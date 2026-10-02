Wie nu overstapt, krijgt een populaire gameconsole van honderden euro’s cadeau

Toe aan een nieuw internet en televisie-abonnement? Bij KPN krijg je nu gratis een Nintendo Switch of PlayStation 5. Liever geen cadeautje? Profiteer dan 12 maanden lang van korting op je pakket.

KPN heeft een tijdelijke Snelpakker-actie waarbij nieuwe klanten een Nintendo Switch 2 of PlayStation 5 Digital Edition cadeau kunnen ontvangen. De actie geldt bij overstap naar een 2-jarig internet- of tv-pakket. Heb je één van deze consoles al in huis, dan is er ook een alternatief in de vorm van maandelijkse korting op je pakket.

Gratis Nintendo Switch t.w.v. €499,-

De Nintendo Switch 2 heeft een adviesprijs van €499,-. Haal je de console via de Snelpakker-actie van KPN in huis, dan heb je ‘m zonder extra kosten. De voorwaarde is dat je overstapt naar een 2-jarig KPN internet- of tv-pakket, waarna je direct van glasvezelinternet profiteert.

De Switch 2 is zowel thuis als onderweg te gebruiken. Bij de console zijn 2 Joy-Con-controllers inbegrepen, die multifunctioneel zijn: je koppelt ze vast aan de Switch 2 voor handheld gebruik of je koppelt ze los om via de televisie te spelen. Geef een controller aan een vriend en je kunt direct samen spelen op één scherm.

Gratis PlayStation 5 Digital Edition t.w.v. €599,-

Heb je de Nintendo Switch 2 al in huis, maar kun je wel een nieuwe gameconsole gebruiken? KPN biedt tijdens dezelfde Snelpakker-actie ook de PlayStation 5 Digital Edition aan als welkomstcadeau, met een adviesprijs van €599,-. Hoeveel je precies bijbetaalt, hangt af van de gekozen internetsnelheid.

Kies je voor SuperFiber 1000 (1 Gbit/s) of hoger, dan ontvang je de PlayStation 5 Digital Edition zonder bijbetaling. Ga je voor een pakket met een lagere snelheid, zoals Sneller 200 of SuperFiber 500, dan betaal je eenmalig €69,- bij voor de console.

Extra voordelen: gratis streamingdienst naar keuze én maandelijkse korting

Sluit je naast internet ook een tv-pakket af bij KPN, dan kun je populaire streamingdiensten toevoegen aan je pakket. Denk aan: Netflix, Disney+, HBO Max, Videoland, Prime Video, NPO Start en YouTube. Zo heb je al je digitale entertainment eenvoudig op één plek geregeld.

Heb je daarnaast een mobiel contract bij KPN, dan kom je in aanmerking voor KPN Combivoordeel. Dit levert elke maand tot €7,50 korting op, bovenop de mogelijkheid om een gratis streamingdienst naar keuze te kiezen.

Liever geen cadeau? Kies dan voor 12 maanden korting!

Heb je de gewenste spelcomputer al in huis of heb je gewoon geen behoefte aan een welkomstcadeau? Dan is er een alternatieve optie beschikbaar. Je kunt het cadeau overslaan en in ruil daarvoor 12 maanden lang slechts €35,- per maand betalen voor je internetpakket van KPN bij een 2-jarig contract.

Afhankelijk van de gekozen internetsnelheid verschilt de totale besparing per pakket. Controleer via de website van KPN welke optie het beste aansluit bij jouw situatie en gewenste internetsnelheid.