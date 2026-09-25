Uitgelicht - Alles over de iPhone 18 Pro (Max), iOS 27 en meer
Vandaag iOS 27 installeren? Zo doe je dat veilig
Vanaf nu te bestellen: iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max – welke reserveer jij? [poll]
Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event

Dit is écht je laatste kans: de iPhone 18 Pro is nog maar enkele dagen tot €808,- goedkoper

Deals
Wil jij niet de hoofdprijs betalen voor je nieuwe iPhone 18 Pro? Wacht dan niet te lang. Verschillende providers hebben nu nog acties waarmee jij tot €808,- kunt besparen op je nieuwe toestel. Wij zetten de actuele deals op een rijtje.
Anouk Kersten -

Meerdere providers stunten nu met tijdelijke acties, waardoor jij tot honderden euro’s kunt besparen op de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Via inruilkorting of een voordelig abonnement is het mogelijk om flink onder Apples adviesprijs uit te komen. Twijfel niet te lang, want veel acties duren nog maar tot en met zondag (27 september).

Bekijk de iPhone 18 Pro (€150,- extra inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)

Bekijk de iPhone 18 Pro (€100,- extra inruilwaarde)

De iPhone 18 Pro heeft een adviesprijs van €1479,- terwijl de iPhone 18 Pro Max begint bij €1629,-. Dat zijn stevige bedragen voor de meest geavanceerde iPhones die Apple momenteel in het assortiment heeft. Maar wees gerust, providers hanteren lagere toestelkosten dan Apple zelf. Zeker in combinatie met een abonnement of bij inruil van een ouder toestel. 

Wie een iPhone van een paar jaar oud heeft liggen, profiteert het meest van de huidige situatie. Inruilprogramma’s kunnen de instapdrempel aanzienlijk verlagen, wat de stap naar Apples nieuwste Pro modellen voor veel mensen aantrekkelijker maakt. Hieronder zetten we de beste aanbiedingen voor je op een rijtje. 

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €625,- inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (€150,- extra inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)

Bekijk de iPhone 18 Pro (€100,- extra inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €619,- inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €644,- inruilwaarde)

Welke kortingen hebben de providers?

Nog tot en met zondag (27 september) hebben verschillende providers acties voor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Zo biedt KPN €150,- extra inruilwaarde bij iedere telefoon die je inlevert. Is dat bijvoorbeeld een iPhone 16 Pro in goede staat? Dan krijg je tot wel €808,- inruilvoordeel op de iPhone 18 Pro en tot €883,- op de iPhone 18 Pro Max in combinatie met een Unlimited-abonnement.

Bij Odido krijg je €100,- extra inruilvoordeel op beide modellen bovenop de reguliere inruilwaarde van je huidige toestel. Vodafone kiest voor een andere aanpak. Bij aankoop van de iPhone 18 Pro of Pro Max in combinatie met een Unlimited-abonnement krijg je namelijk AirPods 4 met exclusief hoesje cadeau. Deze actie loopt nog tot en met 8 november.

De uitwerking verschilt per provider, maar het overkoepelende thema is duidelijk: wie nu koopt, profiteert van voordelen die over enkele dagen verdwijnen. Vergelijk de voorwaarden per aanbieder zorgvuldig voordat je een keuze maakt. 

Bekijk de iPhone 18 Pro (€150,- extra inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)

Bekijk de iPhone 18 Pro (€100,- extra inruilwaarde)

iPhone 18 Pro gletsjer lichtblauw in de hand

iPhone 18 Pro met abonnement of los toestel: zo bespaar je €183,- euro

Wie liever de iPhone 18 Pro als los toestel wil kopen, betaalt op dit moment bij Bol €1479,- (hetzelfde als adviesprijs) voor het toestel met 256 GB opslag. Wie bereidt is om een abonnement af te sluiten bij zijn nieuwe toestel, profiteert van meer voordelen. 

De voordeligste deal vind je op het moment bij KPN via Belsimpel. De iPhone 18 Pro is daar in combinatie met een onbeperkt abonnement vanaf €1296,- verkrijgbaar. Ten opzichte van de adviesprijs, bespaar je hiermee al €183,-. 

Bekijk de iPhone 18 Pro bij Bol Check de korting van KPN

Dit wil je weten over de nieuwe iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro is Apple’s nieuwste Pro-model en richt zich vooral op gebruikers die het maximale uit de camera willen halen. De grootste vernieuwing is de 48 megapixel-hoofdcamera met variabel diafragma. Daarmee heb je meer controle over lichtinval en scherptediepte, wat vooral van pas komt bij portretten en fotograferen in lastige lichtomstandigheden.

Binnenin zit de nieuwe A20 Pro-chip. Samen met een vernieuwde dampkamer moet die betere prestaties leveren en de warmte efficiënter afvoeren. Apple heeft daarnaast de batterijduur verbeterd (34 uur) en het bekabeld opladen versneld (tot 50% sneller). Het 6,3-inch Super Retina XDR-display ondersteunt ProMotion tot 120Hz en zorgt voor soepel scrollen en vloeiende animaties. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar vanaf 256GB opslag.

Check de beste deal

Informatie

Laatst bijgewerkt
25 september 2026 om 17:30

Ook interessant

Apple MacBook Neo FaceTime

Geen beeld of geluid bij FaceTime? Deze oplossingen helpen

Tips

AirPods 5 vs AirPods 4: welke klinken jou het beste in de oren?

Koopadvies
Netflix kantoor Los Angeles

Goedkopere Netflix met reclame komt naar Nederland: vanaf deze datum gaat het in

Nieuws

iPhone 18 Pro als zakelijke smartphone: zo helpt hij je tijdens een drukke werkdag

Koopadvies

Hoelang krijgt jouw Apple Watch nog updates?

Gidsen
iPhone Duo nachthemel

Twee schermen, één iPhone: alles over de iPhone Duo schermen

Nieuws

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar