Vier generaties later is de Apple Watch flink veranderd. We zetten de Series 12 tegenover de Series 8 en bekijken of overstappen de moeite waard is.

De Apple Watch Series 8 ontvangt geen grote watchOS-updates meer. Daarmee rijst de vraag of dit het juiste moment is voor een nieuw model. We nemen de belangrijkste verschillen onder de loep en vertellen wat je in de praktijk van de verbeteringen merkt.

Verschillen Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Series 12

De Apple Watch wordt elk jaar weer uitgerust met nieuwe toeters en bellen. Binnen een aantal generaties stapelt dat zich snel op. Wij vergelijken dit keer de Apple Watch Series 8 uit 2022 met de Apple Watch Series 12 uit 2026 en leggen haarfijn uit wat alle verbeteringen voor jou inhouden.

#1 Afmetingen: 42/46 mm vs 41/45 mm

De Apple Watch Series 12 is iets groter dan de Series 8. Bij de Series 8 kies je uit een kast van 41 of 45 mm, terwijl de Series 12 verkrijgbaar is in 42 en 46 mm. De keramieken uitvoering is met 43 en 47 mm nog wat groter. Bij een upgrade krijg je dus iets meer schermruimte, zonder dat het horloge opeens veel groter aanvoelt.

Het verschil in gewicht blijft bij de aluminium modellen beperkt. De grootste Series 12 weegt 39,5 gram, tegenover 38,8 gram voor de 45‑mm Series 8. Het gekozen materiaal maakt meer verschil: de 46‑mm titanium Series 12 weegt 44,9 gram, terwijl de 47‑mm keramieken uitvoering met 51,3 gram vrijwel even zwaar is als de roestvrijstalen Series 8 van 51,5 gram. Stap je over van aluminium naar titanium of keramiek, dan merk je het extra gewicht waarschijnlijk beter dan het verschil in formaat.

Model Materiaal Afmetingen (b × h × d) Gewicht Apple Watch Series 12 – 46 mm Aluminium / titanium 46 × 40 × 9,7 mm 39,5 g (GPS)

38,6 g (Cellular)

44,9 g (titanium) Keramiek 47 × 41 × 9,85 mm 51,3 g (parelwit)

52,9 g (hemelsblauw) Apple Watch Series 12 – 42 mm Aluminium / titanium 42 × 37 × 9,7 mm 32,2 g (GPS)

31,5 g (Cellular)

36,5 g (titanium) Keramiek 43 × 37 × 9,85 mm 41,7 g (parelwit)

42,8 g (hemelsblauw) Apple Watch Series 8 – 45 mm Aluminium / roestvrij staal 45 × 38 × 10,7 mm 38,8 g (GPS)

39,1 g (GPS+Cellular)

51,5 g (staal) Apple Watch Series 8 – 41 mm Aluminium / roestvrij staal 41 × 35 × 10,7 mm 31,9 g (GPS)

32,2 g (Cellular)

42,3 g (staal)

#2 Materialen en kleuren

Ook bij de materialen is er sinds de Apple Watch Series 8 het nodige veranderd. Aluminium is nog altijd de standaardkeuze, maar voor de luxere uitvoeringen gebruikt Apple inmiddels andere materialen. De roestvrijstalen Series 8 heeft plaatsgemaakt voor de lichtere titanium Series 12. Daarboven biedt Apple nu ook een keramieken uitvoering aan.

Daarnaast heeft Apple in de tussentijd het kleurenaanbod volledig vernieuwd. De aluminium Series 8 verscheen in middernacht, sterrenlicht, zilver en (PRODUCT)RED, terwijl je bij de aluminium Series 12 kiest uit donkerbrons, lichtgoud, zwart en spacegrijs. Titanium is verkrijgbaar in stralend goud en naturel, terwijl de keramieken uitvoering verschijnt in parelwit en nachtblauw. Bij een upgrade krijg je dus niet alleen nieuwe materialen, maar ook een compleet ander kleurenpalet.

Series 12 (aluminium) Series 12 (titanium) Series 12 (keramiek) Series 8 (aluminium) Series 8 (roestvrij staal) Kleuren – Donkerbrons

– Lichtgoud

– Zwart

– Spacegrijs – Stralend Goud

– Naturel – Parelwit

– Nachtblauw – Middernacht

– Sterrenlicht

– Zilver

– (PRODUCT) RED – Grafiet

– Zilver

– Goud

#3 Scherm: Helderder en beter leesbaar

Ook het scherm is er bij de Apple Watch Series 12 duidelijk op vooruitgegaan. Beide modellen hebben een always-on Retina-display, maar de Series 12 gebruikt een LTPO3-groothoek-OLED-scherm. Hierdoor blijft het display beter afleesbaar wanneer je er schuin op kijkt, bijvoorbeeld als je pols op tafel ligt of in een andere positie hangt. Ook is de secondewijzer op de Series 12 altijd zichtbaar, zelfs in de always-on rustmodus. Hij gedraagt zich daardoor meer als een echt horloge. Het display is bovendien wat groter bij de Series 12, wat zorgt voor wat meer ruimte voor content.

Het grootste verschil merk je buiten. De Series 12 haalt een piekhelderheid van 2.000 nits, twee keer zoveel als de 1.000 nits van de Series 8. Vooral in fel zonlicht is informatie daardoor een stuk makkelijker af te lezen. Gebruik je je Apple Watch veel tijdens het sporten of wandelen, dan is dit een merkbare verbetering.

#4 Gezondheidssensoren

Destijds introduceerde de Apple Watch Series 8 de polstemperatuursensor, maar op gezondheidsgebied zijn er sindsdien weer meerdere functies bijgekomen. Zo heeft de Apple Watch Series 12 een vernieuwd systeem van hartslagsensoren dat je hartslag vrijwel continu meet, in plaats van met langere tussenpozen. Hierdoor ontstaat een completer beeld van veranderingen gedurende de dag.

Daarnaast beschikt de Series 12 over een watertemperatuursensor en dieptemeter. Daarmee is het horloge ook geschikter voor activiteiten in het water, zoals zwemmen en snorkelen. Vooral de uitgebreidere hartslagmetingen maken de overstap interessant als je veel waarde hecht aan gezondheids- en conditiegegevens.

De vernieuwde hartslagsensor in de Apple Watch Series 12

#5 Gezondheidsfuncties

De Apple Watch Series 12 biedt dankzij de vernieuwde sensoren een completer beeld van je gezondheid en conditie. Nieuw is onder meer de Gereedheid-app, die gegevens over bijvoorbeeld je slaap, activiteit, trainingsbelasting en vitale functies samenbrengt in één dagelijkse score. Zo zie je in één oogopslag of je klaar bent voor een intensieve dag of beter wat rustiger aan kunt doen.

Daarnaast kan de Series 12 waarschuwen voor signalen die mogelijk wijzen op een verhoogde bloeddruk en ondersteunt hij meldingen bij slaapapneu. De cyclusregistratie uit de Series 8 is eveneens uitgebreid: de Series 12 kan veranderingen herkennen die mogelijk samenhangen met de peri- of menopauze en je daarbij meer inzicht bieden. Vooral als je je Apple Watch intensief gebruikt voor gezondheidsmetingen, is dit een belangrijke reden om te upgraden.

#6 Chip: S11 vs S8

Het kloppende hart van de Apple Watch is de chip. De Series 12 gebruikt de nieuwere S11-chip en beschikt over een 4-core Neural Engine, waardoor onder meer slimme functies en gezondheidsberekeningen sneller kunnen worden verwerkt. Ook is de opslagcapaciteit verdubbeld van 32GB bij de Series 8 naar 64GB bij de Series 12. Dat biedt meer ruimte voor onder andere apps, muziek en podcasts.

Daarnaast heeft de Series 12 een Ultra Wideband-chip van de tweede generatie. Hiermee kan de Apple Watch geschikte apparaten en voorwerpen nauwkeuriger lokaliseren en zelf preciezer worden teruggevonden. In het dagelijks gebruik is de grotere opslag waarschijnlijk het duidelijkste voordeel; de extra rekenkracht maakt de Series 12 vooral beter voorbereid op toekomstige functies.

#7 Batterijduur: flinke stap vooruit

De batterijduur is een van de duidelijkste verbeteringen bij de Apple Watch Series 12. Waar de Series 8 het volgens Apple tot 18 uur volhoudt, loopt dat bij de Series 12 op tot 24 uur. Daardoor kom je makkelijker een volledige dag door en houd je meer ruimte over voor bijvoorbeeld slaapmetingen.

Ook opladen gaat sneller. De Series 8 heeft ongeveer 45 minuten nodig om van 0 naar 80 procent te gaan, terwijl de Series 12 dat in circa 30 minuten doet. Je hoeft het nieuwste model dus niet alleen minder vaak, maar ook minder lang aan de lader te leggen.

Apple Watch Series 12 Apple Watch Series 8 Batterijduur Tot 24 uur Tot 18 uur Snelladen In 30 minuten tot 80% In 45 minuten tot 80%

De komst van watchOS 27 bracht slecht nieuws voor bezitters van een Apple Watch Series 8. Apple ondersteunt vanaf deze versie alleen nog de Series 9 en nieuwer, waardoor de Series 8 op watchOS 26 blijft steken. Het horloge ontvangt naar verwachting nog wel enige tijd belangrijke beveiligingsupdates, maar krijgt geen grote nieuwe functies meer.

De Apple Watch Series 12 wordt standaard geleverd met watchOS 27 en kan naar verwachting nog jarenlang op nieuwe softwareversies rekenen. Wie lang met zijn Apple Watch wil doen, is met een upgrade dus een stuk beter voorbereid op de toekomst.

Conclusie Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 8

Als je de twee modellen naast elkaar legt, dan zijn de verschillen in vier generaties behoorlijk opgelopen. De Apple Watch Series 8 was bij zijn introductie een vooruitstrevend horloge, maar begint inmiddels zowel qua hardware als software achter te lopen.

De Apple Watch Series 12 is iets groter, sneller en houdt het langer vol op een volle lading. Vooral op gezondheidsgebied is de stap groot, met onder meer meldingen voor slaapapneu en signalen die mogelijk wijzen op een verhoogde bloeddruk of de peri- en menopauzemeldingen. Daarnaast kies je uit aluminium, titanium en het teruggekeerde keramiek.

Twijfel je over een upgrade, dan vinden wij de Apple Watch Series 12 een verstandige keuze. De Series 8 krijgt geen grote watchOS-updates meer en loopt daardoor steeds meer nieuwe functies mis. De verbeterde batterijduur, snellere chip en uitgebreidere gezondheidsfuncties maken de overstap na vier generaties dan ook goed merkbaar. Je kunt dan ook beter een nieuwe Apple Watch kopen.

Ga een Apple Watch Series 12 kopen als:

…je de nieuwste functies wil.

…je in de toekomst updates wil installeren.

…je nauwkeurige gezondheidsmetingen wil.

…je sneller een vol horloge wil dat langer meegaat.

…je de komende jaren watchOS-updates wil ontvangen.

Apple Watch Series 12 bestellen

Houd je Apple Watch Series 8 als:

…je vooral basisfuncties gebruikt, zoals meldingen, workouts en Apple Pay.

…je liever wacht op een grote vernieuwing.

…je nog tevreden bent met je Apple Watch.

…je geen nieuwe watchOS-functies meer wil.

Als je op zoek bent naar een nieuwe Apple Watch, hebben wij de Apple Watch Series 12 vergeleken met het model van vorig jaar. Daarnaast hebben we deze ook vergeleken met de Apple Watch Ultra 4 die eveneens in 2026 is onthuld.