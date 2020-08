Koopje: Tile Sticker 2 stuks voor nog geen 20 euro

Bij Coolblue betaal je €36,99 voor dit setje en ook bij Bol.com is €36,99 de prijs die momenteel wordt gehanteerd. Het kan echter goedkoper. Wil je de Tile Stickers op je waardevolle spullen plakken, dan ben je maar €19,58 kwijt als je het slimmer aanpakt.

Bekijk deze deal: Tile Sticker (2020) 2-pack voor €19,58

Het gaat om een tijdelijke actie, die elk moment weer voorbij kan zijn. Controleer dus goed of de prijs nog wel geldt. Let op dat het item verkocht wordt door een beginnende verkoper, maar dat de levering (fulfillment) door Amazon plaatsvindt. Mocht het bedrijf niet leveren, dan kun je hierop terugvallen. Amazon is de aanspreekpartner bij vragen over levering en regelt ook de retouren. Verzenden naar België kost meer dan 30 euro en is dus niet aan te raden.

De Tile Sticker is een tracker voor je belangrijke spullen, die via Bluetooth in verbinding staat met je iPhone en met honderdduizenden andere gebruikers. Dit zorgt ervoor dat je anoniem zoekgeraakte spullen kunt terugvinden. De stickers hebben een bereik van 45 meter en hebben een batterijduur van 3 jaar. Met behulp van de community kun je op een kaart zien waar jij je camera, skateboard of andere dure spullen hebt laten liggen. Het werkt ook met Alexa en Google Home. Lees ook onze Tile Sticker-review voor meer informatie.

Bekijk ook Review: Tile Sticker, deze tracker plak je overal op De Tile Sticker is een tracker die je overal op kunt plakken: op je fiets, skateboard, dure camera of de step van je kind. De knop is zo groot als een euro en is waterbestendig. Je plakt 'm met de meegeleverde tape op spullen die je niet kwijt wilt raken.

Bij Amazon zijn de verzendkosten vanaf 20 euro gratis, dus als je er iets kleins bijbestelt kun je onder de verzendkosten van €2,49 uit komen. Heb je Amazon Prime, dan is verzending helemaal gratis.

De productvergelijker kan kortstondige prijswijzigingen niet goed weergeven, dus kijk altijd goed welke prijs daadwerkelijk geldt.