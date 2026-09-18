Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 11: heb je echt de nieuwste nodig?

Vorige week onthulde Apple de Apple Watch Series 12 en deze is ook al te koop. Ben je op zoek naar een nieuwe Apple Watch, dan overweeg je misschien wel de nieuwe Series 12. Misschien kun je beter een Series 11 kopen, afhankelijk van wat je eruit wil halen. We zetten de verschillen op een rij.

Verschillen Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 11

De focus ligt dit jaar vooral op gezondheid. Apple heeft nieuwe sensoren ontwikkeld en ook nieuwe softwarefuncties toegevoegd die hier gebruik van maken. Verder zijn er verbeteringen voor de batterij, snelheid en materialen.

#1 Vernieuwde hartsensoren

Met een Apple Watch Series 12 om je pols wordt je hartslag veel vaker gemeten, namelijk iedere 5 seconden in plaats van iedere 5 tot 10 minuten. Ook je hartritmevariabiliteit (HRV) wordt eens per 5 minuten gemeten, terwijl dat bij de Apple Watch Series 11 nog 24 keer zo weinig is. Door de veel frequentere metingen ontstaat er een nauwkeuriger beeld van je hartslag. Zo nauwkeurig zelfs dat er nu ook een complicatie voor is op je wijzerplaat.

Gecombineerd met je andere lichaamsmetingen kan er met de nieuwe data een score worden gegeven in de nieuwe Gereedheid-app. Hierin staat of je helemaal los kunt gaan met sporten of het vandaag rustiger aan moet doen. Deze score is met de extra hartslaginformatie betrouwbaarder.

#2 Sneller opladen

Draag je je horloge ook ’s nachts om je slaap te tracken? Dan is het belangrijk dat je de Apple Watch op de juiste momenten snel kunt opladen. Dat gaat met de Apple Watch Series 12 een stukje sneller. In een kwartier heb je al 12 uur batterijduur erbij geladen, terwijl dat met de Apple Watch Series 11 nog 8 uur was. De batterijduur op een volle lading is overigens gelijk gebleven: 24 uur (36 uur met Apple Watch Energiebesparingsmodus).

Bekijk ook Energiebesparingsmodus van de Apple Watch gebruiken: zo gaat je Apple Watch langer mee Met de Energiebesparingsmodus en de spaarstand zorg je dat de Apple Watch langer meegaat. In deze tip lees je wat het verschil is tussen deze standen en hoe je ze aan en uit kunt zetten.

#3 Schermranden

Dacht je dat de Apple Watch Series 12 nieuwer is en daarom vast ook dunnere schermranden zou hebben? Dan heb je het helaas mis. Hoewel het schermoppervlak gelijk is aan dat van de Apple Watch Series 11, gebruikt Apple dit keer meer glas aan de rand van het horloge in plaats van aluminium. Daardoor lijkt het dus alsof je een dikkere schermrand hebt als je van voren kijkt. Bij het gebruik van de Apple Watch merk je er niets van.

Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 11: verschil in schermrand en behuizing

#4 Nieuwe S11-chip maakt AI-functies mogelijk

Nou is de Apple Watch geen apparaat om mee te gamen, maar toch zijn de prestaties van de chip erg relevant. Met de S11-chip heeft de Apple Watch nu 4 GB RAM. Dat was jarenlang 2 GB. Daarnaast is de chip sneller en energiezuiniger. Door de verbeteringen krijgt de Apple Watch allerlei nieuwe AI-functies. Denk aan een snellere Shazam, geluidsherkenning, een live samenvatting van wat er wordt besproken, je gezondheidsleeftijd en natuurlijk Siri AI. Helaas werken niet alle Apple Watch Series 12-functies in Nederland. Welke wél werken, lees je in ons artikel.

Bekijk ook Deze nieuwe Apple Watch Series 12-functies voor gezondheid en AI werken straks wel (en niet) in Nederland Apple heeft tijdens de aankondiging van de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 diverse functies aangekondigd op gebied van gezondheid en AI, waaronder de nieuwe Audio Intelligence-functies. Maar wat werkt er straks nou wel en niet in Nederland?

#5 Materialen en kleuren

Je draagt een Apple Watch toch op een plek die vaak zichtbaar is. Het is dus belangrijk dat de kleur en uitstraling bij jou past. Al sinds de eerste Apple Watch zijn er meerdere materialen en kleuren te koop. De Apple Watch Series 12 komt voor het eerst in een bronskleurig aluminium. Ook is er een keramieken variant te koop, net als jaren geleden bij de Apple Watch Series 3. Een écht nieuw materiaal is het daarom niet.

Verder heeft de aluminium Apple Watch voor het eerst een Ceramic Shield 2-glaslaag voorop. Deze techniek is 60% sterker dan het Ion X-glas van de voorgaande aluminium-modellen. Kies je voor een titanium- of keramieken kast, dan zit er een scherm van saffierglas op. Dat is nog altijd krasbestendiger.

Conclusie Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 11

Of een Apple Watch Series 12 echt beter is voor jou, komt neer op waarvoor je hem gebruikt. Is sporten en je gezondheid bijhouden voor jou een belangrijke reden om een Apple Watch te kopen, dan is de Series 12 aantrekkelijk. We zouden de nieuwe chip ook een goede reden vinden om de Series 12 te kiezen, maar omdat de belangrijkste functies niet bij ons werken (en dat kan nog wel een tijdje duren), heb je er in werkelijkheid niet zo veel aan. Tegelijkertijd zijn er wel weer mooie kleuren en een keramieken optie. Kortom: het hangt echt af van wat jij belangrijk vindt. Er is wat ons betreft geen keiharde reden om een Series 12 te kopen, zeker als je ergens nog een Series 11 op de kop kunt tikken.

Ga de Apple Watch Series 12 kopen als…

… sport en gezondheid bijhouden erg belangrijk voor je is.

… je sneller een volle batterij wil.

… je een bronskleurige of keramieken Apple Watch wil.

… het allernieuwste design wil, hoe klein het verschil ook is.

Apple Watch Series 12 pre-orderen

Ga de Apple Watch Series 11 kopen als…

… je (bijna) niet je slaap bijhoudt met een Apple Watch. Sneller opladen is dan niet zo relevant.

… je een vergelijkbaar horloge voor een lagere prijs wil.

… je een gitzwarte of grijze titaniumkast wil.

… je de dunste schermrand wil.

Apple Watch Series 11:

Apple Watch Series 11 Cellular: