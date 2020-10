Hier kun je uit kiezen:

AirPods Pro voor €199,95

De AirPods Pro hebben geen lange toelichting nodig: dit zijn de beste oortjes van Apple, met ruisonderdrukking. Ze zijn mateloos populair en hebben dankzij de Spatial Audio sinds iOS 14 ook nog een ruimtelijk effect, zodat je echt door geluid wordt omringd. Bij Apple kosten deze oortjes €279,- maar je bent natuurlijk gek als je ze daar koopt. Aanbiedingen zijn meestal rond de 200 euro en dat geldt ook voor deze deal: je betaalt maar €199,95.

Bekijken: AirPods Pro van €279,- voor €199,95

iPad Pro 2018



Haal de iPad Pro met 24% korting in huis. Het gaat hier om het 256GB model van de 11-inch iPad Pro, een prima tablet voor productiviteit. Je betaalt €799,95 in plaats van de gebruikelijke prijs van €1049,-. Hij is beschikbaar in de kleur zilver en beschikt over een Apple A12X-processor. Het 11-inch Retina Display heeft een resolutie van 2388 x 1668 pixels en heeft een vingervlekken- en vetafstotende coating, True Tone-weergave en is geschikt voor de Apple Pencil 2. Niet alleen voor mensen die veel moeten typen, maar ook voor tekenaars, designers en andere creatieve beroepen. Uiteraard zit er ook Face ID op en je kunt alle accessoires van de iPad Pro 2020 gebruiken, want het design is exact hetzelfde.

Bekijken: 256GB Apple iPad Pro 11 (2018) van €1049,- voor €799,95

