Heb je net een nieuwe iPad Air 2025 gekocht of heb je nog een oudere iPad Air en wil je deze beschermen? In dit artikel zetten we de beste iPad Air-hoesjes op een rij. We bespreken in deze gids vooral cases en sleeves, omdat we een aparte gids hebben over toetsenbordhoezen voor de iPad.

Bij de iPad Air 2024 en nieuwer moet je er rekening mee houden dat er voortaan twee formaten zijn: 11-inch en 13-inch. Terwijl het kleinere model misschien nog wel in de eerdere hoezen past (mits ze vrij ruim zitten), zit je bij het 13 inch formaat met een probleem: welke gaat passen? Kun je de eerdere 13-inch hoesjes van de iPad Pro gebruiken, of is het toch beter om eentje te kiezen die er speciaal voor is gemaakt? Wij helpen je op weg.

Apple Smart Folio voor iPad Air Apple’s eigen iPad-hoezen zijn al jarenlang onze favoriet. De vroegere Smart Cover dekte het scherm af en zorgde ervoor dat de iPad automatisch vergrendelt zodra je hem dichtdoet. Inmiddels heeft Apple voor de recentste iPads de Smart Folio. Naast een bescherming voor de voorkant, beschermt deze hoes ook de gehele achterkant. De Smart Folio is een hele dunne hoes die je magnetisch aan de achterkant van de iPad bevestigt. Net als de vroegere Smart Cover vergrendelt je iPad als je hem dichtdoet. De 11-inch Smart Folio in de kleuren denim, saliegroen, houtskoolgrijs en licht violet We vinden het materiaal van de Smart Folio prettig. Ook het slanke design is een groot pluspunt, waardoor de iPad Air nauwelijks dikker of zwaarder wordt. Je kan kiezen uit verschillende kleuren, die stuk voor stuk mooi passen bij de kleuren van de iPad Air zelf. Er zijn van de afgelopen jaren nog meer kleuren in omloop. Doordat drie van de vier zijkanten nog zichtbaar zijn, zie je ook nog welke kleur je iPad is. Je kunt de voorkant ook in een driehoek vouwen, zodat je de iPad neer kan zetten of leggen om prettiger te typen. Wel is de prijs aan de hoge kant. 11-inch Smart Folio

OtterBox Statement Series Studio-hoes voor iPad Air Apple verkoopt ook deze serieus uitziende OtterBox Statement Series Studio-hoes. Deze verstelbare hoes kan onder meerdere hoeken worden ingesteld, zodat hij precies goed staat voor typen, tekenen, streamen of bellen. De hoes is erg dun en is gemaakt van textiel. Dit voelt zacht aan en is tegelijk stevig. De voorkant kun je weghalen, waardoor de hoes van 315 gram nog iets lichter wordt. Je kunt er ook je Apple Pencil in kwijt. Je kunt kiezen uit blauw of grijs. Bekijk de 11-inch OtterBox-hoes Bekijk de 13-inch OtterBox-hoes

OtterBox Defender-case voor iPad Air De OtterBox Defender-case zien we bij elk nieuw Apple-product weer opduiken en dat is een goed teken. Het betekent dat er vraag blijft naar dit type full body case, waarmee je je tablet aan alle kanten kunt beschermen. De Otterbox Defender bestaat uit 3 beschermlagen die je aan elkaar vastklikt. De buitenste laag haal je er eenvoudig af om als standaard te gebruiken. Daarmee zet je je iPad rechtop om een filmpje te kijken of te facetimen, of juist gekanteld om comfortabel op te tekenen. Bluebuilt iPad Air Cover Als je een eenvoudige standaardhoes voor je iPad Air zoekt en niet te veel wilt betalen, is het BlueBuilt-assortiment van Coolblue zeker het overwegen waard. Deze case heeft een vergelijkbare uitstraling als Apple’s Folio, maar is alleen in het zwart verkrijgbaar. Met een prijs van rond de 33 euro is hij vaak een stuk voordeliger dan Apple’s eigen foliohoes. Bekijk Bluebuilt cover voor 11-inch iPad Air bij Coolblue Bekijk Bluebuilt cover voor 13-inch iPad Air bij Coolblue

Just in Case Kids Cover Wil je je iPad Air aan de kinderen geven, dan is nog wel wat extra bescherming nodig. Deze plastic houder heeft het bekende design met grote handgreep, die ook voor kinderhandjes geschikt is. De dikke bumper rondom zorgt voor extreme valbescherming. Het handvat is tegelijk als standaard te gebruiken. Hou er wel rekening mee dat je de iPad het beste in de hoes kunt laten zitten, want het erin en eruit halen gaat wat minder makkelijk. Ook heeft dit hoesje geen verticale standaard. Bekijk de Kids Cover roze bij Coolblue Bekijk de Kids Cover blauw bij Coolblue

Pack & Smooch Hampshire Sleeve voor iPad Air Deze bijzondere hoes van vilt heet de Pack & Smooch Hampshire, geschikt voor 11-inch iPads, dus ook voor de iPad Air 2024. Je kunt deze hoes ook combineren met het Apple Magic Keyboard. De sleeve beschermt je iPad en bevat ook een vakje voor je oplader of een Apple Pencil. Je sluit de Hampshire sleeve met een dubbele magneet. De hoezen worden handgemaakt in Duitsland en zijn gemaakt van een mix uit 100% merinowol en echt Italiaans leer. Pack + Smooch bekijken

Wil je niet te veel geld uitgeven voor je iPad Air-hoesje of heb je nog een oudere iPad Air en zoek je hier een hoes voor? Check ook eens deze aanbieders:

