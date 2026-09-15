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Sim only van 75 GB voor slechts €1,- per maand

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Voor welk sim only-abonnement kies jij? 50+ Mobiel biedt nog drie dagen een deal aan die je niet kan laten liggen: tot wel 75GB inclusief onbeperkt bellen en sms'en voor €1,- per maand.
Anouk Kersten -

Kies het Sim only-abonnement dat bij jou past

Op Mobiel.nl biedt 50+ Mobiel nog drie dagen meerdere sim only-abonnementen aan met een goede actie. Onbeperkt bellen en sms’en is bij alle abonnementen inbegrepen. Kies jij voor 5GB of ga jij voor groots en kies je voor 75GB? Sluit een tweejarig abonnement af en betaal het eerste jaar €1,- per maand. Het tweede jaar betaal je de reguliere abonnementskosten. Bij een sim only-abonnement van 10GB is dit €7,50,- per maand. Wees er snel bij, want deze actie is nog drie dagen geldig!

Ontdek de actie

Overzicht van de sim only-abonnementen

Data per maandReguliere maandprijsActietariefGem. prijs per maand
5 GB€6,50€1,-€3,75
10 GB€7,50€1,-€4,25
25 GB€9,-€1,-€5,-
45 GB10,-€1,-€5,50
55 GB11,-€1,-€6,-
75 GB14,-€1,-€7,50
Scoor deze actie

Voordelen van 50+ Mobiel

Het sim only-abonnement komt met veel voordelen. Zo heb je een internetsnelheid van 350 Mbps, waarmee je snel afleveringen kan downloaden, zonder haperen kunt streamen en kan facetimen zonder vertragingen. Daarnaast zegt 50+ Mobiel je oude abonnement op en zorgt ervoor dat jij nooit met dubbele abonnementskosten zit. Tot slot, krijg je 5G-internet én kan je zonder extra kosten internetten in heel Europa!

Ben je bang om vaak over je databundel heen te gaan? Je kan nu het Kosten Plafond kosteloos aanzetten voor het eerste jaar. Daarna bescherm je tegen buitenbundel-kosten voor €0,50 per maand.

De actie loopt nog tot en met donderdag, dus wacht niet te lang en pak jouw deal op Mobiel.nl.

Bekijk de aanbieding

Informatie

Laatst bijgewerkt
15 september 2026 om 18:00

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