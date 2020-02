Red Friday is een soort Black Friday, maar dan bij MediaMarkt. Er zijn diverse producten in de aanbieding, niet alleen van Apple. Wij hebben een aantal leuke deals eruit gehaald.

128GB iPhone 11 in diverse kleuren

De iPhone 11 is het populairste toestel uit de huidige line-up van Apple en dat is wel te begrijpen: je koopt geen uitgekleed model met technologie van een paar jaar geleden, maar de nieuwste processor en functies die je ook op de duurdere modellen vindt. Apple rekent €859 voor deze uitvoering van de iPhone 11, maar bij MediaMarkt betaal je nu €825. Voor de uitvoering met 128GB opslag is dat inderdaad een goede prijs, zoals je in onderstaand prijsoverzicht kunt zien.

128GB iPhone 11 bij MediaMarkt €825

AirPods 2 met oplaadcase

Hoef je niet per se de AirPods Pro met ruisonderdrukking, dan zijn de AirPods 2 natuurlijk ook een prima keuze. Bovendien vinden we de draadloze oplaadcase niet echt een must. Je hoeft deze oortjes zo zelden op te laden, dat het aansluiten van een kabel niet echt een martelgang is. Dit model heeft een normale oplaadcase, die je met een Lightning-kabel kunt opladen. Bij MediaMarkt heb je voor €144 een prima prijs en ben je goedkoper uit dan bij Apple (€179). Wil je nog een paar euro extra besparen, dan kan dat. Maar als je toch al klant bij MediaMarkt bent is gemak ook wat waard.

AirPods 2 met normale oplaadcase bij MediaMarkt €144

32GB Apple TV HD

Zoek je nog een Apple TV, dan is dit ook een prima keuze. Dit is niet de 4K-versie, maar ben je van plan om toch alleen 1080p (Full HD) te kijken dan kun je goed uit de voeten. Dit model heette voorheen de Apple TV 4 maar kreeg een nieuwe naam om verwarring te voorkomen. Sindsdien spreekt Apple van Apple TV HD en rekent er zelf €159 voor. Bij MediaMarkt ben je voor €144 klaar en dat is goedkoper dan elders. Zo heel vaak is dit model namelijk niet in de aanbieding. Het kan bijvoorbeeld handig zijn als je een extra Woning-hub nodig hebt en dan is beeldkwaliteit niet zo belangrijk.

32GB Apple TV HD bij MediaMarkt €144

Sonos One en Sonos Beam

Niet alleen Apple-spullen zijn bij MediaMarkt in de aanbieding, ook andere merken liggen in de koopjesbak. Heb je bij eerdere kortingsacties nog even de boot afgehouden, maar ben je nu echt eraan toe om Sonos-speakers in huis te halen, dan zit je goed. De Sonos-aanbieding bij MediaMarkt is namelijk echt goed. Je betaalt €199 bij MediaMarkt voor de Sonos One en dat is goedkoper dan bij andere winkels. Het enige alternatief is om bij Amazon te bestellen, maar dat vindt niet iedereen prettig. Ook de Sonos Beam is een aanrader: je betaalt €399 terwijl Sonos er zelf €449 voor vraagt. Wel moeten we erbij zeggen dat je bij Bol.com hetzelfde betaald. Maar bij de meeste andere winkels is ‘ie duurder.

Sonos One bij MediaMarkt €199

Sonos Beam bij MediaMarkt €399

Nog meer Red Friday-deals

Er zijn nog een paar andere Red Friday-deals voor Apple-producten, alleen worden we daar minder warm van omdat deze producten ofwel ouder zijn, ofwel vaak genoeg in de aanbieding zijn: