Apple geeft lange tijd garantie, die je met AppleCare+ kunt verlengen. Maar ooit houdt het op en dan zul je voor je iPhone- of MacBook-reparatie moeten betalen. Ook dat kan niet eeuwig: op een gegeven moment zijn de producten zo oud dat er geen onderdelen meer te verkrijgen zijn. Voor dergelijke oude producten hanteert Apple een lijst met vintage en verouderde producten. Deze lijst geeft aan voor welke apparaten nog wel of geen onderdelen meer beschikbaar zijn voor reparatie. Maar wat betekent bij Apple het onderscheid tussen vintage en verouderd? En voor welke modellen geldt wat? Dat lees je hier.
Nieuwste toevoegingen: iPhone 5, iPad Air 3, iPad mini 4 en nog veel meer
Update 2 april 2026: Het was even stil rondom de lijst met verouderde en vintage toestellen, maar een nieuwe maand betekent weer een nieuwe lijst. Dit zijn alle vintage (of verouderde) toestellen:
- MacBook Air 2017
- iPad Air 3 wifi
- iPhone 5 – verouderd
- Apple TV HD (32 GB) – verouderd
- iPad mini 4 – verouderd
Onderstaande lijsten zijn reeds bijgewerkt voor de nieuwe situatie per 2 april 2026.
Apple-producten in vintage of verouderde categorie
Maar welk product valt nu onder welke regeling? Hieronder lees je per productcategorie welke modellen als vintage en verouderd worden beschouwd. Apple’s eigen lijst vind je hier (deze wordt niet altijd bijgewerkt en kan daardoor weleens achterlopen).
Omdat de volledige lijst bestaat uit alle producten die Apple ooit uitgebracht heeft, focussen we op de modellen die vanaf 2007 zijn uitgebracht. Alle producten die ouder zijn, behoren sowieso tot de categorie verouderd.
Staat je product niet in onderstaande lijst? Dan wordt deze dus nog gewoon ondersteund met reparaties, updates en meer.
Vintage Apple producten
Apple biedt lange tijd ondersteuning voor wat oudere producten, zelfs als deze niet meer verkocht worden. Voor producten die al langer dan vijf jaar en minder dan zeven jaar niet meer worden verkocht, geldt de vintageregeling. Dergelijke producten krijgen nog wel ondersteuning, maar het is daarbij wel afhankelijk van de vraag of er nog onderdelen beschikbaar zijn. Apple kan niet garanderen dat alle onderdelen van deze producten nog beschikbaar zijn. Ook moet je denken aan andere vormen van support, zoals software-updates of vragen bij problemen.
Voor Frankrijk geldt een uitzondering. Daar kunnen eigenaren van iPhones en MacBooks die na 31 december 2020 zijn aangeschaft nog tot 7 jaar ondersteuning krijgen. Dit geldt vanaf de datum dat Apple is gestopt met het leveren van het product.
Verouderde Apple producten
Voor verouderde producten (ook wel obsolete genoemd) geldt dat deze niet meer door Apple of erkende servicepartners gerepareerd kunnen worden. Er is voor deze producten geen uitzondering mogelijk. De verouderde-regeling geldt voor producten die al langer dan zeven jaar niet meer gemaakt en verkocht worden. Heb je een defect bij een product dat binnen deze categorie valt, dan moet je dus uitwijken naar onofficiële partijen. Aangezien je in de meeste gevallen toch geen garantie meer hebt, is dat een goede optie.
Waar heb ik nog recht op bij deze producten?
In beide gevallen is de garantie al verlopen. Dat betekent dat je in geen geval nog recht hebt op gratis reparatie, tenzij het defect binnen een van Apple’s reparatieprogramma’s valt. Apple heeft vaak voor wat oudere modellen nog een speciaal programma lopen, omdat het om een bekend defect gaat. Dit geldt alleen voor vintageproducten, omdat van verouderde producten geen onderdelen meer beschikbaar zijn.
Bij vintage producten kan Apple je dus nog helpen (mits onderdelen voorradig zijn), maar bij verouderde producten is dit niet het geval. Bij dit type moet je dus zelf op zoek gaan naar een oplossing.
Zolang je apparaat nog blijft werken, is er niets aan de hand. Maar verwacht niet dat je nog de nieuwste firmware, apps en andere toepassingen kan gebruiken. Ook kunnen bepaalde functies uitvallen of stopgezet worden.
Apple heeft in het verleden wel een Repair Vintage Apple Products Pilot-programma opgezet, waarbij vintage producten nog een kans krijgen voor extra ondersteuning en reparatie. Het is daarom altijd aan te raden om contact op te nemen met Apple Support of om een afspraak te maken in de Apple Store of AASP om te informeren of er nog onderdelen voorradig zijn voor jouw model.
