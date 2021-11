Heb je een LG smart-tv? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor drie maanden gratis Apple TV+. De actie start binnenkort en duurt tot februari.

Er zijn meerdere manieren om gratis Apple TV+ te kijken. Apple biedt drie maanden kosteloos toegang tot haar streamingdienst als je een nieuw Apple-apparaat gekocht hebt, terwijl er normaal gesproken een proefperiode van zeven dagen is. Heb je geen nieuw Apple-apparaat, maar wel een LG-tv? Dan heb je misschien mazzel, want LG heeft een nieuwe actie aangekondigd zodat je drie maanden gratis Apple TV+ krijgt.



3 maanden Apple TV+ bij LG smart-tv’s

De actie geldt voor iedereen die een 8K of 4K LG Smart TV-model van 2016 tot en met 2021 heeft waar de Apple TV-app op staat. De aanbieding geldt alleen als je nog niet eerder geabonneerd was op Apple TV+. Behalve een geschikte LG-tv met de Apple TV+ app heb je ook een Apple ID nodig.

Je kunt deelnemen aan de actie door in de LG Content Store de instructies te volgen. Je kan ook de reclamebanner in het startscherm van je LG-tv aanklikken. De actie start op 15 november en duurt tot en met 13 februari 2022. Je hebt dus drie maanden de tijd om je drie maanden gratis Apple TV+ te claimen.

Onlangs bracht LG nog een uitgeklede Apple TV+ app uit. Dat is een speciale versie van de gewone Apple TV-app, waar je uitsluitend content van Apple’s streamingdienst kan kijken. Deze app is beschikbaar voor 2016-modellen. Met de gewone Apple TV-app kan je daarnaast ook nog iTunes-films en meer kijken.

Bekijk ook Apple brengt uitgeklede Apple TV+ app uit voor LG-tv's uit 2016 en 2017 Gebruikers van een oudere LG-tv uit 2016 en 2017 kunnen een nieuwe app downloaden, namelijk de Apple TV+ app. Dit is een uitgeklede versie van de oorspronkelijke Apple TV-app.

Op de tv’s van LG kun je naar Apple TV+ kijken via de Apple TV-app in Dolby Vision en Dolby Atmos. Geen idee wat je moet kijken? Elke zaterdag lees je in onze rubriek weekend-kijktips voor streamingdiensten als Apple TV+, Netflix en Videoland.

Heb je geen LG-tv, maar wel een PlayStation 5? Sony geeft PlayStation 5-eigenaren maar liefst zes maanden gratis Apple TV+, ook als je al abonnee bent (geweest).