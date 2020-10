iPad mini 5 met 24 procent korting

De iPad mini 5 is het model uit 2019 en het is tevens het meest recente model. Deze deal heeft betrekking op de 64GB variant met WiFi, die je normaal voor €459,- koopt. Bij iBood koop je deze compacte iPad nu voor €349,- en dat is een prima deal. Hij is voorzien van een 7,9-inch Retina-display, een A12 Bionic-chip en werkt ook met de Apple Pencil. Wil je langere teksten tikken, dan kun je een Bluetooth-toetsenbord gebruiken. Let wel op dat je hier een US-versie krijgt geleverd, waarbij je een EU-adapter krijgt meegeleverd. Maar je kunt natuurlijk ook alle iPhone- en iPad-opladers die je al in bezit hebt gebruiken. Je kunt kiezen uit zilver of goud.

Bekijken: 64GB iPad mini van €459 voor €349 (-24%)

Apple iPad Pro met 15% korting

Zoek je het liever in een wat groter scherm, dan is er ook een deal voor de 11-inch iPad Pro 2018 met WiFi en Cellular-functie. Dit exemplaar heeft 64GB opslag en is verkrijgbaar in de kleur spacegrijs. Normaal betaal je hier €845,- voor maar nu is de prijs €719,-. Dit is de voorganger van het 2020-model, met dezelfde processor maar met iets minder cores, iets minder RAM (4GB in plaats van 6GB). Ook ontbreekt de LiDAR Scanner en krijg je maar 64GB opslag. Doe je veel online via de cloud, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Wordt verkocht door Bol.com zelf, dus geen tussenhandelaar.

Bekijken: 64GB iPad Pro 2018 Cellular van €845 voor €719 (-15%)

