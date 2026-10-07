Laatste kans: alleen vandaag nog scoor jij met de Amazon Prime Days deze Apple Watch met exclusieve korting

In het dagelijkse leven is de smartwatch al bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Bij Amazon scoor je alleen vandaag nog een Apple Watch met exclusieve kortingen. Wij zetten de deals voor je op een rijtje.

Alleen vandaag nog zijn het de Amazon Prime Deal Dagen en scoor jij een Apple Watch met 13% korting. Meet jij graag je hardloopprestaties, wil je ten alle tijden bereikbaar zijn en geen meldingen missen? Dan is de Apple Watch echt een uitvinding voor jou. Twijfel niet te lang, want vandaag is je laatste kans om dit horloge met korting in huis te halen.

Goed nieuws! Wie een bestelling plaatst van €50,- of meer én lid is van Amazon Prime krijgt €10,- korting op zijn aankoop. Gebruik de code “PRIME10” tijdens het afrekenen. De actie geldt tot 7 oktober 2026 23.59 uur en is uitsluitend voor Amazon Prime leden. Amazon Prime lid worden is de eerste 30 dagen gratis. Profiteer nu van hoge kortingen en zeg op tijd je lidmaatschap op.

Apple Watch SE 3 nu voor €235,-

Dit slimme horloge scoor jij nu voor een voordelige prijs. De Apple Watch SE 3 houdt je gezondheid in de gaten, zoals je slaapscore en met een cyclustracking. Daarnaast houdt hij ook je conditie nauwkeurig bij, kan je ermee bellen, muziek luisteren, Siri gebruiken en berichten sturen. Vandaag is je laatste kans om te besparen op de Apple Watch SE 3.

Pimp je smartwatch met de Apple Watch Band

Vind je het bandje wat bij je Apple Watch geleverd wordt niet helemaal mooi? Tijdens de Amazon Prime Deal Dagen scoor je, alleen vandaag nog, deze bandjes met kortingen tot 20%. Zowel voor de Apple Watch Ultra 3 als voor de Apple Watch SE 3.

Nog geen Amazon Prime lid? Meld je dan nu aan

De Amazon Deal Dagen zijn uitsluitend bedoeld voor leden van Amazon Prime. Ben jij al lid? Dan profiteer je automatisch van de lage prijzen. Nog geen lid? Geen zorgen. Via onderstaande button kan je jezelf aanmelden als Amazon Prime lid en kan je ook genieten van de voordelen van de Amazon Deal Dagen. Geniet met het lidmaatschap van extra voordelen zoals: toegang tot Prime Gaming voor games, Prime Video voor onbeperkte toegang tot films en tv-series en Prime Photos voor onbeperkte foto-opslag. Het lidmaatschap van Amazon Prime kost €4,99 per maand.