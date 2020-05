Het is binnenkort moederdag en een van de leukste cadeau's waar je mee kunt aankomen is een Apple Watch. Wil jouw moeder altijd al een Apple Watch, maar twijfelt zo over de aankoop, dan is dit het moment. Zeker als je met meerdere mensen geld bij elkaar legt.

Welke Apple Watch voor moederdag?

De volgende vraag is natuurlijk: welke Apple Watch wordt het? Het eerste waar je over zal nadenken is het budget. Heb je rond de 200 euro te besteden, dan raden we aan om de Apple Watch Series 3 te kiezen. Dit is een prima smartwatch die nog jarenlang updates zal krijgen en die bij Apple voor €229 in de schappen ligt. Bij andere winkels kun je nog iets goedkoper uit zijn, maar we raden wel om voor een betrouwbare aanbieder te kiezen zodat je zeker weet dat je de Apple Watch voor volgende week zondag in huis hebt.

Liever geen Apple Watch? Bekijk dan eens onze cadeaugids met nog meer tips voor moederdag!

Klein of groot formaat?

We hebben hier de 38mm uitvoering van de Apple Watch Series 3 genoemd, omdat de meeste damespolsen niet zo groot zijn en omdat dit de goedkoopste uitvoering is. Heeft je moeder een wat grotere pols, dan staat het misschien mooier om voor een wat groter formaat Apple Watch te kiezen. Bij de Series 3 gaat het dan om de 42mm-uitvoering, die rond de 250 euro kost.

Welke kleur?

Bij de Series 3 kun je kiezen uit een aluminium horlogekast in de kleur zilver of spacegrijs. Beide kleuren zijn prima te combineren met kleding en accessoires. Draagt je moeder vooral sieraden van geelgoud, dan is spacegrijs de beste keuze. Bij zilverkleurige accessoires past uiteraard zilver iets beter.

Wil je een wat apartere kleur, dan kun je kiezen voor goud bij de Series 4 en 5. Maar let wel op dat deze kleur iets meer neigt naar roségoud, waardoor het niet zo goed past bij geelgouden sieraden.

Het maakt eigenlijk niet zoveel uit welke kleur het bandje heeft. Je kunt namelijk eindeloos combineren met Apple Watch-bandjes in allerlei kleuren. Naast de officiële Apple Watch-horlogebandjes heb je ook allerlei modellen van externe fabrikanten. Als jouw moeder helemaal los gaat het met verzamelen van horlogebandjes heb je ook de komende jaren een passend cadeau-idee achter de hand. Er komen elk halfjaar nieuwe kleuren uit en als je op Bol.com of Amazon kijkt kun je kiezen uit nog eens honderden andere kleuren en uitvoeringen.

De allernieuwste: Apple Watch Series 5

Wil je je moeder het nieuwste van het nieuwste geven, dan is er de Apple Watch Series 5. Deze is verkrijgbaar in twee formaten (40mm en 44mm) en in drie kleuren (zilver, grijs en goud). Je bent hiervoor rond de €440 kwijt.

40mm Apple Watch Series 5 (klein formaat):

44mm Apple Watch Series 5 formaat (groot formaat):

Lees meer over de Apple Watch kopen in onze round-up.

Liever geen Apple Watch? Bekijk dan eens onze cadeaugids met nog meer tips voor moederdag. Wil jouw moeder liever een fitnesstracker, dan zou je ook eens kunnen nadenken over een Fitbit, al geef je daarmee wel meer het signaal af dat je moeder dringend eens wat meer moet bewegen. Een Apple Watch is dan een neutraler cadeau.