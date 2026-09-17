Heb je een iPhone 15 Pro en twijfel je over de overstap naar de iPhone 18 Pro? We vergelijken beide modellen en vertellen je of upgraden na drie jaar de moeite waard is.

De iPhone 15 Pro was bij zijn introductie een grote stap vooruit, met een titanium behuizing, actieknop en usb-c. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is de iPhone 18 Pro verschenen. Maar zijn de verbeteringen groot genoeg om je huidige toestel in te ruilen? In deze vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen op een rij en geven we antwoord op de vraag: moet je nu upgraden of kun je nog prima een jaar door met je iPhone 15 Pro.

Verschillen iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro

De iPhone 18 Pro is op vrijwel alle vlakken verder ontwikkeld, maar niet iedere verbetering is in het dagelijks gebruik even belangrijk. Hieronder vergelijken we onder meer het ontwerp, scherm, de camera’s, prestaties en batterijduur. Zo zie je snel wat er in drie jaar is veranderd en of de overstap voor jou genoeg oplevert.

#1 Scherm: groter en helderder

Het onderdeel waar je bij een iPhone waarschijnlijk het vaakst naar kijkt, is het scherm. Wie overstapt van een iPhone 15 Pro naar een iPhone 18 Pro krijgt vooral een groter, helderder en beter beschermd display. De schermformaten zijn gegroeid van 6,1- naar 6,3-inch bij de Pro en van 6,7- naar 6,9-inch bij de Pro Max. Alle modellen gebruiken een OLED-scherm en ondersteunen ProMotion en het always-on scherm. Op die punten levert upgraden dus geen nieuwe mogelijkheden op.

Het verschil merk je vooral buitenshuis. De maximale helderheid is verhoogd van 2.000 naar 3.000 nits, waardoor het scherm van de iPhone 18 Pro in fel zonlicht beter afleesbaar is. Ook is de voorkant voorzien van sterker Ceramic Shield 2, dat volgens Apple tot drie keer krasbestendiger is. Dat verkleint de kans op zichtbare beschadigingen bij dagelijks gebruik.

Daarnaast is het Dynamic Island op de iPhone 18 Pro kleiner geworden. Hierdoor blijft meer ruimte over voor informatie en kun je maximaal drie Live Activiteiten tegelijk bekijken, tegenover twee op de iPhone 15 Pro.

iPhone 18 Pro iPhone 15 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone 15 Pro Max Schermgrootte 6,3-inch 6,1-inch 6,9-inch 6,7-inch ProMotion ✅ ✅ ✅ ✅ Always-on ✅ ✅ ✅ ✅ Ceramic Shield Ceramic Shield 2 Ceramic Shield Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Dynamic Island ✅ kleiner ✅ ✅ kleiner ✅ Piekhelderheid 3000 nits 2000 nits 3000 nits 2000 nits

#2 Design: van titanium naar aluminium

Ook het ontwerp is in drie jaar behoorlijk veranderd. De iPhone 18 Pro verruilt het vierkante camera-eiland voor een breed cameraplateau en heeft een aluminium unibodybehuizing. Alleen een klein gedeelte van de achterkant bestaat nog uit glas, dat wordt beschermd door Ceramic Shield. De iPhone 15 Pro heeft juist een titanium rand en een grotendeels glazen achterkant.

Daar staat wel extra gewicht tegenover. De iPhone 18 Pro weegt 211 gram, tegenover 187 gram voor de iPhone 15 Pro. Bij de Pro Max gaat het om 249 tegenover 221 gram. Je krijgt bij een upgrade dus een vernieuwd ontwerp, maar ook een zwaarder toestel. Een kanttekening is dat aluminium wel wat kwetsbaarder is voor deuken en beschadigingen dan titanium.

Beide generaties zijn verschenen in vier kleuren. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar in zwart, zilver, gletsjer en bordeauxrood. De iPhone 15 Pro verscheen in zwart, wit, blauw en naturel titanium.

iPhone 18 Pro iPhone 15 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone 15 Pro Max Hoogte 150,0 mm 146,6 mm 163,4 mm 159,9 mm Breedte 71,9 mm 70,6 mm 78,0 mm 76,7 mm Diepte 8,75 mm 8,25 mm 8,75 mm 8,25 mm Gewicht 211 gram 187 gram 249 gram 221 gram Materiaal Aluminium Titanium Aluminium Titanium Kleuren – Bordeauxrood

– Gletsjer (blauw)

– Zwart

– Zilver – Naturel

– Blauw

– Wit

– Zwart – Bordeauxrood

– Gletsjer (blauw)

– Zwart

– Zilver – Naturel

– Blauw

– Wit

– Zwart

#3 Prestaties: A20 Pro vs A17 Pro

De iPhone 18 Pro maakt met de A20 Pro een grote sprong ten opzichte van de A17 Pro in de iPhone 15 Pro. Hoewel beide chips een 6-core CPU hebben, gebruikt de A20 Pro twee krachtigere supercores en vier efficiency-cores. Bovendien is dit de eerste A-chip die op een 2-nanometerproces is gemaakt. Daardoor liggen de prestaties hoger, terwijl het energieverbruik juist lager is.

Ook grafisch gaat de iPhone 18 Pro erop vooruit. Zo heeft de A20 Pro een 7-core GPU met Neural Accelerators, tegenover een 6-core GPU in de A17 Pro. Daarnaast maakt de enkele 16-core Neural Engine plaats voor een Dual 16-core Neural Engine. Hierdoor kunnen AI-taken sneller worden verwerkt.

Verder groeit het werkgeheugen van 8GB naar 12GB RAM. Daardoor krijgen zware apps, games en Apple Intelligence-functies meer ruimte om gelijktijdig uitgevoerd te worden. Tot slot zorgt de dampkamer ervoor dat de iPhone 18 Pro deze hogere prestaties langer kan vasthouden zonder snel warm te worden.

iPhone 18 Pro (Max) iPhone 15 Pro (Max) Chip A20 Pro A17 Pro CPU 6-core (2 supercore/4 efficiency-cores) 6-core (2 performance/ 4 efficiency-cores) GPU 7-core (met Neural Accelerators) 6-core Neural Engine ✅ Dual 16-core ✅ 16-core Werkgeheugen 12GB 8GB

#4 Knoppen: er komt een knop bij

De iPhone 18 Pro heeft grotendeels dezelfde knoppen als de iPhone 15 Pro, maar voegt daar wel de Cameraregelaar aan toe. Hiermee open je niet alleen snel de camera, maar maak je ook direct een foto en pas je instellingen zoals diepte, belichting, fotografische stijlen en de gebruikte camera aan. Daardoor hoef je tijdens het fotograferen minder vaak het scherm aan te raken.

Verder hebben beide toestellen een actieknop waaraan je zelf een functie kunt koppelen. Daarnaast zijn ook de vertrouwde volumeknoppen en zijknop op beide modellen aanwezig. Op die punten verandert er bij een upgrade dus niets.

Bekijk ook Zo haal je alles uit de Cameraregelaar op je iPhone De iPhone 16 en nieuwer hebben een speciale knop om de camera te bedienen. Deze Camera Control-knop heet in het Nederlands Cameraregelaar en is te vinden op alle modellen uit de iPhone 16-serie en nieuwer. Maar wat kun je ermee?

#5 Achtercamera: een verfijnd systeem

Bij de camera’s aan de achterkant zet de iPhone 18 Pro een grote stap vooruit ten opzichte van de iPhone 15 Pro. De iPhone 15 Pro combineert een 48-megapixel hoofdcamera (ƒ/1.78, vast diafragma) met een 12-megapixel ultragroothoekcamera en een 12-megapixel telelens. Die telelens biedt 3× optische zoom, zonder tetraprisma-constructie (alleen te vinden op de iPhone 15 Pro Max)

Op de iPhone 18 Pro hebben alle drie de camera’s een resolutie van 48-megapixel. Vooral bij ultragroothoek- en ingezoomde foto’s levert dat meer detail op: macrofoto’s gaan bijvoorbeeld van 12 naar 48 megapixel. Bovendien beschikt de hoofdcamera over een variabel diafragma (ƒ/1.48 tot ƒ/4.0) in plaats van een vast diafragma, waarmee de hoeveelheid licht en scherptediepte nauwkeuriger wordt geregeld. De telelens is dit keer wél voorzien van een tetraprisma-constructie, goed voor optische zoom tot 8×. Ook krijg je nieuwe Pro-regelaars voor onder meer het diafragma, de sluitertijd en de witbalans, plus een derde generatie fotografische stijlen tegenover de eerste generatie op de iPhone 15 Pro.

Ook op videogebied is de sprong groot. Waar de iPhone 15 Pro het moet doen zonder ProRes RAW, Genlock en Audiomix, zijn dat nu standaard functies. Daarnaast filmt de iPhone 18 Pro met studiokwaliteit-microfoons en windruisvermindering, wat bij de iPhone 15 Pro ontbreekt.

iPhone 18 Pro iPhone 15 Pro Groothoeklens 48-megapixel; ƒ/1.78 (vast) 48-megapixel; ƒ/1.48-ƒ/4.0 Variabel diafragma ✅ ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 en ƒ/4.0 ❌ Ultragroothoek 48-megapixel; ƒ/2.2 12-megapixel; ƒ/2.2 Telefotolens 48-megapixel; ƒ/2.8 48-megapixel; ƒ/2.8 Optische zoom 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x 0,5x, 1x, 2x, 3x (alleen Pro), 5x (alleen Pro Max) Optische beeldstabilisatie 2e generatie met sensorverschuiving 2e generatie met sensorverschuiving Slimme scherpstelling ✅ ❌ Photonic Engine ✅ ✅ Actiemodus ✅ ✅ Portretmodus ✅ ✅ Nachtmodus ✅ ✅ Fotografische stijlen ✅ Derde generatie ✅ Eerste generatie Macrofotografie ✅ 48-megapixel ✅ 12-megapixel ProRes RAW ✅ ❌ Genlock ✅ ❌ Audiomix ✅ ❌ Microfoons van studiokwaliteit ✅ ❌ Windruisvermindering ✅ ❌

#6 Selfiecamera: grote stappen vooruit

Ook de camera aan de voorkant maakt een flinke sprong. De iPhone 15 Pro heeft een 12-megapixel TrueDepth-camera waarmee je tot 4K in Dolby Vision filmt. De iPhone 18 Pro krijgt een nieuwe 18-megapixel Center Stage-camera met een vierkante sensor.

Hierdoor past de camera automatisch de uitsnede aan. Bij een groepsfoto zoomt hij vanzelf uit en kun je een liggende selfie maken zonder je iPhone te draaien. Tijdens het videobellen zorgt Center Stage ervoor dat je in beeld blijft wanneer je beweegt. De voorcamera profiteert daarnaast van de Photonic Engine, Smart HDR 5 en portretten met focus- en diepteregeling. Vooral voor selfies, groepsfoto’s en videogesprekken is dit een duidelijke verbetering.

#7 Batterijduur neemt aanzienlijk toe

Ook de batterij is voor veel mensen een belangrijke reden om te upgraden. De iPhone 18 Pro houdt het tot 34 uur vol bij het afspelen van video en tot 31 uur bij streamen. Bij de iPhone 15 Pro is dat respectievelijk 23 en 20 uur. De iPhone 18 Pro Max haalt zelfs 43 uur video afspelen en 38 uur streamen, tegenover 29 en 25 uur bij de iPhone 15 Pro Max.

Ook opladen gaat aanzienlijk sneller. Met een geschikte adapter laad je de iPhone 18 Pro in 15 minuten op tot 50 procent, terwijl de iPhone 15 Pro daar ongeveer 35 minuten voor nodig heeft. Draadloos kan de iPhone 18 Pro binnen 30 minuten tot 50 procent worden opgeladen. Daarmee profiteer je bij een upgrade niet alleen van een langere gebruiksduur, maar ben je tussendoor ook sneller weer op weg.

iPhone 18 Pro iPhone 15 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone 15 Pro Max Video afspelen Tot 34 uur Tot 23 uur Tot 43 uur Tot 29 uur Video streamen Tot 31 uur Tot 20 uur Tot 38 uur Tot 25 uur Snelladen (bedraad) In 15 minuten tot 50% In 35 minuten tot 50% In 15 minuten tot 50% In 35 minuten tot 50% Snelladen (draadloos) Binnen 30 minuten tot 50% ❌ Binnen 30 minuten tot 50% ❌

#8 Opslag: tot wel 2 terabyte

Bij de opslag verandert er vooral iets aan de onder- en bovenkant. De iPhone 15 Pro was nog verkrijgbaar met 128GB opslag, maar bij de iPhone 18 Pro begint Apple standaard bij 256GB. De iPhone 15 Pro Max begon al bij 256GB. Verder zijn alle vier de modellen verkrijgbaar met 512GB en 1TB opslag.

Nieuw bij de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max is de optie voor 2TB. Dat is vooral handig als je veel foto’s en video’s in hoge kwaliteit maakt of grote games en apps op je toestel bewaart. Bij de iPhone 15 Pro-modellen was 1TB nog het maximum. Wie overstapt vanaf een 128GB-model krijgt dus minimaal twee keer zoveel opslagruimte, terwijl veeleisende gebruikers voortaan twee keer zoveel maximale opslag kunnen kiezen.

iPhone 18 Pro iPhone 15 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone 15 Pro Max 128GB ❌ ✅ ❌ ❌ 256GB ✅ ✅ ✅ ✅ 512GB ✅ ✅ ✅ ✅ 1TB ✅ ✅ ✅ ✅ 2TB ✅ ❌ ✅ ❌

#9 Draadloze verbindingen: N1 en C2

Ook onder de motorkap zijn de draadloze verbindingen vernieuwd. De iPhone 18 Pro gebruikt Apple’s eigen C2-modem voor mobiel internet. Deze zorgt voor hogere uploadsnelheden en verbruikt ongeveer 15 procent minder energie dan het voorgaande C1X-modem. Dat kan vooral onderweg bijdragen aan een stabielere verbinding en langere batterijduur.

Daarnaast neemt de N1-chip de andere draadloze verbindingen voor zijn rekening. Deze ondersteunt onder meer wifi 7, Bluetooth 6 en Thread. De iPhone 15 Pro ondersteunt wifi 6E en Bluetooth 5.3 en heeft geen N1-chip. Bij een upgrade krijg je daardoor modernere verbindingstechnieken, al merk je de voordelen van wifi 7 pas volledig met een geschikte router.

Conclusie iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro

Na drie jaar is er genoeg veranderd om de iPhone 18 Pro een serieuze upgrade te noemen. De grootste winst zit in de aanzienlijk langere batterijduur en het uitgebreide camerasysteem. Ook het grotere en helderdere scherm, de snellere A20 Pro-chip, de Cameraregelaar en de hogere maximale opslag maken de overstap aantrekkelijk. Daar staat tegenover dat de iPhone 18 Pro duidelijk zwaarder is en aluminium gebruikt in plaats van titanium.

Een noodzakelijke upgrade is het echter niet. De iPhone 15 Pro voelt dankzij ProMotion, het always-on scherm en de A17 Pro-chip nog steeds modern en snel aan. Wie tevreden is met de camera’s en nog probleemloos de dag doorkomt met de batterij, kan het toestel gerust langer blijven gebruiken.

Loop je juist tegen een versleten batterij aan, fotografeer of film je veel of gebruik je regelmatig zware apps en games, dan levert de iPhone 18 Pro genoeg merkbare verbeteringen op. Vooral de combinatie van camera, batterijduur en prestaties maakt de overstap na drie jaar de moeite waard.

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…je een aanzienlijk langere batterijduur wil.

…je de meeste mogelijkheden in een iPhone-camera wil.

…je een groter en helderder scherm wilt.

…je zware apps en games gebruikt.

…je huidige iPhone 15 Pro aan vervanging toe is.

iPhone 18 Pro met abonnement

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Bij andere iPhone-modellen zijn ook vaak tijdelijke acties en exclusieve kortingen beschikbaar, dus wie weet zit er ook voor jou iets goeds bij.

Sla de upgrade nog over als…

…je tevreden bent met je huidige camera’s.

…je niet het nieuwste van het nieuwste hoeft.

…de vernieuwingen niet opwegen tegen de prijs van een iPhone 18 Pro.

…je de titanium behuizing prettig vindt.

…je geen zware taken draait.

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