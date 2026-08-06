Verschillen tussen Ziggo en KPN steeds groter (en dat komt door de Eredivisie én ESPN)

De eerste speelronde van de Eredivisie staat voor de deur, maar buiten het veld zijn er een aantal dingen veranderd. Ziggo en KPN hanteren inmiddels een verschillende aanpak voor ESPN. In dit artikel zetten we het speelschema van de eerste speelronde én de belangrijkste verschillen tussen beide providers op een rij.

Voetbalfans opgelet: dit is het grote verschil tussen Ziggo en KPN

Met de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen kijken voetbalfans weer uit naar een weekend vol mooie wedstrijden. Op zondag staat direct de Rotterdamse derby tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord op het programma. Wie alle wedstrijden live wil volgen, doet er echter goed aan om naar het tv-aanbod te kijken. Tussen Ziggo en KPN is namelijk een belangrijk verschil ontstaan: sinds 1 juli is ESPN Compleet standaard inbegrepen bij alle Ziggo TV-pakketten, terwijl KPN-klanten daar nog een apart abonnement voor nodig hebben. Hieronder leggen we uit wat dat voor jou betekent.

Dit verschil merk je maandelijks in je portemonnee

Per 1 juli heeft Ziggo ESPN Compleet toegevoegd aan alle tv-pakketten. Daardoor kunnen alle klanten zonder extra abonnement de volledige ESPN-zenderreeks bekijken, inclusief alle live Eredivisie-wedstrijden. Daar staat wel tegenover dat het tv-abonnement voor iedere klant €2,50 per maand duurder is geworden, ongeacht of de sportzenders worden gebruikt.

KPN houdt vast aan een andere aanpak. Bij deze provider is ESPN een optionele uitbreiding, zodat klanten zelf kunnen bepalen of zij de sportzenders aan hun abonnement willen toevoegen. Wie geen behoefte heeft aan live voetbal, betaalt daar dus ook niet voor.

Waarom KPN klanten zelf laat kiezen

Bij KPN voeg je ESPN eenvoudig toe als extra optie wanneer je alle Eredivisie-wedstrijden wilt volgen. Heb je weinig met voetbal of andere sportzenders? Dan kun je er ook voor kiezen om ESPN niet toe te voegen en houd je jouw abonnement voordeliger. Zo betaal je alleen voor de zenders en diensten waar je daadwerkelijk gebruik van maakt.

Dit zijn de huidige aanbiedingen bij KPN

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Alles voor de sportliefhebber

Ziggo kiest juist voor gemak door ESPN Compleet standaard op te nemen in alle tv-pakketten. Daardoor hebben klanten zonder extra kosten toegang tot alle Eredivisie-wedstrijden én een uitgebreid aanbod aan andere sportcompetities. Ook als je niet iedere week voetbal kijkt, profiteer je van extra sportcontent die altijd beschikbaar is. Ben je van plan om over te stappen naar Ziggo? Hieronder hebben we de beste aanbiedingen voor je op een rij gezet.

Dit zijn de huidige aanbiedingen bij Ziggo

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Eredivisie kijken? Dit is het speelschema van komend weekend

Op zaterdag staan direct een aantal interessante wedstrijden op het programma. Telstar, Willem II en ADO Den Haag beginnen hun Eredivisie-seizoen tegen NEC, Go Ahead Eagles en AZ. De leukste wedstrijd van de dag zal echter PSV – Fortuna Sittard zijn. De regerend landskampioen begint dan aan de titelverdediging en wil het seizoen natuurlijk overtuigend openen. Zoek je vooral een wedstrijd met veel sfeer en spanning, dan is Go Ahead Eagles – Willem II ook zeker een mooie wedstrijd om in de gaten te houden.

Highlight: PSV – Fortuna Sittard

Wedstrijd Datum Tijd Cambuur – Excelsior Vrijdag 7 augustus 20:00 NEC – Telstar Zaterdag 8 augustus 16:30 Go Ahead Eagles – Willem II Zaterdag 8 augustus 18:45 PSV – Fortuna Sittard Zaterdag 8 augustus 20:00 AZ – ADO Den Haag Zaterdag 8 augustus 21:00

De zondag van de eerste speelronde belooft volop spektakel met vier topwedstrijden. Vooral de Rotterdamse derby tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord zal spannend worden, terwijl Ajax direct een lastige uitwedstrijd speelt tegen PEC Zwolle. FC Utrecht reist af naar Groningen voor een interessant duel en FC Twente gaat op bezoek bij SC Heerenveen. Met meerdere topclubs in actie belooft zondag direct een interessante en spannende voetbaldag te worden.

Highlight: Sparta Rotterdam – Feyenoord

Wedstrijd Datum Tijd Sparta Rotterdam – Feyenoord Zondag 9 augustus 12:15 FC Groningen – FC Utrecht Zondag 9 augustus 14:30 PEC Zwolle – Ajax Zondag 9 augustus 14:30 SC Heerenveen – FC Twente Zondag 9 augustus 16:45



