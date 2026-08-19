Deze deal maakt de MacBook Neo ineens meer dan de helft goedkoper

Een MacBook voor bijna de helft van de prijs? Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar met deze deal wordt de MacBook Neo ineens flink betaalbaarder. Je haalt Apple’s goedkoopste MacBook tijdelijk voor meer dan de helft van de prijs bij introductie in huis. Hieronder vertellen we je er meer over.

Deze KPN-deal maakt de MacBook Neo spotgoedkoop

KPN biedt de MacBook Neo tijdelijk aan als welkomstcadeau voor nieuwe klanten die een internet- en tv-pakket afsluiten. Bij een verbindingssnelheid van 1 Gbit/s betaal je slechts €229,- voor de laptop, terwijl Apple een adviesprijs van €699,- hanteert. Dat levert een besparing op van €470,- ten opzichte van de reguliere prijs.

KPN biedt nieuwe klanten de MacBook Neo aan als welkomstcadeau bij het afsluiten van een internet- en tv-pakket. Kies je voor een verbindingssnelheid van 1 Gbit/s, dan betaal je €229,- voor de laptop. Bij een lagere snelheid bedraagt de prijs €329,-. De aanbieding is tijdelijk beschikbaar bij KPN. De provider werkt regelmatig met welkomstcadeaus voor nieuwe klanten, maar een MacBook als cadeau is nieuw binnen het aanbod van KPN.

Deze MacBook-deal komt precies op het juiste moment

Apple introduceerde de MacBook Neo in maart 2026 als de meest betaalbare MacBook ooit. Inmiddels heeft Apple de adviesprijs echter verhoogd van €699,- naar €799,- vanwege de sterk gestegen kosten van geheugen- en opslagchips. Daardoor is de tijdelijke actie van KPN extra interessant geworden, want je profiteert van een voordeel dat kan oplopen tot €470,-.

Ondanks de prijsverhoging blijft de MacBook Neo een aantrekkelijke keuze. De laptop beschikt over een 13-inch Liquid Retina-display en een stevige aluminium behuizing. Dankzij de A18 Pro-chip is de MacBook krachtig genoeg voor dagelijkse taken, zoals internetten, videobellen, tekstverwerken en lichte fotobewerking. Bovendien gaat de batterij tot 16 uur mee.

Gebruik je al een iPhone? Dan haal je nog meer uit de MacBook Neo. Bestanden delen gaat moeiteloos, je kunt telefoongesprekken beantwoorden via je laptop en je werkt eenvoudig verder op je Mac waar je op je iPhone bent gebleven.

Dit zijn de beste aanbiedingen van dit moment

Geef je liever de voorkeur aan korting op je maandtarief in plaats van een MacBook Neo? KPN biedt ook deze optie aan. Bij een contract van 24 maanden betaal je het eerste jaar €35,- per maand, waarna het reguliere maandtarief geldt voor de rest van de looptijd. Kies je voor een looptijd van 12 maanden, dan betaal je de eerste 6 maanden €35,- per maand. Hieronder vind je een overzicht van de actuele aanbiedingen:

KPN looptijd 12 maanden: betaal 6 maanden slechts €35,- voor je internet- en tv-pakket.

KPN looptijd 24 maanden: betaal 12 maanden slechts €35,- voor je internet- en tv-pakket of scoor een MacBook Neo voor slechts €229,-.

Deze toestellen haal je tijdelijk met flink veel voordeel in huis

Ook bij KPN haal je de iPhone 17 Pro en iPhone 17 tijdelijk flink voordeliger in huis. Heb je al internet van KPN, dan profiteer je bovendien van Combivoordeel. Je krijgt direct tot €7,50 korting op je mobiele abonnement, dubbele data en kunt elke maand een gratis streamingdienst kiezen, zoals Netflix, ESPN Compleet of Videoland.

Daarnaast werkt Combivoordeel met een puntensysteem. Door extra KPN-diensten toe te voegen, zoals een extra mobiel abonnement, TV of entertainment, spaar je punten. Met 4 punten bereik je level 2 en met 8 punten level 3, waarbij je steeds meer voordelen en keuze uit entertainment krijgt.