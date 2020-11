Bosch met flinke korting bij tink

Bosch is onlangs toegevoegd aan het assortiment van tink en is nu al in de aanbieding. Beperk je stookkosten met de Bosch Smart Home Radiatorknop en verwarm individuele kamers. Schakel apparaten uit met de Bosch Slimme Stekker, of stel verwarmingsschema’s in voor de Bosch Smart Home Kamerthermostaat.

Bosch Smart Home werkt ook samen met Apple’s HomeKit, Google Assistent en Amazon Alexa. Dit betekent dat je ook de slimme spraakassistenten van dit merk kunt gebruiken. En het werkt samen met de slimme verlichting van Philips Hue. Een heel compleet en veelzijdig systeem dus, waar je veel plezier van zult hebben.

De beste Bosch-deals:

Deze topdeals hebben we voor jullie uitgekozen:

Bosch Smart Home Controller + 2x Radiatorknop + Kamerthermostaat + Gratis Universal Switch Flex (-34%): van €349,75 voor €229,95

Bosch Smart Home Controller + 3x Slimme Stekker + Gratis Universal Switch Flex (-35%): van €339,75 voor €219,95

Bosch Smart Home Controller + 3x Radiatorknop + Gratis Universal Switch Flex (-35%): van €339,75 voor €219,95

🛍 Bekijk de topdeals van Bosch

Bosch binnen- en buitencamera’s:

Bosch Smart Home 360° – Binnencamera 2-Pack (-36%): van €499,90 voor €319,95*

Bosch Smart Home Eyes – Buitencamera 2-pack (-31%): van €699,90 voor €479,95

Bosch Smart Home Buitencamera + Binnencamera (-33%): van €599,90 voor €399,95

*Nu met €20 extra korting als je de promocode iCulture20tink gebruikt

🛍 Bekijk de camerabundels

Bosch ❤️ Philips Hue:

Ook interessant zijn de bundels van Bosch-producten in combinatie met Philips Hue, die perfect met elkaar samenwerken:

Bosch Smart Home Controller + 2x Radiatorknop + Philips Hue White & Color Ambiance E27 Bluetooth Starter Kit + Gratis Universal Switch Flex (-30%): van €429,79 voor €299,95

Bosch Smart Home Controller + 2x Slimme Stekker + Philips Hue White Ambiance E27 Bluetooth Starter Kit + Gratis Universal Switch Flex (-29%): van €409,75 voor €289,95

🛍 Bekijk de Bosch/Philips Hue-bundels