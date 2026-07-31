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Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)

Voor weinig geld veel data: deze 40GB sim only is een aanrader

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Een sim only met 40GB data hoeft niet duur te zijn. Met de huidige aanbieding van Lebara en een tijdelijke cashback-actie daalt de gemiddelde maandprijs naar slechts €1,94.
Jane van Brakel -

40GB sim only nu voor nog geen €2,- per maand

Lebara biedt op dit moment een opvallend voordelige sim only-bundel van 40GB aan. Dankzij een combinatie van 70% korting het eerste jaar en €125,- cashback via de Prijsbrekers-actie van Belsimpel kom je uit op een gemiddelde maandprijs van €1,94 over twee jaar. Een interessante optie voor iPhone-gebruikers die op zoek zijn naar een betaalbaar abonnement zonder toestel.

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Deze 40GB sim only kost nu minder dan je zou verwachten

Lebara is een van de voordeligste providers op dit moment, zeker voor wie uitsluitend een sim only-bundel zoekt. Op de 40GB-bundel krijg je het eerste jaar 70% korting, wat die bundel een stuk aantrekkelijker maakt dan het reguliere aanbod. Bij andere bundels van Lebara geldt gedurende het eerste half jaar 50% korting.

Bovenop die korting organiseert Belsimpel momenteel de Prijsbrekers-actie, waarbij je €125 cashback ontvangt op je aankoop. Reken je die cashback mee als korting over een periode van 2 jaar, dan kom je voor de 40GB-bundel uit op een gemiddelde maandprijs van €1,94.

Dit is hoe het werkt

Reken je zowel de tijdelijke korting als de cashback mee, dan kom je uit op een opvallend lage gemiddelde maandprijs. De berekening voor de 40GB sim only-bundel ziet er als volgt uit:

  • 12 maanden x €3,30 = €39,60 voor het eerste jaar
  • 12 maanden x €11 = €132 voor het tweede jaar
  • Totaal over 2 jaar: €171,60
  • Min €125 cashback: €46,60
  • Gedeeld door 24 maanden: €1,94 per maand

De €125 cashback geldt overigens vanaf een bundel van 10GB data. Wil je een andere bundel dan de 40GB-optie, dan biedt Lebara meerdere keuzes, elk met hun eigen prijs en kortingsstructuur.

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Standaard 75 Mbit/s en 250 belminuten: verhoog dit voordelig

Bij de bovengenoemde prijzen is de standaard downloadsnelheid maximaal 75 Mbit/s. Dat is aan de lage kant, zeker als je een iPhone gebruikt voor intensiever datagebruik zoals videobellen of het streamen van content. Tegen een meerprijs van €0,50 per maand verhoog je de snelheid naar maximaal 150 Mbit/s.

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Standaard zijn 250 belminuten en 250 sms-berichten inbegrepen. Wil je onbeperkt bellen, dan kost dat €1 per maand extra. Verder maakt Lebara gebruik van het 4G-netwerk van KPN, wat voor een brede dekking door het land zorgt.

Scoor goedkoop een sim only

Informatie

Laatst bijgewerkt
31 juli 2026 om 15:00

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