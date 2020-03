Zoek je een Mac mini, dan kun je die nu al met respectievelijk €64 en €71 korting aanschaffen. De levertijd is 3 tot 5 werkdagen.

Dat je je Apple-producten goedkoper elders kunt kopen, weten de meeste mensen wel. Zo kun je AirPods kopen voor een prijs vanaf €138 terwijl je er bij Apple €179 voor betaalt. Bij nieuwe producten moet je meestal even wachten tot er leuke aanbiedingen zijn, maar de Mac mini is bij één aanbieder toch al afgeprijsd. Je krijgt €64 korting op het model met i3-processor en €71 korting op het model met i5-processor.

Mac mini instapmodel i3:

3,6GHz quad-core i3 met 256GB opslag

Prijs bij Apple: €929,-

Aanbiedingsprijs bij YourMacStore: €865,36

Mac mini uitgebreidere model i5:

3,6GHz quad-core i5 met 512GB opslag

Prijs bij Apple: €1279,-

Aanbiedingsprijs bij YourMacStore: €1207,79

Uiteraard kun je dit ook nog verder opvoeren met een krachtiger i7-processor, meer RAM en een grotere SSD tot 1 terabyte, maar ook dan krijg je de korting. Modellen met aanpassingen hebben een levertijd van 5 werkdagen, de standaarduitvoeringen heb je sneller in huis.

Of misschien heb je liever het 2018-model?

Uiteraard kun je ook nog steeds de 2018-versie van de Mac mini kopen, die qua specs net iets minder is. Het belangrijkste verschil is dat je half zoveel opslag krijgt. Dit kun je natuurlijk upgraden, maar dan ben je waarschijnlijk net zoveel kwijt als bij het 2020-model.

Hieronder zetten we de specs van 2020 en 2018 naast elkaar.

Mac mini instapmodel i3

2020-model

3,6 GHz quad‑core

Intel Core i3-processor 8e gen

256 GB opslag

8 GB 2666‑MHz DDR4‑geheugen

Intel UHD Graphics 630

Prijs: €929,- bij Apple

2018-model

3,6 GHz quad‑core

Intel Core i3-processor 8e gen

128 GB opslag

8 GB 2666‑MHz DDR4‑geheugen

Intel UHD Graphics 630

Was: €899,- bij Apple

Mac mini met i5