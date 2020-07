Koopje: 3 halen 2 betalen voor officiële Apple iPhone-hoesjes

Zoek je een leuke deal voor officiële iPhone-hoesjes van Apple, dan hebben we iets voor je. Bestel 3 hoesjes en reken er maar 2 af. Het geldt ook voor iPhone-hoesjes van allerlei andere merken, maar bij de officiële hoesjes van Apple is het vaak wat lastiger om korting te krijgen.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor Apple siliconen hoesjes of de transparante clear case. Veel hoesjes zijn al afgeprijsd, maar als je drie stuks in je winkelwagentje gooit krijg je ook nog de derde gratis. Geen drie hoesjes nodig? Dan kun je met de code SALE-20 toch ook nog 20% korting op je aankoop krijgen.

Hieronder vind je een greep uit de hoesjes.

iPhone 11:

iPhone 11 Pro:

Bekijk ook de hoesjes voor:

Heb je liever een merkloos hoesje waarmee je nog goedkoper uit bent, dan kan dat natuurlijk ook. De actie geldt tot 31 juli voor alle artikelen uit de Sale. Het goedkoopste artikel is gratis.

Dit is trouwens een mooie kans om de Apple Leather Folio in huis te halen, want in plaats van meer dan 100 euro betaal je nu maar €19,95 als je een iPhone X of XS hebt.