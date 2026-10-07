Heb je een iPhone Pro? Dan is deze gadget misschien wel onmisbaar (en nu bijna 50% goedkoper)

De Amazon Prime Days zijn bijna afgelopen, dus wil je nu nog de laatste deals scoren. Wees er dan snel bij en bespaar flink op je aankoop.

Ben jij dagelijks bezig met fotografie en wil je jouw foto’s snel opslaan, overzetten én bewerken zonder lang te hoeven wachten? Goed nieuws! Wij hebben voor jou de Samsung SSD T9 met korting gevonden. Tijdens de Amazon Prime Days scoor jij deze super snelle SSD (Solid-State-Drive) nu met 45% korting. Het is echt je laatste kans, want de actie verloopt op 7 oktober 2026 om 23.59 uur.

Geen zorgen: bij Mediamarkt scoor jij de Samsung SSD T9 nu ook voor een lagere prijs en bespaar je €32,- ten opzichte van de adviesprijs.

Foto’s en video’s maken in hoge kwaliteit

Waar normaal gesproken Samsung en Apple elkaars grootste concurrent zijn, werkt de Samsung SSD T9 goed samen met macOS en iPhone toestellen met een usb-c-poort. Zo kan je grote bestanden rechtstreeks naar de SSD sturen, vanaf de SSD fotobestanden bewerken zonder deze eerst op een laptop of computer te laden én heb je altijd voldoende opslagruimte bij de hand.

Het werkt eenvoudig: verbind de Samsung SSD T9 met je iPhone door de usb-c-kabel. Er wordt automatisch een verbinding gemaakt en bestanden worden direct op de SSD opgeslagen. De interne opslag van je iPhone wordt overgeslagen en raakt dus niet vol. Bij een iPhone 15 Pro of nieuwer is het mogelijk om de kwaliteit van video te verhogen door de instellingen te wijzigen naar ProRes. Heb je de SSD ook aangesloten? Dan wordt je beeld nóg beter! Verander de frames per seconde van 30 naar 60. De video-opnames zijn nu in 4K en met 60 frames per seconde.

Nog meer voordelen van de SSD

Het is dus mogelijk om direct vanaf de SSD bestanden te bewerken zonder vertragingen. Dit komt door de extreem hoge lees- en schrijfsnelheden tot wel 2000 MB/s door de USB 3.2 Gen 2×2-interface, dit komt overeen met het laden van data alsof het op je interne harde schijf staat. Daarnaast heeft de Samsung SSD T9 een constante prestatie door het geavanceerde warmtebeheer (Dynamic Thermal Guard) dat oververhitting voorkomt.

Het robuuste ontwerp maakt de SSD schokbestendig en data wordt beschermd tegen vallen van 3 meter. Alle data is onderweg dus goed beschermd, maar kan gelukkig wel tegen een stootje. Daarnaast is het mogelijk om je gegevens met wachtwoordbeveiliging extra sterk te beveiligen.

Bespaar ook op de Samsung SSD T9 bij Mediamarkt

De acties van de Amazon Prime Days verlopen om middernacht op 7 oktober. Gelukkig biedt Mediamarkt de Samsung SSD T9 ook aan tegen een zeer lage prijs. Plaats je vandaag je bestelling, dan ontvang je morgen de externe SSD al thuis. Door je aankoop te doen bespaar je €32,- ten opzichte van de adviesprijs.