Koopje: Logitech Circle 2 Wireless met 40 euro korting

Zoek je nog een draadloze camera, dan is de Logitech Circle 2 Wireless misschien een idee. Deze is met 40 euro korting te krijgen en is op allerlei manieren te bevestigen.

Update: deze aanbieding is vlak na publicatie helaas offline gehaald door de winkelier.

Logitech Circle 2 Wireless met korting

Eén nadeel is er wel: deze wireless variant werkt vanuit de doos niet met HomeKit. Er zijn wel trucjes om het voor elkaar te krijgen, maar hou er wel rekening mee dat dit niet officieel wordt ondersteund. Logitech belooft dat de wireless-versie na het aansluiten van een van de mounts zich als bekabelde Circle 2 gedraagt, maar ook daarover is een hoop onduidelijkheid. Het zou te maken hebben met de spaarstand voor Wi-Fi, die alleen op het draadloze model aanwezig is en niet is toegestaan in de voorwaarden van Apple. Op de website van Logitech vind je hiervoor een instructie.

Heb je geen HomeKit nodig, dan kan deze camera een prima oplossing zijn om de situatie binnenshuis in gaten te houden.

De Logitech Circle 2 Wireless is met een prijs van €159 een stuk goedkoper dan de gebruikelijke prijs van €199. Je kunt deze camera ook met een Plug Mount of Window Mount in een stopcontact plaatsen of aan het raam plakken. Zo’n bevestiging zorgt ervoor dat je draadloze Circle 2 zich voortaan als een bedraad exemplaar gedraagt, zodat je geen omkijken meer hebt naar de stroomvoorziening. Hij is ook vocht- en weerbestendig zodat je ‘m buitenshuis kunt hangen op plekken waar geen stroomvoorziening is.

Zoek je een beveiligingscamera mét HomeKit en zelfs HomeKit Secure Video, dan raden we toch echt aan om de bekabelde variant te nemen. Die ligt voor 200 euro in de schappen bij Apple.