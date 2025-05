Zoals ieder jaar zitten ook dit jaar miljoenen mensen klaar voor het Eurovisie Songfestival. Elk jaar in mei strijden Europese landen om de eerste plek met elk hun eigen liedje. In twee halve finales en een finale wordt uiteindelijk besloten wie van de 37 deelnemers er vandoor gaat met de trofee. Omdat Zwitserland er vorig jaar met de winst vandoor ging, wordt het festival dit jaar in het Zwitserse Basel georganiseerd. Claude staat voor Nederland met zijn nummer C’est la vie op het Europese podium, terwijl Red Sebastian met Strobe Lights meedoet voor België. Of eigenlijk meedeed, want het nummer ging niet door naar de finale. Met de iPhone en iPad haal je meer uit het Eurovisie Songfestival, ook als je geen fan van het liedjesfestijn bent.

Eurovisie Songfestival 2025: waar en wanneer?

Nederland zal zaterdag in de grote finale als twaalfde optreden. België is dus helaas niet door naar de finale, maar ook bij onze zuiderburen is het songfestival goed te volgen. Het Eurovisie Songfestival zelf kun je kijken via NPO 1 in Nederland en VRT1 in België. De uitzending van de grote finale is op het volgende moment:

Finale: zaterdag 17 mei 2025, 21:00 uur

Wil je alleen Claude in actie zien? Zorg dan dat je rond 21:50 uur Nederlandse tijd klaar zit, want rond 22:05 uur zal Claude het podium betreden.

Je kan natuurlijk kijken via de televisie, maar het kan gewoon ook via de iPhone en iPad. In onze artikelen lees je alles over televisiekijken op je iPhone en iPad. We hebben ook een aparte lijst over tv-kijken op de Apple TV.

Bekijk ook Televisiekijken op je iPhone en iPad met Nederlandse apps Televisiekijken doe je net zo makkelijk op je iPhone en iPad, waar je maar wilt. Met deze Nederlandse apps kijk je tv, overal en op elk moment.

Bekijk ook Televisiekijken op de Apple TV: dit zijn de mogelijkheden Wil je televisiekijken met je Apple TV? Dat kan! Sommige apps zijn beschikbaar op de Apple TV zelf, terwijl je voor andere apps gebruik moet maken van AirPlay. Wat zijn de mogelijkheden voor televisiekijken op de Apple TV? Je leest het hier!

Eurovisie Songfestival streamen doe je zo

Heb je geen tv-abonnement, dan kun je nog op talloze manieren het Eurovisie Songfestival streamen. Op YouTube is er een gratis stream beschikbaar, via het officiële kanaal van Eurovision. Maar let op: je mist dan wel het (Nederlandse) commentaar en dat is juist ook een deel van de charme.

Wil je liever met commentaar kijken, dan kan je de NPO-app gebruiken om op ieder apparaat de livestream op NPO 1 bekijken. Je krijgt dan gewoon dezelfde stream als elke andere televisiekijker, inclusief commentaar van Cornald Maas. Wil je liever via het Belgische VRT of via de BBC kijken, dan zou je ook nog NLZIET kunnen overwegen. NLZIET is 14 dagen gratis te gebruiken als je nog niet eerder geabonneerd bent geweest. De Nederlandse zenders kijk je in HD-kwaliteit.

De officiële Eurovisie Songfestival-apps

Dit jaar zijn er twee officiële apps beschikbaar voor het Eurovisie Songfestival: de internationale versie van de organisatie zelf en eentje van de Nederlandse organiserende omroep AVROTROS. Die was er vorig jaar even niet meer bij, maar is nu weer helemaal terug.

Eurovision Song Contest app

Als je je van tevoren wil verdiepen in alle deelnemers van dit jaar, dan is de officiële Eurovision app een goed uitgangspunt. De app is eenvoudig te gebruiken en biedt nuttige informatie. Met deze app word je op de hoogte gehouden van het laatste Songfestivalnieuws met allerlei foto’s en video’s en kun je achtergrondinformatie lezen over de deelnemers van dit jaar. Je kunt ook herinneringen instellen, zodat je een pushbericht krijgt zodra de uitzendingen van start gaan. Het is ook mogelijk om via de songfestival app te stemmen. Wanneer de lijnen worden geopend om te stemmen op je favoriet, kun je via de app een sms-of belstem versturen. Tot slot kun je in de app per uitzending je eigen top 10 samenstellen en deze op de socials delen.

Eurovisie Songfestival-app: beoordeel de acts

Met de Nederlandse Songfestival-app van AVROTROS kun je net als voorgaande jaren de acts beoordelen. Je kan een groepje aanmaken met je vrienden en de acts een cijfer geven op basis van de zang, act en kleding. Er is ook een heuse quiz waarmee je je Songfestival-kennis op de proef kan stellen. Daag daarmee je vrienden uit en wie weet ben jij wel de grootste kenner van al je vrienden.

Door een technisch probleem kan het gebeuren dat de app-informatieblokken niet de volledige informatie tonen over de app. Via de Download-knop kun je via de App Store de app downloaden.

Songfestivalmuziek beluisteren via Apple Music en Spotify

Ook de streamingdiensten besteden dit jaar weer aandacht aan het liedjesfestijn. Zowel bij Spotify als Apple Music kun je alle muziek beluisteren. Bij Apple Music luister je naar alle nummers en meer via de speciale pagina van het Eurovisiesongfestival. Spotify heeft ook een eigen afspeellijst gemaakt met alle deelnemende nummers waar je je op kunt abonneren. Er is ook een afspeellijst met alle nummers van dit jaar, maar er is ook een afspeellijst van winnaars van de afgelopen jaren.

Eurovisie Songfestival op X, Facebook en Instagram

Het Eurovisie Songfestival is eigenlijk het leukst als je deze volgt met sociale media. Op X (Twitter) heeft het festijn een cultstatus gekregen, al dan niet door de soms vreemde optredens en valszingende artiesten. @Eurovision is het officiële account en @Songfestival volg je voor Nederlands nieuws, maar het wordt pas veel leuker als je kijkt naar tweets met de hashtags #Eurovision, #ESC2025, #Eurovisie of #songfestival. De meest creatieve Twitteraars volgen het Songfestival op de voet en zorgen vaak voor een avond met hilarisch commentaar en grappige gifs. Over commentaar gesproken: je kunt de Nederlandse commentator Cornald Maas volgen via @cornaldm. Onze inzending volg je via zijn persoonlijke Instagram-account.

Op Facebook kun je ook alle nieuwtjes over het Songfestival volgen via het officiële Eurovision-account, al is het daar een stuk minder leuk dan via Twitter. Via TikTok krijg je bij het Eurovision-account mee wat er allemaal achter de schermen gebeurt. TikTok is een officiële partner van de organisatie, dus ze zijn daar heel erg actief. Tot slot is er nog een Instagram-account van het Songfestival die je bekijkt via deze link.

Nog meer Songfestival apps

Je kunt een avondje Songfestival nog leuker maken met onderstaande apps. Je kunt zelf punten toekennen, er een drankspelletje met vrienden van maken of een quiz doen om in de stemming te komen.