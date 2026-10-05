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Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
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Veel data voor weinig geld: sim only 1 jaar voor €2,50

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Heb jij net de nieuwste iPhone 18 Pro in huis gehaald óf ben jij toe aan een vernieuwing van jouw sim only-abonnement? Zoek dan niet verder, want wij hebben voor jou ontdekt waar je deze nu spotgoedkoop kunt afsluiten.
Anouk Kersten -

Bij Mobiel.nl stunt Simpel nu tijdelijk met een super voordelige sim only-actie. Je betaalt de eerste 12 maanden slechts €2,50 voor jouw internetbundel. Bij een 2-jarig abonnement met 10 GB data is dat nu gemiddeld over 2 jaar €5,- per maand. Met deze lage prijzen bespaar je op je telefoonrekening, zonder in te leveren op je bundel.

Bekijk sim only voor €2,50 per maand

Spotgoedkope sim only-deal van Simpel

Het maakt niet uit hoe groot jij je bundel wil, deze actie geeft bij alle databundels de eerste 12 maanden een flinke korting. Verbruik je veel data? Ga dan voor een grotere bundel, waarmee je gemiddeld voor minder dan €7,- per maand klaar bent. Weet je van jezelf dat je niet veel data verbruikt? Dan ben jij voor minder dan €5,- per maand al geslaagd.

Alle bundels zijn inclusief 250 minuten bellen en 500 berichten. Vanaf 40 GB zit onbeperkt bellen inbegrepen. Uiteraard is het mogelijk om bij kleinere bundels, tegen een bedrag van €1,50 per maand, ook onbeperkt bellen af te sluiten.

DataBellen en SMSActieprijs (eerste 12 maanden)Reguliere prijs (overige duur contract)Gemiddelde maandkosten (contract van 24 maanden)
5 GB250 minuten en 500 SMS€2,50€6,50€4,50
10 GB250 minuten en 500 SMS€2,50€7,50€5,-
18 GB250 minuten en 500 SMS€2,50€9,-€5,75
30 GB250 minuten en 500 SMS€2,50€10,-€6,25
40 GBOnbeperkt bellen en 500 SMS€2,50€11,-€6,75
60 GBOnbeperkt bellen en 500 SMS€2,50€14,-€8,25
simpel-sim-only-10-gb

Ik wil 10 GB voor gem. €5,- per maand

simpel-sim-only-10-gb

Ik wil 40 GB voor gem. €6,75 per maand

Dit is wat je wil weten over Simpel

Simpel is een provider dat onderdeel is van het netwerk van Odido. Je maakt bij een Simpel sim only-bundel dus ook gebruik van hetzelfde stabiele Odido-netwerk, inclusief 5G, maar dan voor veel lagere prijzen. Daarnaast hebben ze een internetsnelheid van 150 Mbps. Dit is ruim voldoende om vloeiend video’s te streamen, probleemloos gebruik te maken van FaceTime en supersnel apps te downloaden.

Ben je toch niet helemaal tevreden met je bundel? Bij Simpel kan je iedere maand één keer je bundel verhogen of verlagen. Een Simpel sim only-abonnement biedt dus veel voordelen voor een lage prijs.

Bekijk de sim only-deal van Simpel


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Waar vind je de beste iPhone sim only-aanbiedingen? Bekijk tips hoe je nog meer geld bespaart met een sim-only voor je iPhone. In dit artikel krijg je duidelijk advies waar je op moet letten als je een iPhone met sim-only abonnement overweegt. Steeds meer mensen kiezen ervoor!

Informatie

Laatst bijgewerkt
5 oktober 2026 om 15:45

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