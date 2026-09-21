De nieuwe thuisbatterij van Anker scoor je nú al met korting [ADV]

Anker SOLIX breidt zijn assortiment uit met twee nieuwe energieoplossingen: de Max-thuisbatterij en het draagbare S2-powerstation. Beide producten zijn nu te bestellen, waarbij vroege kopers tijdelijk profiteren van extra voordeel. Hieronder lees je wat de nieuwe modellen te bieden hebben.

Nieuwe Anker-producten: meld je nu aan en mis niets

Anker SOLIX presenteert 2 nieuwe energieproducten die inspelen op de groeiende behoefte aan flexibele en efficiënte energieopslag. De S2000 is een draagbaar powerstation, terwijl de nieuwe Max thuisbatterij gericht is op huishoudens die hun zonne-energie zo optimaal mogelijk willen benutten. Bij beide producten zijn er speciale introductievoordelen te scoren voor wie zich tijdig aanmeldt.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Anker. Lees onze disclaimer.

Bij de nieuwe Max levert een vroege aanmelding €400,- korting op bij de lancering. Wie interesse heeft in de S2000, profiteert van een gratis campingstoel, 3 keer de normale hoeveelheid member points en een lucky draw waarbij iedereen wint. Aanmelden is gratis en verplicht je nog niet tot een aankoop, maar biedt wel toegang tot de voordelen rondom de introductie.

Deze nieuwe Anker SOLIX-producten zijn gepresenteerd

Anker SOLIX is bekend van zijn brede aanbod aan oplossingen voor energieopslag. Met de introductie van de S2000 en de nieuwe Max voegt het merk 2 producten toe aan zijn portfolio die elk een andere doelgroep bedienen. De S2000 is een nieuw draagbaar powerstation met een capaciteit van 2.000Wh, geschikt voor gebruik thuis, onderweg of als back-up bij een stroomstoring.

De nieuwe Max is een upgrade van de huidige Max AC en richt zich op huishoudens die hun opgewekte zonne-energie zo efficiënt mogelijk willen opslaan. De thuisbatterij brengt verbeterde specificaties en nieuwe functies mee ten opzichte van zijn voorganger.

1. Anker Solix S2000 is een opvallend compact powerstation

De S2000 combineert een capaciteit van 2.000Wh met een relatief compacte behuizing. Het powerstation meet 20,8 × 28,2 × 32,33 centimeter en weegt 16,2 kilogram. Anker claimt dat de S2000 daarmee 30% kleiner en 25% lichter is dan een gemiddeld powerstation in deze vermogensklasse, wat het apparaat eenvoudiger mee te nemen maakt voor kamperen, vakantie of als aanvullende stroomvoorziening thuis.

De S2000 is uitgerust met een 314Ah LFP-batterij. Met een continu vermogen van 1.500W en een piekvermogen van 3.000W stelt Anker dat het apparaat 99% van de essentiële huishoudelijke apparaten van stroom kan voorzien. Dankzij de ingebouwde UPS met een omschakeltijd van minder dan 10 milliseconden blijven aangesloten apparaten bij een stroomstoring vrijwel zonder onderbreking werken, bij een geluidsniveau van slechts 30dB.

Laadt razendsnel en is slim op afstand te bedienen

De S2000 ondersteunt meerdere oplaadmethoden, waaronder via AC-stroom, zonnepanelen, een generator, een dynamo-oplader of een autostopcontact. Het maximale zonne-inputvermogen bedraagt 400W. In de Ultra-Fast Charging-modus loopt het oplaadvermogen op tot 1.600W, waarmee een volledige lading in circa 1,4 uur mogelijk zou zijn.

Via de bijbehorende app is de S2000 slim te bedienen. Functies als Time-of-Use laten het laden optimaliseren tijdens daluren, terwijl Storm Guard automatisch inschakelt wanneer dat nodig is. Anker claimt verder dat het stand-byverbruik van slechts 10W en een 10% hogere efficiency ervoor zorgen dat de S2000 in bepaalde situaties tot 24 uur back-upstroom kan leveren. De LFP-batterij is ontworpen voor maximaal 10.000 laadcycli en een levensduur van 15 jaar.

Meld je nu aan en scoor leuke extra’s

Voor de S2000 geldt een speciale inschrijfperiode van 4 september tot en met 27 september. Wie zich in die periode aanmeldt, ontvangt bij een bestelling een gratis campingstoel, doet mee aan een lucky draw waarbij iedereen wint en krijgt bij registratie 3 keer de normale hoeveelheid member points.

Na de inschrijfperiode zijn er van 28 september tot en met 18 oktober extra kortingen te scoren bij de aankoop van meerdere exemplaren. Bij 2 exemplaren ontvang je 3% korting; bij 3 exemplaren loopt die korting op tot 6%.

2. De nieuwe Max is de upgrade van Anker’s huidige thuisbatterij

De nieuwe Max is een flinke upgrade van de huidige Max AC. De thuisbatterij ondersteunt een input van maximaal 10.000W en biedt een uitbreidbare opslagcapaciteit van 7 tot 42kWh. Dat maakt de Max interessant voor huishoudens met zonnepanelen die op zoek zijn naar een schaalbare oplossing voor energieopslag.

Verder ondersteunt de Max tot 20 zonnepanelen en 3 MPPT’s, wat het mogelijk maakt om de opgewekte zonne-energie optimaal te benutten. De thuisbatterij stelt gebruikers zo in staat om energie die overdag wordt opgewekt, beschikbaar te maken voor momenten waarop de zonnepanelen weinig of geen stroom leveren.

Ook back-up voor je hele woning

De nieuwe Max is niet alleen gericht op energiebesparing, maar functioneert ook als back-upsysteem voor de woning. Dankzij de Backup Auto-Switch schakelt de thuisbatterij bij een stroomstoring automatisch over op back-upstroom, waardoor de hele woning van energie kan worden voorzien. Het bidirectionele AC-vermogen bedraagt daarbij maximaal 5.000W.

Anker meldt verder dat de round-trip efficiency ten opzichte van een AC-storage systeem met 5% is verbeterd. De energiehuishouding wordt aangestuurd door Anker PowerOS, het intelligente besturingssysteem van Anker SOLIX. Net als de S2000 is de Max ontworpen voor 10.000 laadcycli en heeft een levensduur van circa 15 jaar.

Eenvoudiger te installeren en tijdelijk €400,- extra voordeel

De installatie van de nieuwe Max moet met PluginPower 2.0 eenvoudiger worden dan bij eerdere generaties thuisbatterijen. Dat is relevant voor wie opziet tegen een complex installatieproces bij een thuisbatterij.

De nieuwe Max komt op 22 oktober op de markt. Wie zich aanmeldt in de periode van 3 september tot en met 21 oktober, ontvangt €400,- korting bij de lancering, waarmee de introductieprijs uitkomt op €2.599,- ten opzichte van de adviesprijs van €2.899,-. Aanmelden verplicht je nog niet tot een aankoop, maar geeft je wel vast toegang tot de kortingsprijs bij de introductie.