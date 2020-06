Koopje: Tado Slimme Aircobediening V3+ met 25 procent korting Deals

Heb je een airco? Gefeliciteerd, want met deze warme dagen is het geen overbodige luxe. Het is natuurlijk nog mooier als je zo'n apparaat kunt aansturen met HomeKit. Dankzij deze Tado aircobediening kan dat en je krijgt momenteel ook nog 25 procent korting.