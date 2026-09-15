iPhone 18 Pro op het oog? Dit krijg je er nu extra bij [ADV]

We hebben er voor ons gevoel lang op moeten wachten, maar eindelijk kwam Apple op woensdag 9 september met de aankondiging van nieuwe iPhones. Wil jij de iPhone 18 Pro of 18 Pro Max op de kop tikken, dan weten we waar je moet zijn. Bij Vodafone krijg je er namelijk een leuk extraatje bij.

Nieuw bij Vodafone: iPhone 18 Pro (Max) (mét leuk extraatje)

Apple kondigde onlangs officieel de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max aan. Sinds zaterdag 12 september zijn ze als pre-order te bestellen bij Vodafone. Tijdelijk is het aankopen bij deze provider extra aantrekkelijk, want je krijgt er tijdelijk een setje AirPods 4 bij. Deze actie is overigens geldig bij elke iPhone, dus ook als je de iPhone 17 Pro bestelt ontvang je deze draadloze oortjes erbij.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Vodafone. Lees onze disclaimer.

Bovendien profiteer je van nóg meer voordeel als je thuis ook internet van Ziggo hebt. Je korting loopt in dat geval op tot maar liefst €20,- per maand! We vertellen je hieronder alles over de nieuwe iPhones én de aanbieding.

iPhone 18 Pro: dit zijn alle vernieuwingen op een rij

Ga je voor de iPhone 18 Pro, dan is dit meer dan een paar nieuwe kleurtjes. De donkerrode kleur is veel zichtbaar, maar daaronder krijg je ook de krachtigste chip, de A20 Pro, tot nu toe én een vernieuwde camera. Het diafragma is nu variabel, wat ervoor zorgt dat je meer controle krijgt over je foto’s. Dit zorgt er namelijk voor dat je zelf bepaalt hoeveel licht op de lens valt. Bij minder licht, zorg je ervoor dat er meer detail op je kiekje te zien is.

Daarnaast is het Dynamic Island verkleind, zodat je meer ruimte hebt om op te werken. Overigens is de iPhone 18 Pro de kleinste van de twee, met een schermafmeting van 6,3 inch. Daardoor is hij perfect als je op zoek bent naar een compact model met uitstekende camera’s.

iPhone 18 Pro Max: de langste accuduur ooit

Wil je juist een groter model, dan kies je voor de iPhone 18 Pro Max. In essentie beschikt hij over dezelfde functies als de reguliere iPhone 18 Pro, maar dan in een groter jasje van 6,9 inch. Daardoor is hij uitermate geschikt als je veel op sociale media scrollt of veel video’s kijkt op YouTube of TikTok.

Daar hoort ook een grotere accu bij en Apple heeft in de 18 Pro Max zelfs de beste accu ooit gestopt. In totaal kan je tot 43 uur aan video’s bekijken. Ook het opladen is flink verbeterd, waardoor je nu binnen een kwartiertje weer voor de helft opgeladen. Zo kun je dus razendsnel de deur uit als je haast hebt.

AirPods 4 cadeau bij aanschaf van een iPhone bij Vodafone

Of je nu kiest voor één van de iPhone 18 Pro-modellen, of de iPhone 17 Pro (Max), Vodafone doet je er tijdelijk een extraatje bij. Je krijgt namelijk tot en met 8 november een setje AirPods 4 bij, mits je voor Vodafone Unlimited kiest.

Dat abonnement is momenteel ook nog eens extra scherp geprijsd. Unlimited Start kost je nu geen €27,50, maar €26,- per maand. Daarbij krijg je geen snelheidsbeperkingen en maak je altijd gebruik van de hoogste snelheden tot 1 Gbit/s. Wil je daarbij ook onbeperkt bellen, dan kies je voor Unlimited Plus van €30,- per maand (normaal €32,50 p/m). Reis je regelmatig binnen de EU? Ga dan voor Unlimited Max en je ontvangt 100GB per maand binnen de EU, terwijl dit bij de andere twee bundels respectievelijk 50GB en 75GB is.

Combineer Vodafone met Ziggo en ontvang tot €20,- korting per maand

Heb je thuis ook internet van Ziggo op je adres? Dan eindigt je voordeel hier niet, want Vodafone en Ziggo vinden het fijn als je klant bent. Daarom ontvang je tot €10,- korting per maand op je abonnement én tot €10,- per maand op je vaste internet. Heb je geen Unlimited data, dan wordt het aantal GB’s verdubbeld.

Ben je onder de 28 jaar? Dan profiteer je ook van tot wel €10,- korting per maand op je abonnement.

iPhone 18 Pro voor de zaak

De iPhone 18 Pro en 18 Pro Max zijn niet alleen voor de consument een sterke keuze, maar ook voor jou als ondernemer. De iPhones bieden alles om productief te blijven en Vodafone zorgt dat je altijd een stabiele verbinding hebt, waar je ook bent. Dat abonnement is ook nog eens voordeliger: kies je bijvoorbeeld voor Unlimited Plus, dan betaal je nu €28,- per maand (normaal €31,- p/m) en komt overeen met de consumentenbundel Unlimited Max met onbeperkt bellen en 100GB data binnen de EU.

Ben je altijd online voor je bedrijf, dan is het belangrijk om ook online te kunnen blijven. Met Unlimited Max krijg je voorrang bij drukte op het netwerk, zelfs in gebieden waar normaal wisselende netwerkbelasting is. Daarmee weet je zeker dat je altijd bereikbaar bent.