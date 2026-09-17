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Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
Philips Hue Bridge Pro

Philips Hue maakt Bridge Pro fors duurder, maar hier is hij nog wél €79,95

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Philips Hue heeft onaangekondigd de prijs van de Bridge Pro verhoogd. Gelukkig zijn er meerdere webwinkels die deze smarthome-hub bijna de helft goedkoper aanbieden.
Anouk Kersten -

Wees er snel bij! Philips Hue heeft op zijn eigen website de prijs van de Bridge Pro met maar liefst 66% verhoogd ten opzichte van de introductieprijs in 2025. In plaats van €89,99 kost hij nu maar liefst €149,99. Zij hebben deze verhoging zonder ook maar enige aankondiging doorgevoerd. Gelukkig hoef je dit hogere bedrag nog niet overal te betalen. Meerdere webwinkels bieden de smarthome-hub namelijk nog voor een flink lagere prijs aan.

Wij raden je aan om nu jouw slag te slaan, want wie weet verhogen andere webwinkels hun prijzen ook binnenkort. Wie nu toeslaat, kan daardoor tientallen euro’s besparen. In dit artikel laten we je zien waar jij de Philips Hue Bridge Pro voor een prikkie kunt scoren! 

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Philips Hue Bridge Pro €70,- goedkoper

Denk niet te lang na. We weten namelijk niet wanneer én of andere webwinkels met de prijsstijging van Philips Hue meegaan. Meerdere webwinkels bieden de Philips Hue Bridge Pro €70,- goedkoper aan dan Philips Hue zelf. Zo haal jij deze smarthome-hub bij Robbshop.nl voor €79,95 in huis! Bestel de smarthome-hub voor slimme verlichting vandaag nog. Zo weet je zeker dat jij nog profiteert van de lage prijzen!

Bij andere aanbieders wordt de Philips Hue Bridge Pro voor €85,- aangeboden. Dat scheelt alsnog bijna €65,- ten opzichte van Philips Hue zelf. Sla je slag!

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Waarom jij deze centrale hub in huis nodig hebt

De Philips Hue Bridge Pro is het centrale hart voor al jouw slimme verlichting. De smarthome-hub verbindt Hue-lampen, sensoren en accessoires met elkaar en zorgt ervoor dat ze perfect met elkaar samenwerken. De Bridge Pro maakt het mogelijk om jouw lampen via jouw telefoon makkelijk te bedienen, zelfs als je niet thuis bent. In de App Store download je gratis de Philips Hue App. 

Doordat de hub een eigen, gesloten netwerk aanmaakt via het smart home-protocol Zigbee, praten alle lampen direct met de Bridge Pro. Bovendien is het ook mogelijk om slimme apparaten van andere merken aan te sluiten op dit netwerk. Hiermee voorkom je dat je internet overbelast raakt en traag wordt. Daarnaast beschikt de Pro over ingebouwde wifi. Dit maakt het mogelijk je Bridge Pro op een andere plek neer te zetten dan bij je router. Voorheen moest je de oude Bridge verplicht met een internetkabel aan je router leggen. 

Met de Bridge Pro is het ook mogelijk om automatiseringen in te stellen. Laat je lichten automatisch aanspringen als je bijna thuis bent of laat de lampen langzaam dimmen als het tijd is om naar bed te gaan. Door de vernieuwde Hue Chip Pro reageren lampen sneller op opdrachten.

Goed om te weten: de Philips Hue Bridge Pro werkt samen met Apple Home. Hierdoor bedien je jouw slimme Hue lampen rechtstreeks vanuit de Woning-app op je iPhone of iPad. Andere slimme apparaten die geschikt zijn voor Apple Home worden ook in de Woning-app gekoppeld. Je hoeft dus niet in verschillende apps te gaan zoeken om jouw lampen, deurbel en thermostaat te bedienen. Zo heb je jouw smart home overzichtelijk op één plek.

Check Philips Hue Bridge Pro

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Laatst bijgewerkt
17 september 2026 om 17:01

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