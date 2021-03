Ben je toe aan een nieuwe iPhone, iPad of MacBook? Tijdens de Apple Days van MediaMarkt haal je met korting de meest gewilde Apple-producten in huis. We hebben de beste deals voor je op een rijtje gezet!

Dit zijn de deals bij MediaMarkt die we voor je hebben uitgekozen.

Apple iPhone 12 64GB

Ben je toe aan een nieuwe iPhone, dan is de iPhone 12 een verstandige keuze. Deze heeft bijna alle functies die Apple bij de laatste grote update geïntroduceerd heeft. Daardoor loop je geen essentiële functies mis en hoef je eigenlijk niet meer voor een Pro te kiezen. Bovendien heb je keuze uit veel meer kleuren – ook een paar opvallende waarmee je echt de aandacht trekt. Ook leuk om te weten: via MediaMarkt kun je nu 4 maanden Apple Music gratis krijgen, zodat je de muziekdienst uitvoerig kunt proberen.

Van €909,- voor €859,-

Verkrijgbaar in vier kleuren

Supersnelle A14 Bionic-chip

64GB opslag

12 megapixel camera

Geschikt voor 5G-netwerken

iPad Air 64GB

De Apple iPad van 2020 is een ultrasnelle en gebruiksvriendelijke 10,9 inch tablet. Je voert al jouw dagelijkse taken en creatieve opdrachten gemakkelijk uit met de talloze features. Je hebt hiervoor echt geen iPad Pro meer nodig! Functies waar je voorheen Apple’s veel duurdere Pro-model nodig had, vind je nu gewoon in de Air. Daarmee is de Air de beste middenklasse tablet van dit moment.

Van €649,- voor €629,-

Beeldschermdiagonaal (inch/cm): Retina 10,9-inch, 27,7 cm

Resolutie: 2360 x 1640

Verkrijgbaar in meerdere kleuren

Opslag: 64GB

Connectiviteit: wifi

Apple Macbook Air M1

Sinds de introductie van Apple Silicon zijn de reacties lovend, om niet te zeggen bijna-extatisch. Gebruikers zijn enthousiast over de lange batterijduur, de goede performance en het feit dat deze MacBook niet begint te blazen. Ook heb je veel minder werkgeheugen nodig, waardoor je met de 16GB in deze uitvoering écht wel ruim zit. Bij MediaMarkt kun je hier nu mooi van profiteren, met een MacBook Air-aanbieding die je ongetwijfeld over de streep trekt.

Van €1.359,- voor €1.249,-

Apple M1 met 8-core-CPU en 7-core-GPU

13,3-inch scherm

256 GB SSD-opslag

16GB RAM

Verkrijgbaar in spacegrijs, zilver en goud

Bij MediaMarkt vind je alles voor de echte Apple-fan, zoals deze producten!

Betaal per maand

MediaMarkt is Apple Authorized Reseller en dat houdt in dat je er alle services vindt. Je kunt bijvoorbeeld ook je aankoop financieren. Wil je liever niet alles in één keer betalen, dan kan at ook. Je kiest bij het afrekenen voor Santander en vervolgens de optie ‘Betaal per maand’. Je betaalt 0% rente.

Klinkt te mooi om waar te zijn? Hier is een rekenvoorbeeld:

Je koopt iets van €2.499,-

Het jaarlijkse kostenpercentage is 0%

De debet rentevoet op jaarbasis is 0%

Je betaalt €249,- per maand

De duur van de kredietovereenkomst is 10 maanden

Totaal betaal je €2.499,-