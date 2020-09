Zo heel vaak bespreken we geen deals voor de Mac mini, maar we hebben er nu toch eentje gevonden. Je koopt de Mac mini met i3-processor nu met een korting van 21 procent ! Ook de variant met krachtiger i5-processor is afgeprijsd

Wat kun je met zo’n Mac mini? Nou, bijvoorbeeld als web- of mediaserver gebruiken. Maar hij is ook prima geschikt voor mensen die al een extern scherm en toetsenbord hebben en graag op een Mac willen overstappen. Je sluit de Mac namelijk moeiteloos aan en kunt dan wisselen tussen je oude (Windows?)-pc en je nieuwe Mac. Daarnaast zijn er talloze andere toepassingsmogelijkheden. Je kunt ‘m ook gemakkelijk meenemen.

Hier zijn de deals:

Na lange tijd wachten bracht Apple in 2018 plotseling een compleet vernieuwde Mac mini uit, in de kleur spacegrijs. Deze weegt slechts 1,2 kg maar levert toch voldoende prestaties. Er zit een achtste generatie Intel Quad Core i3- of i5-processor in. De opslagcapaciteit is 128GB of 256GB SD, afhankelijk van het model. We raden vanwege de korting aan om voor het model met meer opslag te kiezen. Eventueel kun je de opslag achteraf nog uitbreiden tot maar liefst 2 terabyte SSD!

Verder beschikt deze Mac mini over Bluetooth, 8GB aan werkgeheugen en een Intel UHD Graphics 630-grafische kaart voor vloeiende beelden. Ook zit er een tweede generatie T2 Security-chip in, om jouw data te verzekeren tegen inbreuk.

Hieronder zie je gangbare prijzen van de Mac mini bij enkele andere winkels. De productvergelijker kan kortstondige prijswijzigingen niet goed weergeven, dus kijk altijd goed welke prijs daadwerkelijk geldt.