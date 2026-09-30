Odido heeft nu een opvallend goedkope internetdeal mét gratis TV

Op zoek naar een nieuwe provider voor internet en televisie? Odido schroeft de prijzen van zijn glasvezelpakketten tijdelijk flink terug én doet daar een heel jaar lang gratis televisie bij. Wij zetten de snelheden, voorwaarden en extra kortingen voor je op een rij.

Voor wie opzoek is naar een nieuwe internetprovider voor thuis en daar ook graag TV bij wil afnemen is bij Odido aan het juiste adres. Deze provider biedt namelijk de eerste 12 maanden internet aan voor slechts €25,- per maand én krijg je het hele eerste jaar gratis TV. Een deal die je niet kan laten liggen.

Profiteer van internet en TV van Odido

Odido biedt vijf verschillende internetsnelheden aan via glasvezel. Doordat TV het eerste jaar helemaal gratis is en je voor het internet slechts € 25,- per maand betaalt, is elke bundel het eerste jaar extreem voordelig. Welke snelheid je kiest, hangt vooral af van je huishouden:

Welke internetsnelheid past bij jouw huishouden?

Om te zorgen dat je niet onnodig te veel betaalt, is het slim om je huidige verbruik kritisch te bekijken. Voor een een- of tweepersoonshuishouden dat voornamelijk serie streamt en surft op het internet, is een snelheid van 100 Mbit/s in de praktijk meer dan genoeg. Gezinnen met meerdere slimme apparaten of thuiswerkers die vaak grote bestanden uploaden, hebben aan 400 Mbit/s of 1000 Mbit/s ruim voldoende opslagruimte en snelheid.

Waarom kiezen voor internet en televisie van Odido?

Naast de verlaagde maandprijs tijdens de actieperiode, kleven er meer praktische voordelen aan deze overstap. Zo betaal je tijdelijk geen eenmalige aansluitkosten, wat direct een besparing van 30 euro oplevert. Daarnaast maakt Odido gebruik van een symmetrische glasvezelverbinding. Dit betekent dat je uploadsnelheid exact even snel is als je downloadsnelheid, wat ideaal is voor thuiswerken en het snel versturen van grote bestanden.

Ook het televisiekijken is erg flexibel ingericht. Je krijgt toegang tot een digitaal pakket met 65 zenders, waarvan 60 in hoge definitie. Met de handige basisfuncties kun je live programma’s pauzeren, vanaf het begin starten of eenvoudig terugkijken als je wat gemist hebt. Je kijkt al deze zenders gemakkelijk via de toepassing op je slimme televisie, tablet of smartphone.

Heb je al een mobiele aansluiting bij Odido of Ben op hetzelfde adres geregistreerd staan? Dan profiteer je van extra Klantvoordeel. Zo ontvang je standaard 5 euro korting per maand op je internetverbinding voor thuis. Daarnaast krijg je tot wel 7,50 euro korting op je mobiele abonnement óf kies je voor 5 euro korting in combinatie met een gratis Videoland-abonnement en een dubbele databundel.