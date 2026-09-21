Wil je een groot scherm en een lange batterijduur, dan kom je al snel uit bij een Pro Max-model. Maar welke past het beste bij jou: de iPhone 18 Pro Max of de voordeligere iPhone 17 Pro Max?

Naast de kleinere Pro heeft Apple ook een nieuwe uitvoering voor liefhebbers van een groot scherm en een lange batterijduur: de iPhone 18 Pro Max. Maar zijn de verbeteringen groot genoeg om voor het nieuwste model te kiezen of past de iPhone 17 Pro Max beter bij jou? We zetten de verschillen op een rij en helpen je bepalen welke Pro Max de beste keuze is.

Verschillen iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max

Hoewel de iPhone 18 Pro Max en iPhone 17 Pro Max op het eerste gezicht veel op elkaar lijken, heeft Apple meerdere onderdelen verbeterd. Zo heeft het nieuwste model een kleiner Dynamic Island, betere prestaties en een langere batterijduur. Welke Pro Max het beste bij jou past, hangt vooral af van hoeveel waarde je aan deze vernieuwingen hecht én hoeveel je ervoor wilt betalen.

#1 Design: verfijnd in nieuwe kleuren

Apple houdt bij de iPhone 18 Pro Max vast aan het cameraplateau dat bij zijn voorganger werd geïntroduceerd. Wel is het kleurverschil tussen het aluminium en het glazen gedeelte kleiner geworden, waardoor de achterkant meer als één geheel oogt.

Je merkt vooral verschil zodra je het toestel vasthoudt. De iPhone 18 Pro Max weegt 249 gram en is daarmee 18 gram zwaarder dan zijn voorganger. Vind je de Pro Max-modellen nu al behoorlijk zwaar, dan ligt de iPhone 17 Pro Max waarschijnlijk prettiger in je hand. Wil je juist een van de nieuwe kleuren Zwart, Gletsjer of Bordeauxrood, dan moet je voor de iPhone 18 Pro Max gaan. De iPhone 17 Pro Max is er in Zilver, Kosmisch Oranje en Diepblauw.

#2 Scherm: meer ruimte dankzij kleiner Dynamic Island

Bij het scherm hoef je niet bang te zijn dat je met de iPhone 17 Pro Max veel misloopt. Beide modellen hebben hetzelfde 6,9-inch ProMotion-display met Ceramic Shield 2. Je krijgt dus bij allebei een groot, vloeiend en goed beschermd scherm.

De iPhone 18 Pro Max heeft wel een kleiner Dynamic Island, waardoor bovenaan meer ruimte overblijft. Je kunt daardoor maximaal drie Live Activiteiten tegelijk bekijken. Volg je regelmatig een route, sportwedstrijd en bezorging naast elkaar, dan kan dat handig zijn. Voor de meeste mensen zal het verschil alleen niet groot genoeg zijn om speciaal voor het nieuwste model te kiezen.

#3 Chip: A20 Pro is extra krachtig

De A20 Pro uit de iPhone 18 Pro Max is de eerste A-chip die gebruikmaakt van een 2-nanometerproces. Daardoor is de chip niet alleen krachtiger, maar gaat hij ook efficiënter met energie om. De 7-core GPU is tot 40 procent sneller dan de 6-core GPU in de A19 Pro. Dankzij de hogere geheugenbandbreedte kan de chip bovendien sneller gegevens uitwisselen met het werkgeheugen.

Verder beschikt de A20 Pro over een dubbele 16-core Neural Engine. Die versnelt taken rond kunstmatige intelligentie en computationele fotografie, zoals Apple Intelligence en de automatische verwerking van foto’s. Bij dagelijks gebruik zul je het snelheidsverschil niet altijd merken, maar zware games en foto- en videobewerking verlopen soepeler en sneller. Het energiezuinigere productieproces moet er tegelijkertijd voor zorgen dat de extra rekenkracht niet ten koste gaat van de batterijduur.

Om de warmte van de krachtigere chip beter af te voeren, heeft Apple de dampkamer in de iPhone 18 Pro Max drie keer zo groot gemaakt. Hierdoor kan de warmte sneller over het toestel worden verspreid en blijven de prestaties langer op niveau. Dat merk je vooral tijdens langere gamesessies, het opnemen van video of andere zware taken waarbij de chip langere tijd intensief wordt belast.

iPhone 18 Pro Max iPhone 17 Pro Max Chip A20 Pro A19 Pro CPU 6-core 6-core Super-cores 2 – Performance-cores – 2 Efficiency-cores 4 4 GPU 7-core met Neural Accelerators 6-core met Neural Accelerators Neural Engine Dual 16-core 16-core

#4 Batterij: Langer dan jij zelf door kan

Een bijkomend voordeel bij de Pro Max-modellen is de batterijduur en die heeft Apple bij de iPhone 18 Pro Max weer verder opgevoerd. Met dit model kun je tot 43 uur video afspelen en 38 uur mee streamen. Bij de iPhone 17 Pro Max is dat respectievelijk 37 en 33 uur.

Ook opladen gaat iets sneller: met de juiste adapter zit de iPhone 18 Pro Max binnen vijftien minuten weer op 50 procent. Ben je vaak lang onderweg, gebruik je je iPhone intensief of vergeet je hem regelmatig ’s nachts op te laden, dan ga je die extra uren waarderen. Haal je met de iPhone 17 Pro Max zonder moeite het einde van de dag, dan hoef je voor de batterij alleen niet te upgraden.

iPhone 18 Pro Max iPhone 17 Pro Max Video afspelen 43 uur 37 uur Video streamen 38 uur 33 uur Dagelijks gebruik 30 uur Onbekend Snelladen – Bedraad: binnen 15 minuten tot 50% opgeladen

– Draadloos: binnen 30 minuten tot 50% opgeladen – Bedraad: binnen 20 minuten tot 50% opgeladen

– Draadloos: binnen 30 minuten tot 50% opgeladen

#5 Camera: het verstelbare diafragma maakt verschil

De Pro Max-modellen staan bekend om hun uitgebreide cameramogelijkheden en bij de iPhone 18 Pro Max doet Apple daar opnieuw een schepje bovenop. De drie camera’s aan de achterkant hebben nog altijd een resolutie van 48 megapixel, maar vooral de hoofdcamera heeft een langverwachte verbetering gekregen.

De iPhone 18 Pro-serie is namelijk de eerste iPhone-serie met een verstelbaar diafragma in de hoofdcamera. Dit diafragma past zich automatisch aan de hoeveelheid licht aan, zodat er onder verschillende omstandigheden een geschikte hoeveelheid licht op de sensor valt. Met de nieuwe Pro-regelaars kun je het diafragma ook zelf instellen. Daardoor krijg je meer controle over onder meer de belichting en scherptediepte van je foto.

Apple heeft daarnaast de beeldverwerking vernieuwd, waardoor de hoofdcamera scherpere foto’s met meer details moet maken. Met de derde generatie Fotografische stijlen kun je de uitstraling van je beelden verder naar eigen smaak aanpassen. Voor video kun je na het opnemen filmeffecten toevoegen, profiteer je van betere stemisolatie binnen Audio Mix en kan de camera tijdens het filmen continu blijven scherpstellen.

iPhone 18 Pro Max iPhone 17 Pro Max Groothoek 48-megapixel 48-megapixel Verstelbaar diafragma ✅ (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0) ❌ (ƒ/1.78) Ultragroothoek 48-megapixel; ƒ/2.2 48-megapixel; ƒ/2.2 Telelens 48-megapixel; ƒ/2.8 48-megapixel; ƒ/2.8 Optische zoom 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x Optische beeldstabilisatie 2e generatie met sensorverschuiving 2e generatie met sensorverschuiving Pro-regelaars ✅ ❌ Photonic Engine ✅ ✅ Portretmodus ✅ ✅ Nachtmodus ✅ ✅ Fotografische stijlen ✅ Derde generatie ✅ Tweede generatie Macrofotografie ✅ 48 megapixel ✅ 48 megapixel LOG-video ✅ Log 2 ✅ Log 2 Academy Color Encoding System ✅ ✅ ProRes RAW ✅ ✅ Genlock ✅ ✅ Audiomix ✅ ✅ Microfoons van studiokwaliteit ✅ ✅ Windruisvermindering ✅ ✅ Lenzen met antireflectiecoating ✅ ✅ Camera voorkant 18-megapixel Center Stage, tot 4K Dolby Vision filmen 18-megapixel Center Stage, tot 4K Dolby Vision filmen

#6 C2-modem

In de iPhone 18 Pro Max maakt Apple voor het eerst gebruik van het nieuwe C2-modem. Deze tweede generatie van Apple’s eigen modem moet voor een stabielere en betrouwbaardere mobiele verbinding zorgen. Dat merk je vooral wanneer je onderweg belt, streamt of grote bestanden verstuurt.

Ten opzichte van het C1X-modem in de iPhone 17 Pro Max biedt de C2 hogere uploadsnelheden en verbruikt hij tot 15 procent minder energie. Upload je regelmatig foto’s of video’s via het mobiele netwerk of gebruik je je iPhone vaak als persoonlijke hotspot, dan kan dat verschil goed van pas komen. Het lagere energieverbruik helpt bovendien om de batterij minder zwaar te belasten.

In de Verenigde Staten ondersteunt de C2 ook het snellere mmWave-netwerk. Daar heb je in Nederland niets aan, omdat deze 5G-techniek hier niet wordt gebruikt en mmWave ontbreekt op de iPhones die in Nederland worden verkocht.

#7 Prijs: flink in de buidel tasten

Eerder dit jaar verhoogde Apple al de prijzen van alle iPads en Macs. Nu ontkomt ook de iPhone niet aan een prijsstijging. Voor de iPhone 18 Pro Max met 256GB betaal je minimaal €1.629,-, terwijl de uitvoering met 2TB opslag maar liefst €3.129,- kost. Ter vergelijking: de iPhone 17 Pro Max begon bij €1.479,- voor 256GB en liep op tot €2.479,- voor het model met 2TB. Vooral bij de grootste opslagcapaciteit is het prijsverschil dus aanzienlijk. De iPhone 17 Pro Max is momenteel veel goedkoper te verkrijgen bij andere winkels, dus je kunt je afvragen of die hogere prijs wel zijn geld waard is.

Conclusie iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max

Als je alle verschillen naast elkaar zet, heeft Apple de iPhone 18 Pro Max op behoorlijk wat punten verbeterd. Hoewel het ontwerp sterk op dat van zijn voorganger lijkt, zijn vooral de camera, prestaties en batterijduur aangepakt. De hoofdcamera heeft nu een verstelbaar diafragma dat zich automatisch aan de hoeveelheid licht aanpast. Met de nieuwe Pro-regelaars kunnen fanatieke fotografen bovendien zelf onder meer het diafragma instellen en hun foto’s verder verfijnen.

Ook onder de motorkap is er het nodige veranderd. De nieuwe A20 Pro is Apple’s eerste A-chip die met een 2-nanometerproces wordt gemaakt en combineert daardoor meer rekenkracht met een lager energieverbruik. Tegelijkertijd heeft Apple de batterijduur verder verlengd (tot wel 43 uur). Tot slot is zwart terug van weggeweest en kun je daarnaast kiezen uit de opvallendere kleuren Bordeauxrood en Gletsjer. Alles bij elkaar biedt de iPhone 18 Pro Max dus een behoorlijk uitgebreid pakket aan verbeteringen.

Twijfel je tussen de iPhone 18 Pro Max en de iPhone 17 Pro Max, dan raden we de iPhone 18 Pro Max aan. Dankzij de vernieuwde camera, langere batterijduur en krachtigere A20 Pro-chip haal je een toestel in huis waarmee je weer jarenlang vooruit kunt. Daar staat wel een fors prijskaartje tegenover.

Vind je de nieuwste functies minder belangrijk en zoek je vooral een goede prijs-kwaliteitverhouding? Dan is de iPhone 17 Pro Max nog altijd een uitstekende keuze. Het toestel is krachtig, heeft veelzijdige camera’s en biedt een lange batterijduur. Ook hiermee kun je dus nog jaren vooruit. Wil je echt het nieuwste en beste dat Apple te bieden heeft, dan past de iPhone 18 Pro Max beter bij je.

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…je de langste batterijduur in een iPhone wil.

…je zoveel mogelijk uit het scherm wil halen. Het kleinere Dynamic Island kan méér Live Activiteiten tonen en is minder opvallend als deze niet actief is.

…je het nieuwste van het nieuwste wil.

…je de meest krachtige iPhone wil.

…je een zwarte Pro iPhone wil.

…je je foto’s nog verder wil finetunen voordat je ze maakt.

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