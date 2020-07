De Tile-trackers zijn populair onder gebruikers, omdat je er heel wat mogelijkheden mee hebt. Je kunt ze vastmaken aan een tas, maar ook in een kledingstuk stoppen of in je scooter. De ‘rugged’ versie is handig voor omstandigheden, waarin het er wat ruiger aan toegaat, terwijl de platte creditcard-versie ideaal is voor in je portemonnee. Tile heeft allerlei vormen en er is dus altijd wel eentje te vinden die bij je past.

Hier zijn twee interessante deals:

De korting geldt ten opzichte van de laagste prijs die we konden vinden. Meestal ligt de adviesprijs nog iets hoger. Deals kunnen plotseling weer voorbij zijn, dus check zelf even goed de prijs voordat je bestelt.

Het gaat om de nieuwste 2020-versie van de trackers. In de eerstgenoemde set krijg je 4 stuks van de Tile Pro, de extra robuuste uitvoering van de tracker. Die kun je vastmaken aan voorwerpen die tegen een stootje kunnen, zoals een rugzak. De set bestaande uit 2 stuks van de Tile Mate+ en stuks van de Tile Slim II is handig voor in je telefoonhoesje of portemonnee.

Geen Tile nodig? Dezelfde winkel heeft ook de Nest Protect-rookmelders in de aanbieding: drie stuks van €357 voor €309.