12 maanden sim only voor slechts €1,- per maand: dit is hoe het werkt

Op dit moment profiteer je bij 50+ Mobiel en hollandsnieuwe van een voordelige sim only-actie. Je sluit al een nieuw abonnement af vanaf slechts €1,- per maand.

Met deze Black Friday-actie van 50+ Mobiel en hollandsnieuwe betaal je het eerste jaar van een tweejarig sim-only abonnement slechts €1,- per maand. De korting is van toepassing op alle databundels. Bij 50+ Mobiel is een kortingscode BF25 vereist, terwijl hollandsnieuwe de korting automatisch verrekent in het winkelmandje.

Na twaalf maanden betaal je bij beide providers het reguliere maandtarief. Deze tijdelijke actie maakt het extra aantrekkelijk om nu over te stappen en te profiteren van voordelig bellen en internet via het betrouwbare Vodafone-netwerk.​

Dit is hoe de aanbieding werkt

De kortingsactie is van toepassing op alle nieuwe tweejarige sim only-abonnementen. Klanten betalen gedurende de eerste twaalf maanden €1,- per maand, ongeacht welke databundel zij kiezen. Dit betekent een totaal van €12,- voor het eerste jaar, waarna het abonnement automatisch doorloopt tegen het standaardtarief van de gekozen bundel.

Om van de korting gebruik te maken, moeten nieuwe klanten tijdens het bestelproces de code BF25 invoeren (bij 50+ Mobiel). De korting wordt vervolgens automatisch verwerkt en direct zichtbaar in de bestelling. Voor hollandsnieuwe is geen kortingscode nodig.

Dit wil je weten over 50+ Mobiel en hollandsnieuwe

50+ Mobiel is een sim only-aanbieder die draait via het betrouwbare Vodafone-netwerk. Daardoor geniet je overal in Nederland van uitstekende dekking en een stabiele verbinding. Het netwerk biedt hoge internetsnelheden tot ongeveer 200 Mbps voor downloaden en 100 Mbps voor uploaden, afhankelijk van waar je bent en welk toestel je gebruikt.

Bij 50+ Mobiel weet je precies waar je aan toe bent, zonder kleine lettertjes of ingewikkelde voorwaarden. De sim-only abonnementen zijn overzichtelijk en flexibel: je kiest zelf hoeveel data en belminuten je nodig hebt, en beheert alles eenvoudig via een duidelijke online omgeving.

Over hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe is een Nederlandse provider die vooral uitblinkt in eenvoud, scherpe prijzen en transparantie. Je belt, sms’t en internet altijd via het betrouwbare en supersnelle 5G-netwerk van Vodafone, waardoor je vrijwel overal in Nederland een uitstekende dekking én hoge internetsnelheden hebt, tot 350 Mbps.

Met hollandsnieuwe heb je één duidelijk bundel waarin je zelf bepaalt hoe je je tegoed gebruikt voor internet, bellen en sms’en, zonder verrassingen achteraf. Wat dit abonnement echt flexibel maakt, is dat je je bundel elke maand gratis kunt aanpassen, zowel omhoog als omlaag. Hierdoor betaal je nooit te veel, want je past eenvoudig aan wanneer je bijvoorbeeld tijdelijk meer of minder data nodig hebt.