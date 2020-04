Bij Smartphonehoesjes is het nu Shopping Days. Dat betekent dat je 20% korting krijgt op het gehele assortiment, ook op AirPods. Heb je nog ene hoesje, kabel of ander accessoire nodig? Dan pak je alleen dit weekend de korting mee.

Shopping Days: 20% korting bij Smartphonehoesjes

Smartphonehoesjes heeft een groot aanbod van hoesjes voor allerlei iPhone-modellen. Het maakt dus niet uit of je nu een wat ouder model of juist de allernieuwste iPhone hebt. Je vindt er zowel Apple’s eigen hoesjes als cases van andere merken. Je kan ook zelf ook een hoesje samenstellen met bijvoorbeeld een mooie foto. En nu met 20% korting kan dat ene hoesje of accessoire net wat goedkoper uitvallen. De actie geldt alleen op 4 en 5 april 2020.

Het enige wat je hoeft te doen om de korting te krijgen, is de promocode SHOPPINGDAYS-20 in te vullen bij je bestelling. Hierna wordt de korting vanzelf in rekening gebracht. Op de actiepagina van Shopping Days bij Smartphonehoesjes lees je meer over de actie.

Bekijken → 20% korting op hoesjes en meer tijdens Shopping Days (via kortingscode SHOPPINGDAYS-20 )

We hebben alvast enkele hoesjes en accessoires uitgezocht:

Apple siliconenhoesje voor iPhone 11 Pro: €35,96

Apple leren hoesje voor iPhone 7/8: €23,96

Apple Lightning-naar-USB-kabel 2 meter: €15,96

Samsung 64GB EVO Plus microSDXC kaart: €15,96

Ook interessant:

Apple AirPods 2 met draadloze oplaadcase voor €159

Je kunt met de kortingscode SHOPPINGDAYS-20 ook de AirPods 2 nu heel goedkoop in huis halen. De laagste prijs elders is €171,95 maar als je de genoemde kortingscode toepast kom je op €159. Wil je nóg goedkoper, dan kun je beter het model met normale oplaadcase nemen, want die kost in de aanbieding meestal rond de 135 euro. De eigenschappen van deze AirPods zijn vast al bij iedereen bekend. Je kunt vijf uur achter elkaar luisteren zonder op te laden en met de case kun je nog eens 24 uur luisteren. De case kun je opladen met een Lightning-kabel of op een willekeurige Qi-geschikte lader. En het werkt ook met Hé Siri omdat er de nieuwste H1-chip in zit.

Bekijk hier de AirPods 2

Bekijk alle aanbiedingen met 20% korting tijdens de Shopping Days. De actie geldt alleen op 4 en 5 april 2020.