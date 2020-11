Nog erg veel mogelijkheden zijn er niet om het Apple Siliconenhoesje met MagSafe met korting te kopen, maar we hebben nu toch een deal gevonden. Voor €45,98 haal je er eentje in huis.

Dat is bijna tien euro goedkoper dan de normale prijs van €55. Je kunt bij deze deal kiezen uit de kleuren zwart en wit. De hoesjes passen alleen op de nieuwe iPhone 12 en de iPhone 12 Pro in het formaat 6,1-inch. Dit zijn de enige modellen die momenteel al in de winkel liggen.

Let op: deze deal kan extreem kort duren, want Amazon past soms heel snel de prijzen weer aan.

Wil je eerst meer weten over Apple’s Siliconenhoesje voor MagSafe (review) dan hebben we deze alvast voor je getest. Dit is een van de weinige hoesjes met MagSafe ingebouwd, waardoor je de MagSafe Charger ook op de buitenkant van het hoesje kunt plakken. Dit versterkt de magneetwerking. Je zou ook kunnen kiezen voor een normaal hoesje dat extra dun is, zodat de magneet nog steeds werkt.