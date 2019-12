Bij Bol.com kun je profiteren van mooie aanbiedingen op Philips Hue. De aanbieding is tijdelijk, en beperkt zich tot 5 artikelen per klant. Heb je nog geen Hue, dan profiteer je ook van cashback op diverse startersets bij meerdere winkels.

Philips Hue korting

We kennen Philips Hue van allerlei producten voor een slim huis, en dan met name de verlichting. Het is een populaire keuze voor mensen die hun kamers van meer sfeer willen voorzien, en tegelijkertijd van alles willen automatiseren. De lampen zijn van goede kwaliteit en bieden ondersteuning voor Apple HomeKit. Enkele setjes en lichtstrips zijn in de aanbieding in de vorm van kassakorting en cashbacks. Wij hebben de beste deals voor je op een rij gezet. Philips Hue is een ideaal cadeau voor de techliefhebbers tijdens de kerstdagen.

Bekijk ook Alles over Philips Hue-lampen en -accessoires Philips Hue is slimme verlichting voor in huis die je met je iPhone of iPad kan bedienen. Wat kun je allemaal met Philips Hue, welke lampen zijn er en waar werkt het mee samen? In deze gids lees je alles wat je wil weten over Philips Hue.

Let op: maak je gebruik van een cashback-actie, zorg er dan voor dat je zelf je geld claimt. Dat kan via deze website.

Philips Hue Lightstrip

Bij de Lightstrip van Philips Hue krijg je 20% kassakorting. De korting wordt dus automatisch verrekend. Je ziet de korting zodra je in je winkelmandje kijkt.

Philips Hue starterspakket

Ben je nieuw bij Philips Hue, dan kun je met deze startpakketten goed uit de voeten. De kortingen die je kunt terugvragen variëren van €10 tot wel €25. Deze aanbieding geldt niet alleen bij Bol.com, maar ook bij andere grote webwinkels. Je hebt tot 31 december de tijd om gebruik te maken van de actie.

