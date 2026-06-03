Sinds vorig jaar hanteert Apple voor de grote updates als versienummer het aankomende jaar. Dat kan maar een ding betekenen: in 2026 is het tijd voor iOS 27. De aankondiging van de update is al bijna in zicht, maar de afgelopen tijd zijn er al heel veel geruchten geweest. Op deze pagina lees je alles over de iOS 27 geruchten, lees je welke toestellen waarschijnlijk geschikt zijn, wanneer je de update kan verwachten en nog veel meer.
Inhoudsopgave
- iOS 27 in het kort
- iOS 27 aankondiging: dit is wanneer hij onthuld wordt
- Geruchten over iOS 27: dit zijn de verwachte functies
- Geschikte toestellen voor iOS 27
- Release iOS 27 verwacht in september
- Veelgestelde vragen
iOS 27 in het kort
Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van iOS 27:
- Opvolger van iOS 26
- Grote nieuwe iPhone-update van 2026, met codenaam Buttercup
- Verwachte veranderingen en functies: focus op bugfixes, verbeterde apps, vernieuwde Siri en meer Apple Intelligence-functies
- Mogelijke geschikte toestellen: vanaf iPhone 12 en nieuwer
- Aankondiging vindt plaats tijdens WWDC 2026 in juni
- Release verwacht in september 2026
iOS 27 aankondiging: dit is wanneer hij onthuld wordt
We weten dat de aankondiging van iOS 27 in juni 2026 plaatsvindt. Apple organiseert in juni altijd de WWDC, de Worldwide Developer Conference. Dit vijfdaagse evenement voor appontwikkelaars draait om apps en alle nieuwe mogelijkheden die daarvoor beschikbaar komen. Het is voor Apple ook het moment om de nieuwe grote software-updates aan te kondigen. Dat wordt tijdens een lange keynote gedaan. iOS 27 wordt aangekondigd op maandag 8 juni 2026. Op die datum begint namelijk de WWDC 2026, met de keynote als startsein waar de nieuwe iOS-update dan onthuld wordt.
Geruchten over iOS 27: dit zijn de verwachte functies
De afgelopen tijd zijn er al veel mogelijke functies van iOS 27 gelekt. Ook gaat in het geruchtencircuit rond waar dit jaar bij Apple de focus op ligt.
#1 Focus op bugfixes en stabiliteit
Volgens bronnen wordt iOS 27 een “Snow Leopard”-achtige update. Voor de Apple-fans die niet weten waar dit over gaat: Apple bracht in 2009 Mac OS X Snow Leopard uit, dat gekenmerkt werd door een berg aan bugfixes en de sterke focus op stabiliteit. Het wordt over het algemeen gezien als de beste macOS-versie. Volgens bronnen ligt bij iOS 27 ook de focus op bugfixes en prestaties. Vooral omdat iOS 26 zo’n grote en ingrijpende update was.
#2 Nieuwe Apple Intelligence-functies
Maar Apple heeft natuurlijk wel nog wat nieuws achter de hand. In iOS 27 zou Apple van plan zijn om nieuwe Apple Intelligence-functies toe te voegen. In iOS 18 verscheen de eerste versie, met hier en daar wat nieuwe toevoegingen in iOS 26. Maar voor de 2026-update zou er meer in het verschiet liggen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe AI-gedreven zoekfunctie en zou de Gezondheid-app een stuk slimmer worden. De Wallet-app krijgt nieuwe AI mogelijkheden en ook komt er een uitgebreidere spellingchecker. De Foto’s-app wordt ook voorzien van nieuwe AI-functies, bijvoorbeeld om het perspectief van een foto te veranderen.
#3 Nieuwe look en grote update voor Siri
Siri wordt dit jaar écht slimmer, met de komst van iOS 27. Het gaat hier om de uitgestelde Apple Intelligence-versie van Siri, die eigenijk al in voorjaar 2025 had moeten verschijnen. De nieuwe Siri wordt veel slimmer, krachtiger en veelzijdiger en ga je terugzien in talloze functies en standaardapps van iOS. Siri wordt meer een chatbot en er komt zelfs een geheel losse Siri-app, waarmee je je eerdere gesprekken kan teruglezen.
De nieuwe look zou terug te vinden zijn in het Dynamic Island, van waaruit je Siri straks kan oproepen. Je kan dan een vraag stellen of een opdracht geven met je stem, maar typen zou ook meteen een optie zijn. Vanuit daar wordt de opdracht uitgevoerd, maar je kunt ook meteen een gesprek starten. Er zijn al veel Siri-veranderingen voor iOS 27 uitgelekt en de verwachting is dat hier veel focus op komt te liggen.
#4 Aanpasbare Camera-app
De Camera-app zou een flinke make-over krijgen, ook al was dat in iOS 26 ook al het geval. Sinds iOS 26 ziet de app er een stuk meer geordend uit, waarbij knoppen meer zijn verborgen. Met de nieuwe iOS-update zou je zelf de indeling van de app kunnen wijzigen, via zogenaamde camerawidgets. Zo kun je straks zelfs knoppen bovenaan het scherm toevoegen, om snel toegang te krijgen tot allerlei camerafuncties. De Camera-app zou zo ook meer professionele fotografen aan kunnen spreken.
#5 Compleet vernieuwde Agenda-app
Vlak voor de aankondiging van iOS 26 beweerde een betrouwbare bron dat Apple achter de schermen werkt aan een volledig nieuwe Agenda-app. Verdere informatie ontbreekt, maar de Agenda-app ziet er eigenlijk al jarenlang hetzelfde uit. Er zijn diverse andere agenda-apps die allerlei nuttige koppelingen hebben, bijvoorbeeld met apps om te videobellen, weer-apps en meer. Hoewel Apple dergelijke koppelingen in de afgelopen jaren ook wel toegevoegd heeft, zou een volledig vernieuwde app niet misstaan.
#6 Nieuwe toegankelijkheidsfuncties
Ieder jaar in mei, op of rond de Global Accessibility Awereness Day, kondigt Apple alvast aan welke nieuwe toegankelijkheidsfuncties er komen. Inmiddels heeft Apple de toegankelijkheidsfuncties van iOS 27 al uit de doeken gedaan. Zo wordt VoiceOver en stembediening uitgerust met Apple Intelligence, waardoor er nog meer mogelijkheden zijn. Ook voor andere platformen komen er nieuwe functies op dit vlak, waaronder voor de Mac en Apple TV.
#7 Nieuwe mogelijkheden voor iPhone Fold
Apple zou met iOS 27 ook de focus leggen op de iPhone Fold, de eerste opvouwbare iPhone. Met het verwachte grote scherm zijn nieuwe multitaskingfuncties nodig, dus wellicht dat Apple stiekem naar iPadOS kijkt om iOS verder te optimaliseren. Zo wordt er bijvoorbeeld al gesproken over een split screen-functie voor met name de iPhone Fold, al zou dit ook naar huidige iPhones kunnen komen.
#8 Wallet-app met nieuwe functies
Met behulp van AI zou Apple de Wallet-app flink wat nieuwe functies willen geven. Zo wordt het volgens een bron straks mogelijk om zelf Wallet-kaarten te maken, gewoon met de camera. Hiervoor heb je momenteel apps van derden nodig, maar met een vleugje AI wil Apple dit standaard inbouwen. Er wordt ook gewerkt aan een functie om rekeningen te splitten in Wallet, al verwachten wij niet dat dit in de EU beschikbaar komt.
Voor meer geruchten over iOS 27, lees je ons aparte geruchtenoverzicht. Ook hebben we een lijstje met onze eigen wensen voor iOS 27, waar misschien een aantal wel van in vervulling gaan.
Geschikte toestellen voor iOS 27
We weten nog niet precies welke toestellen geschikt zijn voor iOS 27. Het is mogelijk dat er dit jaar wat toestellen afvallen bij de iOS 27-update, al blijft dat koffiedik kijken. Als er modellen afvallen, dan zijn dat de toestellen uit de iPhone 11-serie.
Dit zijn de verwachte geschikte toestellen voor iOS 27:
Uiteraard zullen ook de nieuwe modellen van dit jaar ondersteuning krijgen voor de update, waarvan een groot aantal standaard geleverd zal zijn met iOS 27.
Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:
- 6,1-inch iPhone 17e: maart 2026 (reeds verschenen)
- 6,3-inch iPhone 18 Pro: najaar 2026
- 6,9-inch iPhone 18 Pro Max: najaar 2026
- Eerste opvouwbare iPhone Fold: najaar 2026
Alles over de iPhone 17e
Alles over de iPhone 18 Pro
Alles over de iPhone 18 Pro Max
Alles over de iPhone Fold
Release iOS 27 verwacht in september
Hoewel de aankondiging in juni komt, duurt het nog een stukje langer voordat iOS 27 beschikbaar komt. Zoals gebruikelijk verwachten we de publieke release van de nieuwe grote iOS-versie pas in september, vlak voordat de nieuwe iPhones in de winkels liggen. De nieuwe modellen krijgen de update meteen voorgeïnstalleerd, maar eerdere modellen kunnen waarschijnlijk in de week van 14 september 2026 updaten.
Dit is de verwachte releaseplanning voor iOS 27:
- Aankondiging: 8 juni 2026
- Beta’s voor ontwikkelaars en publieke testers: 8 juni 2026 tot en met augustus 2026
- Release: september 2026 (week van 14 september 2026)
Release aanvullende updates
Maar zoals altijd komen er daarna nog veel meer updates uit, met aanvullende functies of functies die noodgedwongen zijn uitgesteld. Dit zijn de updates die we later verwachten:
- iOS 27.1: oktober 2026
- iOS 27.2: december 2026
- iOS 27.3: januari 2027
- iOS 27.4: maart 2027
- iOS 27.5: mei 2027
- iOS 27.6: juli 2027
- iOS 27.7: september 2027
Vanaf september 2027 verwachten we alleen nog maar kleine bugfixes, voor mensen die niet kunnen of willen overstappen naar iOS 28. Maar dat is allemaal nog verre toekomstmuziek.
Lees ook ons overzicht met welke iOS-versie voor jouw iPhone geschikt is.
Veelgestelde vragen
iOS 27 is de volgende grote update voor de iPhone, die in 2026 beschikbaar komt. Apple brengt jaarlijks nieuwe updates uit, waarin veel standaardapps nieuwe functies krijgen en de iPhone nieuwe mogelijkheden krijgt. iOS 27 zal gratis beschikbaar zijn voor geschikte toestellen.
Het is nog niet bekend welke iPhones geschikt zijn voor iOS 27, maar we verwachten dat in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer geschikt zijn.
Apple kondigt de grote jaarlijkse updates altijd aan tijdens de WWDC in juni. De WWDC 2026 begint op 8 juni, dus we verwachten dat Apple ook dan de update onthult.
iOS 27 komt in september 2026 beschikbaar. Vanaf dan kan iedereen met een geschikt toestel de update downloaden. Wij verwachten de update in de week van 14 september 2026.
Sinds 2025 hanteert Apple voor de versienummer altijd het opvolgende jaar. Afgelopen september 2025 verscheen iOS 26, de grote update met het Liquid Glass-design. Vandaar dat Apple in 2026 met iOS 27 komt. In 2027 zal iOS 28 uitgebracht worden, enzovoorts.
In eerste instantie zal het updaten naar iOS 27 niet verplicht zijn. Apple biedt meestal nog maandenlang ondersteuning voor de vorige versie, in dit geval iOS 26. Je kunt dus op deze versie blijven, mocht je dat om wat voor reden dan ook willen. Maar om de nieuwste functies te krijgen en veilig te blijven, zul je op den duur wel over moeten stappen.
De nieuwe iPhones van eind 2026 worden standaard voorzien van de nieuwe update. Ben je van plan om dan een nieuw toestel te kopen, dan heb je automatisch al de nieuwe versie.