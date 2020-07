Heb je wel vertrouwen in bedrijven als Google en Amazon, dan is deze deal je op het lijf geschreven. Je koopt bijvoorbeeld twee Nest Hubs voor 119 euro , terwijl je elders 180 euro kwijt bent.

Google Nest-deals

Deze Google Nest-deals zijn te vinden bij Tink, een van oorsprong Duitse winkel die niet altijd de snelste is met levering. Het kan dus best zijn dat je twee weken op je bestelling zit te wachten, maar je krijgt het uiteindelijk wel. Dat geldt ook voor de Ring-deals die we hieronder bespreken. Wist je dat je vanaf nu ook Netflix op de Nest Hub kunt kijken?

Dat de producten zo goedkoop zijn heeft natuurlijk een reden: beide bedrijven willen in zoveel mogelijk huishoudens aanwezig zijn. Lees daarom goed de kleine lettertjes in verband met je privacy.

Google Nest-producten:

Google Nest Hub 2-pack voor €119 (elders ca. €180)

Google Nest Mini 2-pack voor €65 (elders ca. €90)

Google Nest Cam Indoor 2-pack voor €189 (elders ca €260)

Google Nest Cam Outdoor 2-pack + Google Nest Hub voor €379 (elders ca. €405)

Google Nest-bundels:

Google Nest Hello + Google Nest Hub voor €269 (elders ca. €340)

Google Nest Cam Outdoor + Google Nest Mini voor €204 (elders ca. €225)

Google Nest Hub + Google Nest Mini voor €89,95 (elders ca. €135)

Google Nest Protect 3-pack + Google Nest Mini voor €309 (elders ca. €355)

Daarnaast heeft deze winkel Google Nest-deals in combinatie met de slimme stekkers van TP-Link, de EZVIZ Mini O Plus en de LIFX Mini Colour E27.

Ring-deals

Voor mensen die een slimme deurbel of camera zoeken hebben we ook een lijstje deals. Hieronder bespreken we de losse producten, maar je kunt ook diverse bundels krijgen waarmee je nog meer korting kan vangen.

De prijzen kunnen soms snel weer worden aangepast, dus check goed of de aanbiedingsprijs nog steeds geldt.