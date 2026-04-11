Vintage en verouderde Apple-producten: dit betekent het voor jouw oudere apparaten

Apple houdt een lijst bij van vintage en verouderde producten. Daarmee kun je zien welke oudere apparaten nog bij Apple gerepareerd kunnen worden. In dit artikel zetten we de producten op een rij, zodat je weet wat het betekent voor jouw Apple-apparaten.

Apple geeft lange tijd garantie, die je met AppleCare+ kunt verlengen. Maar ooit houdt het op en dan zul je voor je iPhone- of MacBook-reparatie moeten betalen. Ook dat kan niet eeuwig: op een gegeven moment zijn de producten zo oud dat er geen onderdelen meer te verkrijgen zijn. Voor dergelijke oude producten hanteert Apple een lijst met vintage en verouderde producten. Deze lijst geeft aan voor welke apparaten nog wel of geen onderdelen meer beschikbaar zijn voor reparatie. Maar wat betekent bij Apple het onderscheid tussen vintage en verouderd? En voor welke modellen geldt wat? Dat lees je hier.

Nieuwste toevoegingen: iPhone 5, iPad Air 3, iPad mini 4 en nog veel meer

Update 2 april 2026: Het was even stil rondom de lijst met verouderde en vintage toestellen, maar een nieuwe maand betekent weer een nieuwe lijst. Dit zijn alle vintage (of verouderde) toestellen:

Onderstaande lijsten zijn reeds bijgewerkt voor de nieuwe situatie per 2 april 2026.

Apple-producten in vintage of verouderde categorie

Maar welk product valt nu onder welke regeling? Hieronder lees je per productcategorie welke modellen als vintage en verouderd worden beschouwd. Apple’s eigen lijst vind je hier (deze wordt niet altijd bijgewerkt en kan daardoor weleens achterlopen).

Omdat de volledige lijst bestaat uit alle producten die Apple ooit uitgebracht heeft, focussen we op de modellen die vanaf 2007 zijn uitgebracht. Alle producten die ouder zijn, behoren sowieso tot de categorie verouderd.

Staat je product niet in onderstaande lijst? Dan wordt deze dus nog gewoon ondersteund met reparaties, updates en meer.

Vintage en verouderde iPhone-modellen

Vintage iPhone-modellen

Verouderde iPhone-modellen

Vintage en verouderde iPad-modellen

Vintage iPads

Verouderde iPads

Vintage en verouderde iPod-modellen

Vintage iPods

Verouderde iPods

  • iPod classic
  • iPod nano (1e tot en met 7e generatie)
  • iPod shuffle (1e tot en met 4e generatie)
  • iPod Special Edition U2
  • iPod touch (1e, 2e, 3e en 5e generatie)
  • Alle andere iPod-modellen ouder dan 2007
Vintage en verouderde Apple Watch-modellen

Vintage Apple Watches

Verouderde Apple Watches

Vintage en verouderde Mac-modellen

Vintage Macs

Verouderde Macs

  • iMac 20-inch (medio 2007 tot en met medio 2009)
  • iMac 24-inch (medio 2007 tot en met begin 2009)
  • iMac 21,5-inch (eind 2009 tot en met medio 2014)
  • iMac 27-inch (eind 2009 tot en met eind 2013)
  • iMac (Retina 5K, 27-inch, eind 2014)
  • iMac 21,5-inch (eind 2015)
  • iMac Retina 4K 21,5-inch (eind 2015)
  • iMac Retina 5K 27-inch (eind 2015)
  • Mac mini (medio 2007 tot en met eind 2012)
  • Mac mini Server (medio 2010 en medio 2011)
  • Mac Pro (begin 2008 tot en met medio 2010)
  • Alle andere Mac desktop-modellen ouder dan 2007

Vintage en verouderde MacBook-modellen

Vintage MacBooks

  • MacBook Air 13-inch met Intel-chip (2020)
  • MacBook Air 13-inch (2019)
  • MacBook Pro 15-inch (2019)
  • MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)
  • MacBook Air (13-inch, 2017)
  • MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 Thunderbolt 3-poorten)
  • MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 Thunderbolt 3-poorten)
Verouderde MacBooks

  • MacBook 13-inch (medio 2007 tot en met medio 2010)
  • MacBook Air (1e generatie tot en met medio 2009)
  • MacBook Air 11-inch (eind 2010 tot en met begin 2015)
  • MacBook 12-inch (begin 2015)
  • MacBook 12-inch (begin 2016)
  • MacBook Air 13-inch (eind 2010 tot en met begin 2014)
  • MacBook Air 13-inch (begin 2015)
  • MacBook Pro 13-inch met Touch Bar (2016 & 2017)
  • MacBook Pro 13-inch (medio 2009 tot en met eind 2011)
  • MacBook Pro 13-inch Retina (eind 2012 en midden 2014)
  • MacBook Pro 13-inch met CD/DVD drive (medio 2012)
  • MacBook Pro 15-inch (medio 2009 tot en met medio 2012)
  • MacBook Pro 15-inch Retina (medio 2012 tot en met medio 2014)
  • MacBook Pro 15-inch Retina (begin 2015)
  • MacBook Pro 15-inch met Touch Bar (2016 & 2017)
  • MacBook Pro 17-inch (begin 2008 tot en met eind 2011)
  • Alle andere MacBook-modellen en notebooks ouder dan 2007
Overige vintage en verouderde Apple-producten

Vintage Apple-producten

  • Originele HomePod (2017)
  • Originele AirPods (2016)
  • Apple TV HD met eerste Siri Remote (zonder witte ring rond de menuknop, 2015-2017)
  • AirPort Express 802.11n (1e generatie)

Verouderde Apple-producten

  • AirPort Express
  • AirPort Time Capsule (2TB en 3TB)
  • 802.11ac AirPort Extreme
  • Thunderbolt Display (2011-2016)
  • AirPort Extreme (alle generaties)
  • Apple Cinema Display
  • Time Capsule 802.11n (1e tot en met 4e generatie)
  • Apple TV HD (32GB)
  • Apple TV (1e, 2e en 3e generatie)
  • Alle andere overige Apple-producten ouder dan 2007

Verouderde Beats-producten

  • Solo3 (Mickey Mouse-editie)
  • Beatbox Portable
  • Executive
  • Hearbeats (2e generatie)
  • Pill 1.0
  • Pill 2.0
  • Powerbeats (1e generatie)
  • Solo HD
  • Studio (1e generatie)
  • Tour (1e en 2e generatie)
  • Wireless (1.5)
  • Alle Beats-producten met het Monster-merk

Vintage Apple producten

Apple biedt lange tijd ondersteuning voor wat oudere producten, zelfs als deze niet meer verkocht worden. Voor producten die al langer dan vijf jaar en minder dan zeven jaar niet meer worden verkocht, geldt de vintageregeling. Dergelijke producten krijgen nog wel ondersteuning, maar het is daarbij wel afhankelijk van de vraag of er nog onderdelen beschikbaar zijn. Apple kan niet garanderen dat alle onderdelen van deze producten nog beschikbaar zijn. Ook moet je denken aan andere vormen van support, zoals software-updates of vragen bij problemen.

Voor Frankrijk geldt een uitzondering. Daar kunnen eigenaren van iPhones en MacBooks die na 31 december 2020 zijn aangeschaft nog tot 7 jaar ondersteuning krijgen. Dit geldt vanaf de datum dat Apple is gestopt met het leveren van het product.

Verouderde Apple producten

Voor verouderde producten (ook wel obsolete genoemd) geldt dat deze niet meer door Apple of erkende servicepartners gerepareerd kunnen worden. Er is voor deze producten geen uitzondering mogelijk. De verouderde-regeling geldt voor producten die al langer dan zeven jaar niet meer gemaakt en verkocht worden. Heb je een defect bij een product dat binnen deze categorie valt, dan moet je dus uitwijken naar onofficiële partijen. Aangezien je in de meeste gevallen toch geen garantie meer hebt, is dat een goede optie.

Waar heb ik nog recht op bij deze producten?

In beide gevallen is de garantie al verlopen. Dat betekent dat je in geen geval nog recht hebt op gratis reparatie, tenzij het defect binnen een van Apple’s reparatieprogramma’s valt. Apple heeft vaak voor wat oudere modellen nog een speciaal programma lopen, omdat het om een bekend defect gaat. Dit geldt alleen voor vintageproducten, omdat van verouderde producten geen onderdelen meer beschikbaar zijn.

Bij vintage producten kan Apple je dus nog helpen (mits onderdelen voorradig zijn), maar bij verouderde producten is dit niet het geval. Bij dit type moet je dus zelf op zoek gaan naar een oplossing.

Zolang je apparaat nog blijft werken, is er niets aan de hand. Maar verwacht niet dat je nog de nieuwste firmware, apps en andere toepassingen kan gebruiken. Ook kunnen bepaalde functies uitvallen of stopgezet worden.

Apple heeft in het verleden wel een Repair Vintage Apple Products Pilot-programma opgezet, waarbij vintage producten nog een kans krijgen voor extra ondersteuning en reparatie. Het is daarom altijd aan te raden om contact op te nemen met Apple Support of om een afspraak te maken in de Apple Store of AASP om te informeren of er nog onderdelen voorradig zijn voor jouw model.

Ook interessant

