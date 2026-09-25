Dit is écht je laatste kans: de iPhone 18 Pro is nog maar enkele dagen tot €808,- goedkoper

Wil jij niet de hoofdprijs betalen voor je nieuwe iPhone 18 Pro? Wacht dan niet te lang. Verschillende providers hebben nu nog acties waarmee jij tot €808,- kunt besparen op je nieuwe toestel. Wij zetten de actuele deals op een rijtje.

Meerdere providers stunten nu met tijdelijke acties, waardoor jij tot honderden euro’s kunt besparen op de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Via inruilkorting of een voordelig abonnement is het mogelijk om flink onder Apples adviesprijs uit te komen. Twijfel niet te lang, want veel acties duren nog maar tot en met zondag (27 september).

Dit is je laatste kans: scoor de iPhone 18 Pro met flink veel voordeel

De iPhone 18 Pro heeft een adviesprijs van €1479,- terwijl de iPhone 18 Pro Max begint bij €1629,-. Dat zijn stevige bedragen voor de meest geavanceerde iPhones die Apple momenteel in het assortiment heeft. Maar wees gerust, providers hanteren lagere toestelkosten dan Apple zelf. Zeker in combinatie met een abonnement of bij inruil van een ouder toestel.

Wie een iPhone van een paar jaar oud heeft liggen, profiteert het meest van de huidige situatie. Inruilprogramma’s kunnen de instapdrempel aanzienlijk verlagen, wat de stap naar Apples nieuwste Pro modellen voor veel mensen aantrekkelijker maakt. Hieronder zetten we de beste aanbiedingen voor je op een rijtje.

Welke kortingen hebben de providers?

Nog tot en met zondag (27 september) hebben verschillende providers acties voor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Zo biedt KPN €150,- extra inruilwaarde bij iedere telefoon die je inlevert. Is dat bijvoorbeeld een iPhone 16 Pro in goede staat? Dan krijg je tot wel €808,- inruilvoordeel op de iPhone 18 Pro en tot €883,- op de iPhone 18 Pro Max in combinatie met een Unlimited-abonnement.

Bij Odido krijg je €100,- extra inruilvoordeel op beide modellen bovenop de reguliere inruilwaarde van je huidige toestel. Vodafone kiest voor een andere aanpak. Bij aankoop van de iPhone 18 Pro of Pro Max in combinatie met een Unlimited-abonnement krijg je namelijk AirPods 4 met exclusief hoesje cadeau. Deze actie loopt nog tot en met 8 november.

De uitwerking verschilt per provider, maar het overkoepelende thema is duidelijk: wie nu koopt, profiteert van voordelen die over enkele dagen verdwijnen. Vergelijk de voorwaarden per aanbieder zorgvuldig voordat je een keuze maakt.

iPhone 18 Pro met abonnement of los toestel: zo bespaar je €183,- euro

Wie liever de iPhone 18 Pro als los toestel wil kopen, betaalt op dit moment bij Bol €1479,- (hetzelfde als adviesprijs) voor het toestel met 256 GB opslag. Wie bereidt is om een abonnement af te sluiten bij zijn nieuwe toestel, profiteert van meer voordelen.

De voordeligste deal vind je op het moment bij KPN via Belsimpel. De iPhone 18 Pro is daar in combinatie met een onbeperkt abonnement vanaf €1296,- verkrijgbaar. Ten opzichte van de adviesprijs, bespaar je hiermee al €183,-.

Dit wil je weten over de nieuwe iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro is Apple’s nieuwste Pro-model en richt zich vooral op gebruikers die het maximale uit de camera willen halen. De grootste vernieuwing is de 48 megapixel-hoofdcamera met variabel diafragma. Daarmee heb je meer controle over lichtinval en scherptediepte, wat vooral van pas komt bij portretten en fotograferen in lastige lichtomstandigheden.

Binnenin zit de nieuwe A20 Pro-chip. Samen met een vernieuwde dampkamer moet die betere prestaties leveren en de warmte efficiënter afvoeren. Apple heeft daarnaast de batterijduur verbeterd (34 uur) en het bekabeld opladen versneld (tot 50% sneller). Het 6,3-inch Super Retina XDR-display ondersteunt ProMotion tot 120Hz en zorgt voor soepel scrollen en vloeiende animaties. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar vanaf 256GB opslag.