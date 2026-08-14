Odido verandert abonnementen: controleer dit vóór 1 september 2026

Heb je een zakelijk mobiel abonnement van Odido? Dan verandert er vanaf 1 september 2026 het nodige. Odido voert op die datum nieuwe algemene voorwaarden in voor zakelijke klanten. Hieronder vertellen we je er meer over.

Odido wijzigt de algemene voorwaarden

Odido heeft bevestigd dat de prijzen van vrijwel alle Hello Business- en @Work-abonnementen per 1 september 2026 worden verhoogd. De verhoging geldt voor Hello Business (Data Only), @Work (Tablet), Hello Business Op Maat (Data Only) en voor Sim Only en Sim Only met maandelijkse toestelbetaling. Zakelijke klanten betalen vanaf die datum €1,50 exclusief btw meer per maand. Abonnementen die na 1 juni 2026 zijn ingegaan, blijven ongewijzigd in prijs.

Deze prijsverhoging staat los van de reguliere jaarlijkse inflatiecorrectie. Het gaat hier om structureel nieuwe voorwaarden die nadelig uitpakken voor bestaande zakelijke klanten. De Nederlandse wetgeving bepaalt dat klanten bij nadelige wijzigingen hun abonnement mogen opzeggen zonder extra kosten, waardoor zakelijke Odido-klanten tot 1 september 2026 de mogelijkheid hebben om zonder kosten over te stappen. Wie een toestel op afbetaling heeft, betaalt het resterende bedrag op de laatste factuur.

Dit verandert er bij Odido per 1 september

Tegenover de hogere maandprijs staan ook concrete verbeteringen. Odido verhoogt per 1 september 2026 de internetsnelheid van vrijwel alle Hello Business- en @Work-abonnementen naar 400 Mbit/s, als resultaat van een netwerkvernieuwing. Unlimited Start vormt een uitzondering: dat abonnement gaat van 20 Mbit/s naar 40 Mbit/s. Unlimited Premium blijft ongewijzigd op 1.000 Mbit/s.

Daarnaast breidt Odido de roaming-mogelijkheden uit voor zakelijke klanten. Wie beschikt over een Hello Business-abonnement met databundel, Unlimited Start of Unlimited Basis, kan vanaf 1 september zonder aanvullende kosten mobiel internetten in Zwitserland en de Verenigde Staten. De bestaande roaming-dekking omvat al de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, het Verenigd Koninkrijk en IJsland, en die lijst wordt dus met 2 landen uitgebreid.

De balans is gemengd: zakelijke klanten krijgen er snelheid en extra roaming-landen bij, maar betalen daar ook meer voor. Wie niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, kan het zakelijke abonnement stopzetten voor 1 september 2026, zonder een bedrag te betalen voor de resterende contractmaanden. Eventuele resterende toestelkosten blijven wel verschuldigd.

Dit zijn je alternatieven voor een zakelijk mobiel abonnement:

Ben je op zoek naar een nieuw zakelijk mobiel abonnement? Dan kun je tijdelijk profiteren van extra voordeel bij Vodafone. Wie online een Vodafone Zakelijk-abonnement afsluit, krijgt korting op verschillende bundels. Zo zijn de abonnementen met 20 GB en 40 GB tijdelijk €2,- per maand goedkoper. Voor wie zakelijk veel data gebruikt, zijn er ook meerdere abonnementen met onbeperkt internet en zonder snelheidsbeperking. Daarnaast kun je kiezen voor extra opties, zoals mobiele beveiliging en roaming buiten Europa.

KPN: al vanaf 16,99 euro per maand

KPN is daarnaast een interessante optie voor zakelijke klanten die op zoek zijn naar een mobiel abonnement. De unlimited-bundels van KPN beginnen bij €26,91 per maand. Heb je geen onbeperkte data nodig, dan zijn er ook goedkopere abonnementen met een kleinere databundel. Zo kun je al kiezen voor 10 GB vanaf €19,88 per maand. Daarnaast is er ook een abonnement met 2 GB data voor wie vooral bereikbaar wil zijn en weinig mobiele data gebruikt.