBook Neo – iets wat volgens ons een groot gemis is. De alternatieven hebben dit wel. Voor beveiliging biedt het 512GB-model van de MacBook Neo Touch ID, terwijl de Dell gezichtsherkenning via Windows Hello gebruikt.

Op AI-gebied zetten beide platformen stevig in. Apple doet dat via Apple Intelligence, waarmee je teksten kunt herschrijven, afbeeldingen genereren en slimme assistentfuncties gebruikt binnen het systeem. Microsoft zet in op Copilot, waarmee je documenten samenvat, teksten genereert en vragen stelt over je bestanden en instellingen. Maar vergeet niet dat je op alle drie de modellen natuurlijk een AI-tool naar keuze kan gebruiken, zoals ChatGPT of Gemini.

MacBook NeoAcer Swift Air 14Dell XPS 13
Beveiliging Touch IDWindows Hello (gezicht)
Verlicht toetsenbord
AIApple IntelligenceMicrosoft CopilotMicrosoft Copilot

#10 Prijzen en kleuren

De MacBook Neo is met €799,- veruit de goedkoopste van de drie en studenten betalen zelfs maar €699,-. De Acer Swift Air 14 kost €899,-, de Dell XPS 13 €1.049,-. Vooral bij de Dell staan wel betere specificaties en extra functies tegenover, maar het prijsverschil is fors.

De MacBook Neo is verkrijgbaar in Indigo, Blos, Citrus en Zilver. De Acer en Dell zijn sinds deze zomer ook verkrijgbaar. De Acer in Sage Green, Frost Blue, Blossom Pink en Lilac Purple, de Dell in Sky en Storm.

MacBook NeoAcer Swift Air 14Dell XPS 13
Adviesprijs€799,-€899,-€1.049,-
Prijs voor studenten€899,-OnbekendOnbekend
ReleasedatumMaart 2026Juli 2026Zomer 2026
KleurenIndigo
Blos
Citrus
Zilver		Sage Green
Frost Blue
Blossom Pink
Lilac Purple		Sky
Storm

Conclusie vergelijking MacBook Neo vs Windows-laptops

Het is natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken, maar omdat alle drie de laptops dezelfde markt proberen te bedienen, is de vergelijking toch zinvol.

De MacBook Neo is wat ons betreft de duidelijke winnaar op het gebied van prijs-kwaliteit. Voor €799 – of €699 voor studenten – krijg je een premium aluminium laptop met uitstekende batterijduur, een mooi scherm en de gepolijste macOS-ervaring. Dat is een combinatie die Windows-fabrikanten duidelijk wakker heeft geschud en dat is maar goed ook. Hoewel Apple de prijzen recent nog verhoogd heeft, heb je nog steeds de beste prijs-kwaliteitverhouding als je het vergelijkt met de twee andere modellen.

Want de Windows-alternatieven zijn er niet slechter op geworden door de komst van de MacBook Neo. De Acer Swift Air 14 biedt voor €899,- meer opslag, snelladen, een hogere verversingssnelheid en uitbreidbaar RAM – specificaties die een jaar geleden in dit prijssegment ondenkbaar waren. De Dell XPS 13 is met €1.049,- de duurste van het trio en eerder een alternatief voor de MacBook Neo maar levert daar het beste scherm, het laagste gewicht en de meeste uitbreidingsmogelijkheden voor terug.

Eén ding is zeker: de MacBook Neo heeft de lat voor betaalbare laptops flink hoger gelegd en daar plukken uiteindelijk alle gebruikers de vruchten van.

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  • …je een laptop wil voor een scherpe prijs.
  • …je vooral veel surft en tekst verwerkt.
  • …je een laptop wil met leuke kleurtjes.
  • …je als student korting wil ontvangen.
  • …je een iPhone hebt.

Ga de Dell XPS 13 kopen als…

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  • …je een lichte laptop zoekt.
  • …je Dolby Atmos speakers wil.

Ga de Acer Swift Air 14 kopen als…

  • …je een goedkopere Windows-laptop wil.
  • …je een 120Hz-scherm wil.
  • …je een een laptop met usb-a zoekt.

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MacBook Neo

De MacBook Neo is Apple's goedkoopste MacBook ooit en is tevens het eerste model dat draait op een iPhone-chip. In de MacBook Neo zit een A18 Pro-chip, die ook in de iPhone 16 Pro-modellen zit. Deze MacBook heeft een 13-inch display dat een iets lagere resolutie en beeldkwaliteit heeft dan de MacBook Air. Hij is net als alle andere modellen gemaakt van aluminium, maar is er in vier vrolijke kleuren. Daarbij is ook het toetsenbord qua kleur passend gemaakt.

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