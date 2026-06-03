Geruchten over iOS 27: dit zijn de verwachte functies

De afgelopen tijd zijn er al veel mogelijke functies van iOS 27 gelekt. Ook gaat in het geruchtencircuit rond waar dit jaar bij Apple de focus op ligt.

#1 Focus op bugfixes en stabiliteit

Volgens bronnen wordt iOS 27 een “Snow Leopard”-achtige update. Voor de Apple-fans die niet weten waar dit over gaat: Apple bracht in 2009 Mac OS X Snow Leopard uit, dat gekenmerkt werd door een berg aan bugfixes en de sterke focus op stabiliteit. Het wordt over het algemeen gezien als de beste macOS-versie. Volgens bronnen ligt bij iOS 27 ook de focus op bugfixes en prestaties. Vooral omdat iOS 26 zo’n grote en ingrijpende update was.

#2 Nieuwe Apple Intelligence-functies

Maar Apple heeft natuurlijk wel nog wat nieuws achter de hand. In iOS 27 zou Apple van plan zijn om nieuwe Apple Intelligence-functies toe te voegen. In iOS 18 verscheen de eerste versie, met hier en daar wat nieuwe toevoegingen in iOS 26. Maar voor de 2026-update zou er meer in het verschiet liggen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe AI-gedreven zoekfunctie en zou de Gezondheid-app een stuk slimmer worden. De Wallet-app krijgt nieuwe AI mogelijkheden en ook komt er een uitgebreidere spellingchecker. De Foto’s-app wordt ook voorzien van nieuwe AI-functies, bijvoorbeeld om het perspectief van een foto te veranderen.

Bekijk ook Overzicht: deze Apple Intelligence-functies verwachten we in iOS 27 Het is de verwachting dat Apple in iOS 27 nieuwe functies toevoegt die gebruikmaken van Apple Intelligence. Lees in dit overzicht welke functies we verwachten in deze en andere grote software-updates van 2026.

Siri wordt dit jaar écht slimmer, met de komst van iOS 27. Het gaat hier om de uitgestelde Apple Intelligence-versie van Siri, die eigenijk al in voorjaar 2025 had moeten verschijnen. De nieuwe Siri wordt veel slimmer, krachtiger en veelzijdiger en ga je terugzien in talloze functies en standaardapps van iOS. Siri wordt meer een chatbot en er komt zelfs een geheel losse Siri-app, waarmee je je eerdere gesprekken kan teruglezen.

De nieuwe look zou terug te vinden zijn in het Dynamic Island, van waaruit je Siri straks kan oproepen. Je kan dan een vraag stellen of een opdracht geven met je stem, maar typen zou ook meteen een optie zijn. Vanuit daar wordt de opdracht uitgevoerd, maar je kunt ook meteen een gesprek starten. Er zijn al veel Siri-veranderingen voor iOS 27 uitgelekt en de verwachting is dat hier veel focus op komt te liggen.

#4 Aanpasbare Camera-app

De Camera-app zou een flinke make-over krijgen, ook al was dat in iOS 26 ook al het geval. Sinds iOS 26 ziet de app er een stuk meer geordend uit, waarbij knoppen meer zijn verborgen. Met de nieuwe iOS-update zou je zelf de indeling van de app kunnen wijzigen, via zogenaamde camerawidgets. Zo kun je straks zelfs knoppen bovenaan het scherm toevoegen, om snel toegang te krijgen tot allerlei camerafuncties. De Camera-app zou zo ook meer professionele fotografen aan kunnen spreken.

Bekijk ook Gerucht: ‘iOS 27 brengt volledig aanpasbare Camera-app’ De Camera-app krijgt in iOS 27 veel nieuwe mogelijkheden om de app zo in te stellen als jij dat wil, zo zegt een bron. Je kan dan zelf kiezen welke opties en instellingen zichtbaar zijn.

#5 Compleet vernieuwde Agenda-app

Vlak voor de aankondiging van iOS 26 beweerde een betrouwbare bron dat Apple achter de schermen werkt aan een volledig nieuwe Agenda-app. Verdere informatie ontbreekt, maar de Agenda-app ziet er eigenlijk al jarenlang hetzelfde uit. Er zijn diverse andere agenda-apps die allerlei nuttige koppelingen hebben, bijvoorbeeld met apps om te videobellen, weer-apps en meer. Hoewel Apple dergelijke koppelingen in de afgelopen jaren ook wel toegevoegd heeft, zou een volledig vernieuwde app niet misstaan.

#6 Nieuwe toegankelijkheidsfuncties

Ieder jaar in mei, op of rond de Global Accessibility Awereness Day, kondigt Apple alvast aan welke nieuwe toegankelijkheidsfuncties er komen. Inmiddels heeft Apple de toegankelijkheidsfuncties van iOS 27 al uit de doeken gedaan. Zo wordt VoiceOver en stembediening uitgerust met Apple Intelligence, waardoor er nog meer mogelijkheden zijn. Ook voor andere platformen komen er nieuwe functies op dit vlak, waaronder voor de Mac en Apple TV.

#7 Nieuwe mogelijkheden voor iPhone Fold

Apple zou met iOS 27 ook de focus leggen op de iPhone Fold, de eerste opvouwbare iPhone. Met het verwachte grote scherm zijn nieuwe multitaskingfuncties nodig, dus wellicht dat Apple stiekem naar iPadOS kijkt om iOS verder te optimaliseren. Zo wordt er bijvoorbeeld al gesproken over een split screen-functie voor met name de iPhone Fold, al zou dit ook naar huidige iPhones kunnen komen.

Bekijk ook Gerucht: ‘iOS 27 brengt split screen naar de iPhone’ Apple zet op de iPad al jaren in op multitasking, maar daarbij blijf je als iPhone gebruiker maar achterlopen. Daar komt nu verandering in: er zou in iOS 27 een split screen-functie naar de iPhone komen.

#8 Wallet-app met nieuwe functies

Met behulp van AI zou Apple de Wallet-app flink wat nieuwe functies willen geven. Zo wordt het volgens een bron straks mogelijk om zelf Wallet-kaarten te maken, gewoon met de camera. Hiervoor heb je momenteel apps van derden nodig, maar met een vleugje AI wil Apple dit standaard inbouwen. Er wordt ook gewerkt aan een functie om rekeningen te splitten in Wallet, al verwachten wij niet dat dit in de EU beschikbaar komt.

Bekijk ook ‘Wallet-app krijgt in iOS 27 langverwachte functie: zelf je eigen kaarten maken’ Volgens een betrouwbare bron krijgt de Wallet-app in iOS 27 een handige nieuwe functie, namelijk het zelf maken van je eigen Wallet-kaarten. Momenteel heb je daar vaak nog een app van derden voor nodig.

Voor meer geruchten over iOS 27, lees je ons aparte geruchtenoverzicht. Ook hebben we een lijstje met onze eigen wensen voor iOS 27, waar misschien een aantal wel van in vervulling gaan.